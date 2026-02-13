Moldova și Ucraina nu au recoltat încă întreaga cultură de porumb din 2025

16:15

Președintele Kazahstanului, Kasym-Jomart Tokayev, a semnat un decret privind organizarea unui referendum la 15 martie 2026 cu privire la modificările aduse Constituției țării. Printre modificările cheie se numără trecerea de la un parlament bicameral la unul unicameral și consacrarea principiului supremației Constituției Kazahstanului asupra tratatelor internaționale, a raportat Logos Press.