Premierul dezminte informațiile despre o posibilă demisie a Executivului

Cel mai ambițios program militar al Europei, Sistemul Aerian de Luptă al Viitorului (FCAS), riscă să fie blocat din cauza tensiunilor dintre Franța și Germania, chiar într-un moment în care cooperarea în domeniul apărării devine esențială pe fondul războiului din Ucraina. Proiectul, estimat la aproximativ 100 de miliarde de euro, ar trebui să livreze un […]