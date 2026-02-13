Victorie dramatică pentru schiorul de stil liber din Australia
Logos-Press, 13 februarie 2026 20:30
Australianul Cooper Woods a câștigat medalia de aur la proba de mogul în a șasea zi a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, aducând țării sale prima medalie, informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 10 minute
20:30
Acum 30 minute
20:15
Circa 20 de mii de hectare de lanuri de porumb vor fi recoltate de agricultorii moldoveni înainte de campania de însămânțări de primăvară-2026. Așa apreciază situația specialiștii din cadrul Direcției politici și producție vegetală a Ministerului Agriculturii și Alimentației MAIA, relatează Logos Press.
20:15
Segmentul SUV-urilor ultra-exclusive din SUA are un produs care combină inovația, siguranța și disponibilitatea limitată – Rezvani Tank. Acesta nu este doar un vehicul, ci un activ de nișă pentru investitorii și colecționarii axați pe piața vehiculelor blindate premium, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
19:15
SA Franzeluța a anunțat lansarea unui audit energetic cuprinzător pentru identificarea pierderilor, evaluarea potențialului de economisire a energiei în întreaga companie și optimizarea consumului de energie, potrivit Logos Press.
19:15
Exporturile din zona euro continuă să crească, în ciuda scăderii veniturilor într-o serie de sectoare-cheie, informează Logos Press.
19:00
Rata inflației în Moldova a scăzut sub 4%, în timp ce indexarea pensiilor se va ridica la aproximativ 6%, a raportat Logos Press.
19:00
La Summitul industrial european de la Anvers, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în apărarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS) al Uniunii Europene. Ea s-a confruntat însă cu opoziția liderilor Germaniei și Franței, care consideră că costul ridicat al cotelor în cadrul ETS amenință economia și locurile de muncă, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
17:00
Joi, 12 februarie, Agenția Spațială Europeană (ESA) a trimis cu succes în spațiu o versiune grea a unei rachete Ariane 6 de la baza de lansare Kourou din Guyana Franceză, transportând sateliți Amazon, informează Logos Press.
16:45
Pentru piața imobiliară din Spania, anul trecut a fost cel mai bun din ultimii 15 ani: o treime din case (aproximativ 206 mii de obiecte) au fost achiziționate fără a atrage ipoteci, a raportat Logos Press cu referire la Spanish News Today
Acum 6 ore
16:30
Măsuri strategice pentru redresarea sectorului construcțiilor și creșterea economică a Moldovei # Logos-Press
În ultimii ani, sectorul construcțiilor și piața imobiliară din Republica Moldova s-au confruntat cu o criză profundă: vânzările de locuințe au scăzut semnificativ, iar creșterea prețurilor pe metru pătrat continuă să depășească veniturile cetățenilor, făcând ca locuințele accesibile să fie din ce în ce mai puțin accesibile familiilor tinere și populației în general.
16:15
În 2025, mai mulți oameni au intrat în Armenia decât au plecat, ceea ce autoritățile țării au numit „închiderea ferestrei de emigrare” și semnalarea formării tendințelor de imigrare, a raportat Logos Press.
15:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen, care are loc în perioada 13-15 februarie. Șefa statului va avea o serie de întrevederi și va lua cuvântul la panelul de discuții „Ambiguitatea distructivă: Descurajarea și contracararea războiului hibrid”, informează Logos Press.
15:45
Vineri 13 este asociată în mod tradițional cu o anxietate crescută în țările occidentale. Pentru cultura de masă, este un simbol bine stabilit al eșecului. Cu toate acestea, într-un context global, atitudinile față de numărul 13 sunt ambigue – și, prin urmare, efectul comportamental diferă, informează Logos Press.
15:15
Președintele american Donald Trump a declarat invalid un document din 2009 care recunoaște gazele cu efect de seră ca fiind nocive pentru sănătate. Acest lucru va permite, în special, ridicarea restricțiilor pentru industria auto, relatează Logos Press.
15:15
În cadrul unui summit informal desfășurat în Belgia, liderii Uniunii Europene au convenit să treacă la un model de „Europă cu viteze diferite”, sugerând ca statele membre să își reformeze economiile separat, a relatat Logos Press.
Acum 8 ore
14:30
În paralel cu deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, băncile centrale ale lumii s-au reunit astăzi, 13 februarie, la Bruxelles pentru conferința internațională „2025: End of an era? What’s next? Ce urmează?” (2025: End of an era? What’s next?), la care participă și guvernatorul BNM, Anca Drăgoi, informează Logos Press.
14:15
Federația de Biatlon a emis o declarație comună cu Federația de Schi și Luge, solicitându-le să înceteze campania de discreditare a sportivilor care reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, informează Logos Press.
14:00
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de liber schimb pentru a integra noile prevederi ale Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene (REM), informează Logos Press.
13:45
Ministerul Agriculturii va prelua controlul asupra contului de trezorerie al Biroului de Viticultură și Vinificație # Logos-Press
Gestionarea contului de trezorerie destinat finanțării măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol va fi transferată de la Oficiul Național al Viticulturii și Viei (ONVV) la Ministerul Agriculturii și Alimentației, potrivit Logos Press.
13:30
Reforma administrației publice locale nu va fi ostentativă, ci profundă și eficientă pentru cetățeni și, mai ales, nu vorbim despre demiterea forțată a primarilor. relatează Logos Press.
13:15
Guvernul României intenționează să sporească supravegherea de către stat a companiilor deținute de grupul petrolier rus Lukoil, care se află sub sancțiunile SUA, invocând preocupări legate de securitatea națională și stabilitatea pieței, a raportat Logos Press.
12:45
Volumul exporturilor de fructe din Moldova în Elveția ar putea crește semnificativ în următorii ani. În cadrul expoziției Fruit Logistica de la Berlin, Agenția de Export a companiei moldovenești a discutat „harta rutelor” de aprovizionare cu produse din fructe cu reprezentanții retailerilor elvețieni, informează Logos Press.
Acum 12 ore
12:30
Guvernul s-a gândit să îmbunătățească procedura de compensare a întreprinderilor care participă la sistemul de învățământ dual, astfel încât acestea să utilizeze la maximum bugetele alocate, potrivit Logos Press.
12:15
Piața bursieră este febrilă, deoarece investitorii sunt îngrijorați de costul ridicat al companiilor cu inteligență artificială. Prăbușirea pieței bursiere se intensifică pe măsură ce giganții tehnologiei bazate pe inteligența artificială suferă o înfrângere zdrobitoare, acțiunile lor scăzând vertiginos în valoare, relatează Logos Press.
12:00
La Bruxelles (Belgia) a avut loc tragerea la sorți a următoarei ediții a UEFA Nations League, în cadrul căreia au fost stabiliți adversarii echipei naționale a Moldovei, informează Logos Press.
11:45
Înainte de Ziua Îndrăgostiților, British Museum a anunțat încheierea unei campanii de strângere de fonduri pentru achiziționarea unei bijuterii rare a lui Tudor – un pandantiv din aur cunoscut sub numele de Inima lui Tudor. Tranzacția a fost evaluată la 3,5 milioane de lire sterline, informează Logos Press.
11:30
După apariția pe rețelele de socializare a unor reclame agresive pentru medicamente injectabile neautorizate pentru pierderea în greutate, Agenția pentru Medicamente și Dispozitive Medicale (AMDM) a emis un avertisment, informează Logos Press.
11:00
„Arsenal a ajuns în fruntea anti-ratingului pentru cel mai prost sold al transferurilor din lume # Logos-Press
Arsenal Londra a ocupat primul loc în anti-ratingul global al cluburilor de fotbal în ceea ce privește soldul transferurilor pentru sezonul 2025/26, potrivit Logos Press.
10:45
În conformitate cu decizia Comisiei Europene din 6 februarie 2026, carnea proaspătă de pasăre și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, informează Logos Press.
10:30
A șasea zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia a stabilit câștigătorii a nouă seturi de medalii, informează Logos Press.
10:00
Decizia de a organiza un referendum privind revocarea primarului din Bălți, Aleksandar Petkov, trebuie să fie adoptată de cel puțin două treimi din consilierii municipali, a informat Logos Press.
09:30
Adoptarea unui nou sistem de subvenționare a agriculturii moldovenești la sfârșitul anului trecut a implicat o modificare a legii privind asigurarea riscurilor agricole. Potrivit noilor norme, ponderea subvenției în prima de asigurare a agricultorilor din 2026 se stabilește anual printr-o hotărâre de guvern. Pentru anul curent, aceasta există doar în proiect, potrivit Logos Press.
09:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi finalizarea vânzării Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești (MSPD), către compania românească de stat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, informează Logos Press.
08:45
Republica Moldova va continua liberalizarea pieței muncii în 2026 prin atragerea forței de muncă din țările din afara Uniunii Europene, informează Logos Press.
08:15
Bitcoin va scădea până la 50.000 de dolari, iar etherul până la 1.400 de dolari – previziunile Standard Chartered # Logos-Press
Banca își revizuiește în scădere previziunile privind prețul criptomonedelor pentru 2026, avertizând asupra unei capitalizări suplimentare pe termen scurt pe fondul ieșirii ETF-urilor și a vânturilor macroeconomice care apasă asupra activelor digitale, informează Logos Press.
Ieri
20:15
Indicatorii de capitalizare a activelor companiilor cu capital străin în 2025, ca și până acum, rămân modești, indicând lipsa de încredere a investitorilor în piața de capital din Moldova, potrivit Logos Press.
19:15
Piața comerțului electronic din Republica Moldova se află la o etapă crucială de transformare. În ciuda creșterii constante a vânzărilor din comerțul online, aceasta rămâne încă mult în urma mediei europene.
19:00
Investitorii străini au investit 7,6 miliarde de dolari în sectorul real al economiei belaruse în 2025, din care 71% – investiții directe, informează Logos Press.
18:45
Piața globală a ceasurilor de lux a înregistrat un volum record de furturi și pierderi în 2025. Valoarea combinată a modelelor dispărute și furate a ajuns la 1,7 miliarde de lire sterline, potrivit Logos Press.
18:30
Emisiunea de obligațiuni corporative ca procent din totalul titlurilor de valoare aproape s-a dublat anul trecut, în timp ce obligațiunile municipale au jucat un rol important în diversificarea finanțării administrațiilor locale, potrivit Logos Press.
18:15
REI Grup, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat din România, va deschide primul său birou specializat în Republica Moldova, informează Logos Press.
18:15
Bugetul autonomiei găgăuze va aloca 9.294.800 de lei pentru plata ajutoarelor în sezonul rece din ianuarie, informează Logos Press.
18:00
În ianuarie 2026, peste 12,6 mii de tone de ulei de floarea soarelui au fost exportate din Moldova. În total, în perioada iulie 2025-ianuarie 2026, livrările în străinătate au atins aproape 66 de mii de tone, ceea ce este de aproximativ opt ori mai mult decât în aceeași perioadă a ultimului sezon de comercializare, informează Logos Press.
17:45
Casa franceză de modă Hermès continuă să crească vânzările, înregistrând o creștere solidă a veniturilor, chiar dacă profitul net a scăzut, a raportat Logos Press.
17:30
Un proiect în valoare de 4 miliarde de dolari plasează Armenia printre primele cinci clustere AI din lume # Logos-Press
Firebird, o companie armeană cu sediul în SUA și care lucrează în domeniul tehnologiei cloud și al infrastructurii IA, a anunțat cea de-a doua etapă a mega-proiectului său de construire a unor facilități de supercalcul în Armenia, informează Logos Press.
17:15
Tranzacțiile OTC (cele înregistrate în afara pieței reglementate și a MTF-urilor) vor atinge 95,65% din totalul pieței în 2025, în creștere de la 83,09% în anul precedent, potrivit Logos Press.
17:00
Cinci rezidenți moldoveni au câștigat 230 de milioane de lei din tranzitul ucrainenilor spre UE # Logos-Press
Procuratura pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat deschiderea unui dosar penal împotriva a cinci inculpați acuzați de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni pregătiți pentru luptă către Uniunea Europeană prin Moldova, informează Logos Press.
16:30
Fenomenul activelor digitale: o achiziție de 100 de dolari s-a transformat într-o afacere de 70 de milioane de dolari # Logos-Press
Pe piața activelor digitale, există tranzacții periodice care demonstrează în mod clar puterea timpului și a răbdării strategice. O astfel de poveste a fost vânzarea domeniului ai.com, achiziționat în 1993 pentru doar 100 de dolari și vândut zeci de ani mai târziu pentru 70 de milioane de dolari, conform Logos Press.
16:15
Președintele Kazahstanului, Kasym-Jomart Tokayev, a semnat un decret privind organizarea unui referendum la 15 martie 2026 cu privire la modificările aduse Constituției țării. Printre modificările cheie se numără trecerea de la un parlament bicameral la unul unicameral și consacrarea principiului supremației Constituției Kazahstanului asupra tratatelor internaționale, a raportat Logos Press.
16:00
Piața secundară de capital a cunoscut schimbări semnificative în 2025, cu o capitalizare de piață estimată la 24 171,63 milioane LE la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 52,3% față de nivelul din 2024, cu un număr limitat de emitenți, a raportat Logos Press.
