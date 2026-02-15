Poate face bani moneda BRICS?

Logos-Press, 15 februarie 2026 11:15

Vor reuși vreodată țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) să introducă o monedă comună pentru a contesta dominația dolarului american în economia mondială? La fel ca mulți economiști internaționali tradiționali, resping în general această idee, în ciuda rolului meu în crearea acronimului BRICS, care a dus la crearea clubului oficial BRICS (extins ulterior la BRICS+ prin adăugarea a cinci noi membri).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum 30 minute
11:15
Poate face bani moneda BRICS? Logos-Press
Vor reuși vreodată țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) să introducă o monedă comună pentru a contesta dominația dolarului american în economia mondială? La fel ca mulți economiști internaționali tradiționali, resping în general această idee, în ciuda rolului meu în crearea acronimului BRICS, care a dus la crearea clubului oficial BRICS (extins ulterior la BRICS+ prin adăugarea a cinci noi membri).
Acum o oră
10:45
Fertilitatea în Moldova este sub media mondială Logos-Press
Moldova ocupă locul 113 din 200 de țări și teritorii din lume în ceea ce privește numărul de nașteri la 1.000 de locuitori, informează Logos Press.
Acum 2 ore
10:15
Crescătorii de porci moldoveni trag un semnal de alarmă: „situația a scăpat de sub control” Logos-Press
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova consideră că situația epizootică din țară este „critică și scăpată de sub control” și solicită autorităților să ia măsuri urgente, informează Logos Press.
Acum 4 ore
09:30
Insula Capri reacționează dur la afluxul de turiști gălăgioși Logos-Press
Pe insula italiană Capri din Marea Tireniană au fost introduse noi reguli menite să reducă traficul turistic, informează Logos Press.
09:15
Moldova va exporta energie electrică din surse regenerabile în Ucraina Logos-Press
Producătorii moldoveni de energie din surse regenerabile de energie (SER) vor genera surplus de energie electrică în timpul verii și intenționează să o furnizeze Ucrainei, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Numărul victimelor civile ucrainene a crescut cu 35 % într-un an Logos-Press
Aceasta a fost concluzia la care au ajuns analiștii de la Conflict Intelligence Team (CIT) după ce au analizat toate cazurile confirmate de decese și răniri ale civililor de pe ambele părți ale liniei frontului, a raportat Logos Press.
18:30
Maia Sandu: Războiul cognitiv va rămâne o provocare pe termen lung Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că statele din regiune trebuie să fie pregătite pentru amenințări de durată la adresa proceselor democratice, chiar și în perspectiva unor evoluții pozitive pe plan regional, transmite Logos Press.
18:00
Fermierii din India protestează față de acordul comercial cu SUA Logos-Press
Sub sloganul „Câmpul meu este dreptul meu”, reprezentanții Sindicatului fermierilor indieni au început o ședință în fața clădirii administrative din Lucknow, informează Logos Press.
17:30
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în UE: venituri mari – diferențe mari Logos-Press
Potrivit Logos Press, de la începutul anului 2026, ratele marginale ale impozitului pe venitul persoanelor fizice în țările UE variază de la 10 % în Bulgaria și România la 60,5 % în Danemarca.
16:45
Moldova invită candidații străini pentru studii Logos-Press
Cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Învățământul superior în Moldova”, a fost lansată o platformă web pentru promovarea ofertelor educaționale ale mai multor instituții de învățământ din țară, informează Logos Press.
16:15
Rezervele de gaze din statele baltice au scăzut drastic Logos-Press
Rezervele de gaze din statele baltice au scăzut drastic
15:45
Prețurile la floarea-soarelui au ajuns la nivelul plafonului. Ce urmează? Logos-Press
Piața de floarea-soarelui din țările de la Marea Neagră a atins „vârful cererii și al prețurilor” în prima jumătate a lunii februarie 2026. Cu toate acestea, analiștii de piață sugerează că tendința s-ar putea schimba într-o tendință descendentă în viitorul apropiat, informează Logos Press.
15:15
Țările de Jos au introdus o taxă pe depozitarea criptoactivelor Logos-Press
În Țările de Jos, autoritățile se pregătesc să adopte o lege care va impune rezidenților fiscali ai țării să plătească un impozit anual de aproximativ 36% pe venitul real din economii și investiții în criptomonede, chiar dacă activele nu sunt vândute, a raportat Logos Press.
14:45
Statutul de freelancer prinde treptat rădăcini în Moldova Logos-Press
Valoarea totală a veniturilor înregistrate de freelanceri în prima lună de aplicare a noului regim fiscal a fost de 1.795.696,20 lei, în timp ce valoarea impozitului unic calculat a fost de 269.354,43 lei, informează Logos Press.
14:15
Europa ar trebui să oblige companiile de inteligență artificială să plătească pentru datele de formare Logos-Press
Publicațiile media din întreaga lume sunt pe moarte. Pe lângă lipsa constantă de finanțare, acestea trebuie să se confrunte acum cu inteligența artificială și chatbot-urile care îndepărtează audiența.
13:30
Ucraina are nevoie de subvenții UE pentru agricultură Logos-Press
În lipsa unui sprijin adecvat din partea statului și a subvențiilor UE în contextul integrării europene, fermele ucrainene, care cultivă 80 % din terenurile țării, își pot pierde competitivitatea pe piețele țărilor terțe, a informat Logos Press.
13:15
Guvernul va avea un singur centru de apel Logos-Press
Moldova va înființa Serviciul guvernamental de asistență pentru clienți – un centru unic de apel de stat pentru cetățeni și întreprinderi, informează Logos Press.
13:00
Georgia a intrat pe piața chineză a obligațiunilor Logos-Press
National Bank of Georgia (NBG) a anunțat că a obținut acces la una dintre cele mai mari și mai importante piețe financiare din lume – China Interbank Bond Market (CIBM), informează Logos Press.
12:30
Moldova va atrage lucrători din India și Bangladesh Logos-Press
Deficitul de forță de muncă afectează în mod direct ritmul de dezvoltare a țării, astfel încât, începând cu 2026, angajatorii moldoveni vor putea atrage resurse de muncă din țări îndepărtate, în primul rând din India și Bangladesh, potrivit Logos Press.
11:45
Hanwha Aerospace a început construcția unei fabrici de artilerie în România Logos-Press
Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a început construcția unei fabrici de tunuri de artilerie în orașul românesc Petrești, informează Logos Press.
Ieri
11:15
Sentimente „albastre” pentru Valentine’s Day. Logos-Press
Toată lumea iubește ziua de 14 februarie… dar nu toată lumea. Pentru mulți oameni, această zi devine o sursă de stres, anxietate și chiar depresie, relatează Logos Press.
10:30
Moldova se pregătește pentru sosirea companiilor europene Logos-Press
Republica Moldova pregătește un cadru legal pentru intrarea pe piață a societăților europene (Societas Europaea), care sunt înființate în conformitate cu normele dreptului corporativ al UE, informează Logos Press.
10:15
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Rezultatele celei de-a șaptea zile Logos-Press
Alte șapte seturi de medalii au fost extrase în cea de-a șaptea zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, informează Logos Press.
09:45
Cerealele din Kazahstan vor ajunge în Europa și Africa prin ruta baltică Logos-Press
În 2025, volumul exporturilor de cereale din Kazahstan prin țările baltice a crescut la 802 mii de tone, ceea ce este de șase ori mai mare decât cifrele pentru 2024, informează Logos Press.
09:15
Johannes Klebo a devenit de opt ori campion olimpic Logos-Press
Norvegianul Johannes Klebo a câștigat medalia de aur în cea de-a șaptea zi a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă, în cursa de 10 km de schi acrobatic, informează Logos Press.
13 februarie 2026
20:30
Victorie dramatică pentru schiorul de stil liber din Australia Logos-Press
Australianul Cooper Woods a câștigat medalia de aur la proba de mogul în a șasea zi a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, aducând țării sale prima medalie, informează Logos Press.
20:15
Moldova și Ucraina nu au recoltat încă întreaga cultură de porumb din 2025 Logos-Press
Circa 20 de mii de hectare de lanuri de porumb vor fi recoltate de agricultorii moldoveni înainte de campania de însămânțări de primăvară-2026. Așa apreciază situația specialiștii din cadrul Direcției politici și producție vegetală a Ministerului Agriculturii și Alimentației MAIA, relatează Logos Press.
20:15
Un SUV blindat care poate înlocui un seif Logos-Press
Segmentul SUV-urilor ultra-exclusive din SUA are un produs care combină inovația, siguranța și disponibilitatea limitată – Rezvani Tank. Acesta nu este doar un vehicul, ci un activ de nișă pentru investitorii și colecționarii axați pe piața vehiculelor blindate premium, potrivit Logos Press.
19:15
Franzeluța va efectua un „diagnostic” energetic complet Logos-Press
SA Franzeluța a anunțat lansarea unui audit energetic cuprinzător pentru identificarea pierderilor, evaluarea potențialului de economisire a energiei în întreaga companie și optimizarea consumului de energie, potrivit Logos Press.
19:15
Comerțul exterior al UE: surplusul se menține, structura se schimbă Logos-Press
Exporturile din zona euro continuă să crească, în ciuda scăderii veniturilor într-o serie de sectoare-cheie, informează Logos Press.
19:00
Pensiile vor fi indexate în primăvară Logos-Press
Rata inflației în Moldova a scăzut sub 4%, în timp ce indexarea pensiilor se va ridica la aproximativ 6%, a raportat Logos Press.
19:00
Von der Leyen: criticile aduse comerțului cu carbon nu sunt valabile Logos-Press
La Summitul industrial european de la Anvers, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în apărarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS) al Uniunii Europene. Ea s-a confruntat însă cu opoziția liderilor Germaniei și Franței, care consideră că costul ridicat al cotelor în cadrul ETS amenință economia și locurile de muncă, potrivit Logos Press.
17:00
Europa a lansat o rachetă care transportă sateliți Amazon. Îl provoacă Bezos pe Musk? Logos-Press
Joi, 12 februarie, Agenția Spațială Europeană (ESA) a trimis cu succes în spațiu o versiune grea a unei rachete Ariane 6 de la baza de lansare Kourou din Guyana Franceză, transportând sateliți Amazon, informează Logos Press.
16:45
În Spania, străinii au cumpărat 100 de mii de case. Logos-Press
Pentru piața imobiliară din Spania, anul trecut a fost cel mai bun din ultimii 15 ani: o treime din case (aproximativ 206 mii de obiecte) au fost achiziționate fără a atrage ipoteci, a raportat Logos Press cu referire la Spanish News Today
16:30
Măsuri strategice pentru redresarea sectorului construcțiilor și creșterea economică a Moldovei Logos-Press
În ultimii ani, sectorul construcțiilor și piața imobiliară din Republica Moldova s-au confruntat cu o criză profundă: vânzările de locuințe au scăzut semnificativ, iar creșterea prețurilor pe metru pătrat continuă să depășească veniturile cetățenilor, făcând ca locuințele accesibile să fie din ce în ce mai puțin accesibile familiilor tinere și populației în general.
16:15
Armenia înregistrează „închiderea ferestrei de emigrare” Logos-Press
În 2025, mai mulți oameni au intrat în Armenia decât au plecat, ceea ce autoritățile țării au numit „închiderea ferestrei de emigrare” și semnalarea formării tendințelor de imigrare, a raportat Logos Press.
15:45
Maia Sandu va vorbi la München despre „limitarea războiului hibrid” Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen, care are loc în perioada 13-15 februarie. Șefa statului va avea o serie de întrevederi și va lua cuvântul la panelul de discuții „Ambiguitatea distructivă: Descurajarea și contracararea războiului hibrid”, informează Logos Press.
15:45
Vineri 13: Cum afectează superstiția banii, tranzacțiile și piața Logos-Press
Vineri 13 este asociată în mod tradițional cu o anxietate crescută în țările occidentale. Pentru cultura de masă, este un simbol bine stabilit al eșecului. Cu toate acestea, într-un context global, atitudinile față de numărul 13 sunt ambigue – și, prin urmare, efectul comportamental diferă, informează Logos Press.
15:15
Trump a anulat o normă-cheie a SUA privind protecția climei Logos-Press
Președintele american Donald Trump a declarat invalid un document din 2009 care recunoaște gazele cu efect de seră ca fiind nocive pentru sănătate. Acest lucru va permite, în special, ridicarea restricțiilor pentru industria auto, relatează Logos Press.
15:15
UE vrea să pornească „două viteze” deodată Logos-Press
În cadrul unui summit informal desfășurat în Belgia, liderii Uniunii Europene au convenit să treacă la un model de „Europă cu viteze diferite”, sugerând ca statele membre să își reformeze economiile separat, a relatat Logos Press.
14:30
Băncile centrale discută despre „sfârșitul unei ere Logos-Press
În paralel cu deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, băncile centrale ale lumii s-au reunit astăzi, 13 februarie, la Bruxelles pentru conferința internațională „2025: End of an era? What’s next? Ce urmează?” (2025: End of an era? What’s next?), la care participă și guvernatorul BNM, Anca Drăgoi, informează Logos Press.
14:15
Discreditarea sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice trebuie să înceteze Logos-Press
Federația de Biatlon a emis o declarație comună cu Federația de Schi și Luge, solicitându-le să înceteze campania de discreditare a sportivilor care reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, informează Logos Press.
14:00
Moldova și Turcia actualizează Acordul de liber schimb Logos-Press
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de liber schimb pentru a integra noile prevederi ale Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale paneuro-mediteraneene (REM), informează Logos Press.
13:45
Ministerul Agriculturii va prelua controlul asupra contului de trezorerie al Biroului de Viticultură și Vinificație Logos-Press
Gestionarea contului de trezorerie destinat finanțării măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol va fi transferată de la Oficiul Național al Viticulturii și Viei (ONVV) la Ministerul Agriculturii și Alimentației, potrivit Logos Press.
13:30
Prim-ministru: Reforma administrației locale nu va fi formalizată Logos-Press
Reforma administrației publice locale nu va fi ostentativă, ci profundă și eficientă pentru cetățeni și, mai ales, nu vorbim despre demiterea forțată a primarilor. relatează Logos Press.
13:15
România extinde supravegherea companiilor Lukoil Logos-Press
Guvernul României intenționează să sporească supravegherea de către stat a companiilor deținute de grupul petrolier rus Lukoil, care se află sub sancțiunile SUA, invocând preocupări legate de securitatea națională și stabilitatea pieței, a raportat Logos Press.
12:45
Tatiana Burca: Elveția poate deveni o piață premium pentru fructele moldovenești Logos-Press
Volumul exporturilor de fructe din Moldova în Elveția ar putea crește semnificativ în următorii ani. În cadrul expoziției Fruit Logistica de la Berlin, Agenția de Export a companiei moldovenești a discutat „harta rutelor” de aprovizionare cu produse din fructe cu reprezentanții retailerilor elvețieni, informează Logos Press.
12:30
Statul vrea să ajute întreprinderile să utilizeze banii pentru învățământul dual Logos-Press
Guvernul s-a gândit să îmbunătățească procedura de compensare a întreprinderilor care participă la sistemul de învățământ dual, astfel încât acestea să utilizeze la maximum bugetele alocate, potrivit Logos Press.
12:15
Inteligența artificială a declanșat criza bursieră Logos-Press
Piața bursieră este febrilă, deoarece investitorii sunt îngrijorați de costul ridicat al companiilor cu inteligență artificială. Prăbușirea pieței bursiere se intensifică pe măsură ce giganții tehnologiei bazate pe inteligența artificială suferă o înfrângere zdrobitoare, acțiunile lor scăzând vertiginos în valoare, relatează Logos Press.
12:00
Adversarii Moldovei în Liga Națiunilor 2026/27 Logos-Press
La Bruxelles (Belgia) a avut loc tragerea la sorți a următoarei ediții a UEFA Nations League, în cadrul căreia au fost stabiliți adversarii echipei naționale a Moldovei, informează Logos Press.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.