Epstein a cumpărat un conac în New York pentru doar 20 de dolari.

Logos-Press, 15 februarie 2026 19:15

Finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și-a cumpărat conacul din New York de la fostul director al Victoria’s Secret, Leslie Wexner, pentru 20 de dolari. Acest lucru reiese din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Acum 30 minute
19:15
Acum 2 ore
18:30
Ucraina încearcă să restabilească exporturile de carne de pasăre către Moldova Logos-Press
Ucraina caută o soluție rapidă la problema reluării exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după ce a suspendat temporar importurile, a declarat Ministerul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, potrivit Logos Press.
18:00
Președintele Letoniei: Dacă Ucraina aderă la UE, trebuie să fie admisă și Moldova Logos-Press
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen că, dacă Ucraina aderă la Uniunea Europeană, ar trebui să fie admisă și Republica Moldova, iar atunci ar putea avea loc „cel mai mare act de reunificare europeană”, informează Logos Press.
Acum 4 ore
17:30
Lanțul Carrefour România și-a găsit în sfârșit un cumpărător Logos-Press
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, lanțul francez Carrefour, a anunțat vânzarea diviziei sale din România. Cumpărătorul este Paval Holding din România, deținut de frații Paval. Astfel, Carrefourt România va fi complet sub management local, relatează Logos Press.
16:45
Dentiștii de stat au început să lucreze într-un nou sistem Logos-Press
Serviciile stomatologice din clinicile publice vor fi acum plătite pentru fiecare serviciu prestat și nu pentru fiecare pacient, ceea ce va îmbunătăți accesul populației și va crește eficiența cheltuielilor. Pentru anul 2026, au fost alocate 143 de milioane de lei în acest scop, informează Logos Press.
16:15
Profiturile Mercedes-Benz au scăzut aproape la jumătate Logos-Press
Profitul liderului industriei auto mondiale Mercedes-Benz în 2025 a scăzut de aproape două ori față de anul precedent – de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro. Scăderea vânzărilor în China a fost deosebit de vizibilă, relatează Logos Press.
15:45
Radu Marian: Independența de FMI va fi un semn al maturității macroeconomice a Moldovei Logos-Press
Moldova se îndepărtează treptat de finanțarea Fondului Monetar Internațional, iar independența deplină va simboliza maturitatea sa macroeconomică, a raportat Logos Press.
Acum 6 ore
14:45
Elveția pregătește un referendum privind reducerea populației țării Logos-Press
Un referendum național propus de Partidul Popular Elvețian (SVP) va avea loc în Elveția în vara anului 2026. Proiectul urmărește să stabilească o limită strictă a populației țării: până în 2050, aceasta nu ar trebui să depășească 10 milioane de persoane.
14:15
Moldova implementează controlul online al penuriei de medicamente Logos-Press
Ministerul Sănătății lansează un nou sistem de monitorizare a stocurilor de medicamente (SIMSM) care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor în întreaga țară, informează Logos Press.
Acum 8 ore
13:30
Consumul de alcool a dus la scăderea acțiunilor producătorilor Logos-Press
Consumul de alcool în SUA a scăzut brusc în ultimii ani, afectând evaluarea acțiunilor fabricilor de bere și ale companiilor producătoare de băuturi alcoolice, potrivit Logos Press.
13:15
Al cincilea jaf bancar din Germania în două luni Logos-Press
În orașul Stuhr de lângă Bremen, hoții au spart 14 seifuri la o sucursală Volksbank prin pulverizarea unui lichid necunoscut. În această iarnă, au avut loc jafuri bancare în Bonn, Gelsenkirchen și Halle și în Wilhelmshaven, a informat Logos Press, citând DW.
12:45
Negocierile cu FMI vor începe deja în primăvară Logos-Press
La 27 februarie 2026, Consiliul de Administrație al Fondului Monetar Internațional (FMI) urmează să examineze un raport privind Moldova și lansarea negocierilor privind un nou program de cooperare, informează Logos Press.
12:15
Veniturile agențiilor de turism au depășit 5 miliarde de lei Logos-Press
În 2025, numărul de turiști și vizitatori deserviți de agențiile de turism a depășit 604.000, în creștere cu 8,7% față de 2024, a raportat Logos Press.
12:15
Va fi posibil să tranzacționați criptomonede prin intermediul X al lui Ilon Musk Logos-Press
Platforma de social media X a lui Ilon Musk va permite în curând utilizatorilor să tranzacționeze acțiuni și criptomonede direct din fluxurile lor de știri, deoarece compania începe să dezvolte și servicii financiare, potrivit Logos Press.
11:45
Nomazii digitali pot aduce până la 280 de milioane de lei pe an la bugetul Moldovei Logos-Press
Atracția nomazilor digitali poate aduce bugetului Republicii Moldova până la 280 de milioane de lei pe an din impozitele pe chirie, consum și impozitul pe venit, informează Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
Poate face bani moneda BRICS? Logos-Press
Vor reuși vreodată țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) să introducă o monedă comună pentru a contesta dominația dolarului american în economia mondială? La fel ca mulți economiști internaționali tradiționali, resping în general această idee, în ciuda rolului meu în crearea acronimului BRICS, care a dus la crearea clubului oficial BRICS (extins ulterior la BRICS+ prin adăugarea a cinci noi membri).
10:45
Fertilitatea în Moldova este sub media mondială Logos-Press
Moldova ocupă locul 113 din 200 de țări și teritorii din lume în ceea ce privește numărul de nașteri la 1.000 de locuitori, informează Logos Press.
10:15
Crescătorii de porci moldoveni trag un semnal de alarmă: „situația a scăpat de sub control” Logos-Press
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova consideră că situația epizootică din țară este „critică și scăpată de sub control” și solicită autorităților să ia măsuri urgente, informează Logos Press.
09:30
Insula Capri reacționează dur la afluxul de turiști gălăgioși Logos-Press
Pe insula italiană Capri din Marea Tireniană au fost introduse noi reguli menite să reducă traficul turistic, informează Logos Press.
09:15
Moldova va exporta energie electrică din surse regenerabile în Ucraina Logos-Press
Producătorii moldoveni de energie din surse regenerabile de energie (SER) vor genera surplus de energie electrică în timpul verii și intenționează să o furnizeze Ucrainei, a raportat Logos Press.
Ieri
19:15
Numărul victimelor civile ucrainene a crescut cu 35 % într-un an Logos-Press
Aceasta a fost concluzia la care au ajuns analiștii de la Conflict Intelligence Team (CIT) după ce au analizat toate cazurile confirmate de decese și răniri ale civililor de pe ambele părți ale liniei frontului, a raportat Logos Press.
18:30
Maia Sandu: Războiul cognitiv va rămâne o provocare pe termen lung Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că statele din regiune trebuie să fie pregătite pentru amenințări de durată la adresa proceselor democratice, chiar și în perspectiva unor evoluții pozitive pe plan regional, transmite Logos Press.
18:00
Fermierii din India protestează față de acordul comercial cu SUA Logos-Press
Sub sloganul „Câmpul meu este dreptul meu”, reprezentanții Sindicatului fermierilor indieni au început o ședință în fața clădirii administrative din Lucknow, informează Logos Press.
17:30
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în UE: venituri mari – diferențe mari Logos-Press
Potrivit Logos Press, de la începutul anului 2026, ratele marginale ale impozitului pe venitul persoanelor fizice în țările UE variază de la 10 % în Bulgaria și România la 60,5 % în Danemarca.
16:45
Moldova invită candidații străini pentru studii Logos-Press
Cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Învățământul superior în Moldova”, a fost lansată o platformă web pentru promovarea ofertelor educaționale ale mai multor instituții de învățământ din țară, informează Logos Press.
16:15
Rezervele de gaze din statele baltice au scăzut drastic Logos-Press
15:45
Prețurile la floarea-soarelui au ajuns la nivelul plafonului. Ce urmează? Logos-Press
Piața de floarea-soarelui din țările de la Marea Neagră a atins „vârful cererii și al prețurilor” în prima jumătate a lunii februarie 2026. Cu toate acestea, analiștii de piață sugerează că tendința s-ar putea schimba într-o tendință descendentă în viitorul apropiat, informează Logos Press.
15:15
Țările de Jos au introdus o taxă pe depozitarea criptoactivelor Logos-Press
În Țările de Jos, autoritățile se pregătesc să adopte o lege care va impune rezidenților fiscali ai țării să plătească un impozit anual de aproximativ 36% pe venitul real din economii și investiții în criptomonede, chiar dacă activele nu sunt vândute, a raportat Logos Press.
14:45
Statutul de freelancer prinde treptat rădăcini în Moldova Logos-Press
Valoarea totală a veniturilor înregistrate de freelanceri în prima lună de aplicare a noului regim fiscal a fost de 1.795.696,20 lei, în timp ce valoarea impozitului unic calculat a fost de 269.354,43 lei, informează Logos Press.
14:15
Europa ar trebui să oblige companiile de inteligență artificială să plătească pentru datele de formare Logos-Press
Publicațiile media din întreaga lume sunt pe moarte. Pe lângă lipsa constantă de finanțare, acestea trebuie să se confrunte acum cu inteligența artificială și chatbot-urile care îndepărtează audiența.
13:30
Ucraina are nevoie de subvenții UE pentru agricultură Logos-Press
În lipsa unui sprijin adecvat din partea statului și a subvențiilor UE în contextul integrării europene, fermele ucrainene, care cultivă 80 % din terenurile țării, își pot pierde competitivitatea pe piețele țărilor terțe, a informat Logos Press.
13:15
Guvernul va avea un singur centru de apel Logos-Press
Moldova va înființa Serviciul guvernamental de asistență pentru clienți – un centru unic de apel de stat pentru cetățeni și întreprinderi, informează Logos Press.
13:00
Georgia a intrat pe piața chineză a obligațiunilor Logos-Press
National Bank of Georgia (NBG) a anunțat că a obținut acces la una dintre cele mai mari și mai importante piețe financiare din lume – China Interbank Bond Market (CIBM), informează Logos Press.
12:30
Moldova va atrage lucrători din India și Bangladesh Logos-Press
Deficitul de forță de muncă afectează în mod direct ritmul de dezvoltare a țării, astfel încât, începând cu 2026, angajatorii moldoveni vor putea atrage resurse de muncă din țări îndepărtate, în primul rând din India și Bangladesh, potrivit Logos Press.
11:45
Hanwha Aerospace a început construcția unei fabrici de artilerie în România Logos-Press
Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a început construcția unei fabrici de tunuri de artilerie în orașul românesc Petrești, informează Logos Press.
11:15
Sentimente „albastre” pentru Valentine’s Day. Logos-Press
Toată lumea iubește ziua de 14 februarie… dar nu toată lumea. Pentru mulți oameni, această zi devine o sursă de stres, anxietate și chiar depresie, relatează Logos Press.
10:30
Moldova se pregătește pentru sosirea companiilor europene Logos-Press
Republica Moldova pregătește un cadru legal pentru intrarea pe piață a societăților europene (Societas Europaea), care sunt înființate în conformitate cu normele dreptului corporativ al UE, informează Logos Press.
10:15
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Rezultatele celei de-a șaptea zile Logos-Press
Alte șapte seturi de medalii au fost extrase în cea de-a șaptea zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, informează Logos Press.
09:45
Cerealele din Kazahstan vor ajunge în Europa și Africa prin ruta baltică Logos-Press
În 2025, volumul exporturilor de cereale din Kazahstan prin țările baltice a crescut la 802 mii de tone, ceea ce este de șase ori mai mare decât cifrele pentru 2024, informează Logos Press.
09:15
Johannes Klebo a devenit de opt ori campion olimpic Logos-Press
Norvegianul Johannes Klebo a câștigat medalia de aur în cea de-a șaptea zi a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă, în cursa de 10 km de schi acrobatic, informează Logos Press.
13 februarie 2026
20:30
Victorie dramatică pentru schiorul de stil liber din Australia Logos-Press
Australianul Cooper Woods a câștigat medalia de aur la proba de mogul în a șasea zi a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, aducând țării sale prima medalie, informează Logos Press.
20:15
Moldova și Ucraina nu au recoltat încă întreaga cultură de porumb din 2025 Logos-Press
Circa 20 de mii de hectare de lanuri de porumb vor fi recoltate de agricultorii moldoveni înainte de campania de însămânțări de primăvară-2026. Așa apreciază situația specialiștii din cadrul Direcției politici și producție vegetală a Ministerului Agriculturii și Alimentației MAIA, relatează Logos Press.
20:15
Un SUV blindat care poate înlocui un seif Logos-Press
Segmentul SUV-urilor ultra-exclusive din SUA are un produs care combină inovația, siguranța și disponibilitatea limitată – Rezvani Tank. Acesta nu este doar un vehicul, ci un activ de nișă pentru investitorii și colecționarii axați pe piața vehiculelor blindate premium, potrivit Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Franzeluța va efectua un „diagnostic” energetic complet Logos-Press
SA Franzeluța a anunțat lansarea unui audit energetic cuprinzător pentru identificarea pierderilor, evaluarea potențialului de economisire a energiei în întreaga companie și optimizarea consumului de energie, potrivit Logos Press.
19:15
Comerțul exterior al UE: surplusul se menține, structura se schimbă Logos-Press
Exporturile din zona euro continuă să crească, în ciuda scăderii veniturilor într-o serie de sectoare-cheie, informează Logos Press.
19:00
Pensiile vor fi indexate în primăvară Logos-Press
Rata inflației în Moldova a scăzut sub 4%, în timp ce indexarea pensiilor se va ridica la aproximativ 6%, a raportat Logos Press.
19:00
Von der Leyen: criticile aduse comerțului cu carbon nu sunt valabile Logos-Press
La Summitul industrial european de la Anvers, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în apărarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS) al Uniunii Europene. Ea s-a confruntat însă cu opoziția liderilor Germaniei și Franței, care consideră că costul ridicat al cotelor în cadrul ETS amenință economia și locurile de muncă, potrivit Logos Press.
17:00
Europa a lansat o rachetă care transportă sateliți Amazon. Îl provoacă Bezos pe Musk? Logos-Press
Joi, 12 februarie, Agenția Spațială Europeană (ESA) a trimis cu succes în spațiu o versiune grea a unei rachete Ariane 6 de la baza de lansare Kourou din Guyana Franceză, transportând sateliți Amazon, informează Logos Press.
16:45
În Spania, străinii au cumpărat 100 de mii de case. Logos-Press
Pentru piața imobiliară din Spania, anul trecut a fost cel mai bun din ultimii 15 ani: o treime din case (aproximativ 206 mii de obiecte) au fost achiziționate fără a atrage ipoteci, a raportat Logos Press cu referire la Spanish News Today
16:30
Măsuri strategice pentru redresarea sectorului construcțiilor și creșterea economică a Moldovei Logos-Press
În ultimii ani, sectorul construcțiilor și piața imobiliară din Republica Moldova s-au confruntat cu o criză profundă: vânzările de locuințe au scăzut semnificativ, iar creșterea prețurilor pe metru pătrat continuă să depășească veniturile cetățenilor, făcând ca locuințele accesibile să fie din ce în ce mai puțin accesibile familiilor tinere și populației în general.
