Fermierii din India protestează față de acordul comercial cu SUA

Înainte de Ziua Îndrăgostiților, British Museum a anunțat încheierea unei campanii de strângere de fonduri pentru achiziționarea unei bijuterii rare a lui Tudor – un pandantiv din aur cunoscut sub numele de Inima lui Tudor. Tranzacția a fost evaluată la 3,5 milioane de lire sterline, informează Logos Press.