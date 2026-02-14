Guvernul va avea un singur centru de apel

16:30

În ultimii ani, sectorul construcțiilor și piața imobiliară din Republica Moldova s-au confruntat cu o criză profundă: vânzările de locuințe au scăzut semnificativ, iar creșterea prețurilor pe metru pătrat continuă să depășească veniturile cetățenilor, făcând ca locuințele accesibile să fie din ce în ce mai puțin accesibile familiilor tinere și populației în general.