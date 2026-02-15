Sfârșit de săptămână cu vreme complicată. Pe drumuri va fi ceață, iar spre seară sunt anunțate lapoviță și ninsori

Codul galben de vreme instabilă a început cu ceață în aproape toate regiunile. Pe drumurile naționale vizibilitatea este redusă, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. De asemenea, conducătorii auto sunt atenționați să fie pregătiți pentru condiții și mai complicate de circulație pentru seara de azi și luni dimineața, când sunt prognozate cantități mari

