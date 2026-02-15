Poate face bani moneda BRICS?

12:15

Piața bursieră este febrilă, deoarece investitorii sunt îngrijorați de costul ridicat al companiilor cu inteligență artificială. Prăbușirea pieței bursiere se intensifică pe măsură ce giganții tehnologiei bazate pe inteligența artificială suferă o înfrângere zdrobitoare, acțiunile lor scăzând vertiginos în valoare, relatează Logos Press.