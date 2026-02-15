Al cincilea jaf bancar din Germania în două luni

14:30

În paralel cu deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, băncile centrale ale lumii s-au reunit astăzi, 13 februarie, la Bruxelles pentru conferința internațională „2025: End of an era? What’s next? Ce urmează?” (2025: End of an era? What’s next?), la care participă și guvernatorul BNM, Anca Drăgoi, informează Logos Press.