Republica Moldova extinde parteneriatul cu Banca Mondială

Un grup format din opt persoane, printre care trei femei, este cercetat de oamenii legii pentru șantaj și extorcare de bani, după o anchetă desfășurată de ofițerii INI și procurorii din Căușeni. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – mai 2025, suspecții ar fi constrâns două persoane să le ofere peste 47.200 de euro.