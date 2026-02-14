Moldovenii stabiliți în peste 12 țări au format Consiliul Diasporei. Ce valori promovează și cum vor contribui la integrarea în UE a țării
#diez, 14 februarie 2026 19:45
Vocea diasporei moldovenești va fi reprezentată la nivel european. Un grup de inițiativă, format din consula onorifică a Republicii Moldova la Zürich, Elveția, Valentina Ceban și jurnalista Nata Albot, au pus bazele unui Consiliu al Diasporei. Ideea structurii a apărut în preajma referendumului privind introducerea în constituție a vectorului european, iar recent membrii acesteia și-au dat întâlnire la Bruxelles pentru a definitiva misiunea, valorile și planul de acțiune al entității.
Vocea diasporei moldovenești va fi reprezentată la nivel european. Un grup de inițiativă, format din consula onorifică a Republicii Moldova la Zürich, Elveția, Valentina Ceban și jurnalista Nata Albot, au pus bazele unui Consiliu al Diasporei. Ideea structurii a apărut în preajma referendumului privind introducerea în constituție a vectorului european, iar recent membrii acesteia și-au dat întâlnire la Bruxelles pentru a definitiva misiunea, valorile și planul de acțiune al entității.
Eroare 404: iubirea nu a fost găsită? Ce este limbajul iubirii și cum învățăm să vorbim cu ajutorul lui
Februarie este luna în care toată lumea vorbește despre iubire. Dar ce se întâmplă dacă tu îți arăți sentimentele, iar celălalt nu te înțelege? E ca și cum Wi Fi-ul nu ar avea semnal, iar conexiunea se întrerupe constant, scrie ru.diez.md. Problema ar putea fi că vorbiți limbi diferite ale iubirii. În acest material analizăm cum putem învăța să ne „conectăm" unul la celălalt fără erori cu ajutorul sfaturilor oferite de o tânără psihologă.
De ce copii nevaccinați nu au voie să frecventeze grădinița și școala. Tot ce trebuie să cunoască părinții despre vaccinare
Anterior v-am explicat ce tipuri de vaccinuri obligatorii există în Republica Moldova și cum arată calendarul de vaccinare pentru copii, iar în acest material am decis să ne concentrăm pe modul de funcționare a vaccinurilor și importanța acestora. Alina Istrate, medică alergologă-imunologă, ne-a răspuns la toate întrebările pe care, mai devreme sau mai târziu, și le pun părinții. Inclusiv, a clarificat motivele pentru care copii nevaccinați nu au voie să frecventeze grădinița și școala.
Ți s-a întâmplat să pleci de la o lecție pentru că trebuia să pregătești un eveniment școlar ori să ajuți la curățenia din curtea școlii? Să știi că acest lucru este interzis. Regulamentul spune că nu e voie retragerea ele elevilor de la ore pentru orice alt tip de activități. Totuși, există unele excepții.
„Cu o poezie de dragoste pe buze, ai o șansă în plus": 14 poezii de dragoste pentru toate timpurile și pentru toate vârstele
Descoperă, împreună cu echipa #diez, 14 poezii frumoase de dragoste din creația scriitorului Igor Guzun, a cărui carte „Iubi" a fost declarată la apariție de către Biblioteca Națională a Moldovei una dintre cele mai citite cărți ale anului. Cu o poezie de dragoste pe buze, un îndrăgostit are o șansă în plus. „Alege unul dintre poemele de aici și transmite-l omului drag. Chiar poți spune că l-ai scris tu, nu mă voi supăra", afirmă autorul trilogiei de dragoste „Iubi", „Drag" și „Dintotdeauna".
Săptămâna trecută a apărut un nou trend pe rețelele sociale. Utilizatorii își transformă fotografiile în caricaturi generate de inteligența artificială și îi cer softului să adapteze imginea în baza informațiilor pe care le oferă despre ei: job, studii sau hobbyuri. Experții în securitate cibernetică, citați de Euronews, avertizează că imaginile încărcate în chatboturi AI ar putea fi păstrate pentru o perioadă necunoscută și, dacă ajung pe mâini greșite, pot fi folosite pentru furt de identitate, escrocherii sau crearea de conturi false.
România revine în competiție după doi ani de absență de la concursul muzical internațional organizat de European Broadcasting Union (EBU). Semifinala națională a avut loc între 9 și 11 februarie. Țara vecină va decide cine o reprezintă la etapa internațională pe 4 martie.
Turcia a anunțat startul înscrierilor la programul de burse de stat Türkiye Scholarships. Pot aplica și tinerii din Moldova
Guvernul Turciei a anunțat deschiderea perioadei de aplicare pentru programul de burse de stat Türkiye Scholarships. La concurs pot participa studenți internaționali, inclusiv tineri din Republica Moldova. Programul oferă sprijin financiar și logistic pe întreaga durată a studiilor.
Sistemul Național de Biblioteci din România s-a redus constant în perioada 2022-2024, cu un minus de 267 de biblioteci, arată datele oficiale transmise de Ministerul Culturii, conform Edupedu. Cele mai afectate sunt bibliotecile din mediul rural. Potrivit informațiilor oficiale, una din 10 a dispărut în doar trei ani în satele din țara vecină.
Tot ce trebuie să știi despre echipa Moldovei la Jocurile Olimpice 2026 și despre situația controversată a Elizavetei Hlusovici
Patru dintre cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 sunt originari din Rusia. Este vorba despre schioarea Elizaveta Hlusovici și biatloniștii Pavel Magazeev, Alina Stremous și Maksim Makarov. Elizaveta, care a fost și portdrapelul țării noastre la olimpiadă, este acuzată în mediul online că ar susține războiul din Ucraina. Ce se mai știe despre cei patru tineri, cât de corect și relevant este să fim reprezentanți la competiții de sportivi născuți în alte țări, dar și care e răspunsul Comitetului Național Olimpic și Sportiv la acuzațiile aduse schioarei, aflați în continuare.
Aproape 70 % dintre cetățenii Uniunii Europene consideră că securitatea statului în care trăiesc este amenințată, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru, publicat în luna februarie. Cele mai ridicate niveluri de îngrijorare se înregistrează în Franța, Țările de Jos și Danemarca, unde peste trei sferturi dintre respondenți spun că țara lor se confruntă cu riscuri de securitate. În același timp, 42 % dintre europeni declară că siguranța personală le este pusă în pericol.
Studenții Universității de Stat din Moldova (USM) pot pleca, în primul semestru al următorului an universitar, la Universitatea din Copenhaga pentru o perioadă de 3-5 luni. Mobilitatea este organizată în cadrul programului Erasmus+. Pot participa studenții din anul II de licență și din anul I de master, de la toate domeniile de studiu.
Există momente în care părinții copiilor cu dizabilități simt că duc totul singuri. Deciziile zilnice, grija constantă și nevoia de a găsi soluții devin parte dintr-un ritm care cere multă energie. În astfel de momente, întâlnirea cu alți părinți care trec prin experiențe similare poate fi o formă de sprijin.
Premieră la Palatul Național „Nicolae Sulac". Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2.000 de spectatori
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2.000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al decorului. În aceeași zi, filmul a fost urmărit și de alte câteva sute de spectatori în mai multe cinematografe din Chișinău.
Tinerii interesați de design vizual și creație digitală sunt invitați să se alăture Clubului de Design Grafic, organizat la Centrul Municipal de Tineret. Sesiunile sunt coordonate de un designer profesionist și combină teoria cu exerciții practice.
Peste 400 de liceeni din Chișinău au vizitat USMF „Nicolae Testemițanu" în cadrul Campaniei „Învață în Moldova"
Peste 400 de elevi din clasele a XII-a din Chișinău au vizitat Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova în zilele de 11 și 12 februarie 2026, în contextul Campaniei naționale „Învață în Moldova", ediția a II-a, organizată sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025. Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut pentru al doilea trimestru la rând: în trimestrul 3 a scăzut cu 0,2 % față de trimestrul 2, iar în trimestrul 4 a scăzut cu 1,9 % față de trimestrul 3. Acest lucru înseamnă că economia țării s-a oprit din creștere. În continuare îți explicăm cum ar putea fi afectați cetățenii din țara vecină de această criză.
Elevii din România vor primi bursele școlare aferente lunii ianuarie pe 20 februarie 2026, potrivit metodologiei de acordare a burselor din anul școlar 2025/2026. Fondurile sunt virate școlilor de Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare.
Analiza comenzilor plasate pe 14 februarie arată că moldovenii îmbină tradiția cu preferințele culinare moderne. Florile rămân în top, iar burgerii, kebabul și pizza completează lista celor mai comandate produse. Pornind de la aceste date, Glovo Moldova propune pe tot parcursul lunii februarie oferte dedicate, adaptate preferințelor identificate în aplicație.
Tinerii pasionați de comunicare, povești cu impact și implicare civică sunt invitați să participe la un atelier de Martti Ahtisaari Peace Foundation.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026/2027. Potrivit deciziei, elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026, iar anul de studii se va încheia pe 18 iunie 2027. În total, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri.
Delucru.md premiază excelența. Portalul de recrutare a lansat și în acest an Topul Angajatorilor, un clasament care scoate în evidență companiile pentru care merită să lucrezi în 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care evoluează constant, își îmbunătățesc practicile și investesc activ în oameni.
Predarea limbilor străine s-a schimbat mult în ultimii ani: așteptările față de profesori au crescut, iar provocările din clasă au devenit mai
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, în ședința publică din 12 februarie 2026, Consiliul de Administrație a aprobat revizuirea prețurilor la energia electrică produsă în cogenerare, precum și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. În cazul celor mai mulți operatori, deciziile prevăd reduceri de tarife. Potrivit ANRE, ajustările au fost operate în urma actualizării costurilor și a unei evaluări stricte a cheltuielilor considerate justificate din punct de vedere economic. Сообщение ANRE a aprobat tarife noi. Cât vom plăti pentru energia electrică și termică появились сначала на #diez.
Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală # #diez
Fundația Orange Moldova lansează procesul de selecție a unei organizații neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de incluziune și educație digitală. În perioada 9-20 februarie 2026, organizațiile interesate, care respectă condițiile regulamentului, sunt invitate să depună dosarul de participare. Сообщение Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală появились сначала на #diez.
Lilia Cazacu are un parcurs lung în educație. Și-a început cariera în 1981, ca profesoară de geografie și artă plastică la școala-internat din satul Văscăuți, raionul Florești, unde a activat timp de 33 de ani. Din 2014 și până recent, a fost directoarea instituției de învățământ din satul Temeleuți, iar din acest an este directoare adjunctă. În acest interviu, Lilia Cazacu vorbește despre schimbările pe care le-a observat de-a lungul timpului în comportamentul și sârguința elevilor, dar și despre impactul tot mai puternic al tehnologiei asupra educației. Сообщение Elevii de ieri și elevii de azi: cum s-a schimbat școala în timp появились сначала на #diez.
De ce se vorbește despre comasarea universităților din România și ce ar putea însemna asta pentru etnicii români # #diez
În ultimele luni în România au apărut discuții despre o posibilă comasare a unor universități, în contextul unor măsuri mai largi de reorganizare a cheltuielilor publice. Deși nu există încă o reformă finalizată sau o listă clară de instituții vizate, tema a intrat în agenda publică. În continuare, îți explicăm ce stă la baza acestor discuții și cum ar putea fi afectați tinerii originari din Republica Moldova de comasarea universităților din România. Сообщение De ce se vorbește despre comasarea universităților din România și ce ar putea însemna asta pentru etnicii români появились сначала на #diez.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a aprobat la nivel opțional introducerea opționalului „Ora cu și pentru animale”. Disciplina se adresează elevilor interesați să afle cum să îngrijească animalele, să le înțeleagă comportamentul și să-și dezvolte empatia. Proiectul a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial, urmând să poată fi ales de școli în oferta educațională. Сообщение „Ora cu și pentru animale” va fi predată opțional în școlile din România появились сначала на #diez.
Kaja Kallas: „Securitatea Europei este strâns legată de securitatea Moldovei”. Țara noastră rămâne o prioritate pentru UE # #diez
„Securitatea Europei este strâns legată de securitatea Ucrainei și a Moldovei.” Declarația îi aparține Kajei Kallas, Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Miercuri, 11 ianuarie, miniștrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene s-au reunit în cadrul Consiliului Afacerilor Externe. Pe agenda discuțiilor s-a aflat sprijinul pentru Ucraina, cu un accent pe cooperarea în domeniul inovării militare. În declarațiile oferite jurnaliștilor, Kaja Kallas a precizat că în toate proiectele europene sunt luate în calcul și statele candidate, precum și riscurile lor de securitate. Сообщение Kaja Kallas: „Securitatea Europei este strâns legată de securitatea Moldovei”. Țara noastră rămâne o prioritate pentru UE появились сначала на #diez.
Atenție la fraudele investiționale care folosesc identitatea vizuală a băncilor – cum le recunoști și cum te protejezi # #diez
Maib reamintește că fraudele financiare devin tot mai sofisticate și că prevenția începe cu informarea corectă. În cazul fraudelor investiționale, escrocii utilizează identitatea vizuală a băncilor – logouri, denumiri și elemente grafice – pentru a crea impresia unor oferte legitime. Сообщение Atenție la fraudele investiționale care folosesc identitatea vizuală a băncilor – cum le recunoști și cum te protejezi появились сначала на #diez.
Dacă îți dorești o experiență practică în educație și îți place să lucrezi cu copiii, Prospera lansează ediția din acest an a programului de formare pentru curatori ai taberelor educaționale Prospera. Сообщение Îți place să lucrezi cu copiii? Devino curator în taberele educaționale Prospera появились сначала на #diez.
Cinci ore de material brut. Cum o tânără din Moldova a făcut un documentar radio despre violența asupra femeilor # #diez
Tinca Zaharia este originară din Chișinău și a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Tânăra a ales să-și dedice teza de licență unui subiect sensibil: violența asupra femeilor din Republica Moldova. Rezultatul este un documentar radio de aproximativ 30 de minute, construit din mărturii ale victimelor, opinii ale specialiștilor și date statistice, care a ajuns să fie difuzat de Radio România. Сообщение Cinci ore de material brut. Cum o tânără din Moldova a făcut un documentar radio despre violența asupra femeilor появились сначала на #diez.
Investiții agricole în creștere, susținute de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii # #diez
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) își consolidează poziția de principal instrument financiar al statului pentru susținerea producătorilor agricoli, într-un context de modernizare accelerată a sectorului. Сообщение Investiții agricole în creștere, susținute de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii появились сначала на #diez.
În Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău cumpărăturile vor putea fi achitate exclusiv în lei moldovenești de către persoanele care locuiesc sau sunt înregistrate oficial în Republica Moldova și au statut de rezident fiscal. Regula se aplică tuturor magazinelor de pe teritoriul aeroportului, inclusiv celor situate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, dar și celor din punctele internaționale de trecere, inclusiv din zona de securitate cu acces restricționat. Сообщение În aeroportul din Chișinău plățile vor putea fi făcute doar în lei появились сначала на #diez.
Un manual de istorie pentru clasa a VI-a a fost rescris cu ajutorul inteligenței artificiale # #diez
Un manual de istorie folosit în școlile din Republica Moldova a fost rescris integral, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a fi mai clar și mai prietenos pentru elevi. Proiectul îi aparține lui Vitalie Eșanu, specialist IT din Chișinău, care a pornit de la un manual oficial existent și l-a adaptat astfel încât copiii „să înțeleagă ce citesc”. Сообщение Un manual de istorie pentru clasa a VI-a a fost rescris cu ajutorul inteligenței artificiale появились сначала на #diez.
După ce alimentația gratuită a fost introdusă în gimnaziile din Republica Moldova, mulți elevi ne-au întrebat dacă ea va fi extinsă și în rândul liceenilor. #diez a decis să află detalii despre acest subiect de la ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Сообщение Când alimentația gratuită va ajunge și în licee? Dan Perciun: „Prioritate sunt profesorii” появились сначала на #diez.
Zeci de școli auto riscă să-și piardă acreditarea, după ce nu au atins rata minimă de promovabilitate în 2025 # #diez
Zeci de școli auto nu au atins rată minimă de promovabilitate în anul 2025 și riscă să rămână fără autorizație de funcționare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare a absolvenților școlilor auto și a venit cu date statistice la acest subiect. Сообщение Zeci de școli auto riscă să-și piardă acreditarea, după ce nu au atins rata minimă de promovabilitate în 2025 появились сначала на #diez.
Ziua Îndrăgostiților este una dintre puținele ocazii din an în care gesturile contează mai mult decât explicațiile. Iar florile rămân alegerea cu care nu dai greș. Сообщение 14 februarie nu iartă întârzierile: rezervă din timp buchetul și profită de reducere появились сначала на #diez.
Dan Perciun promite crearea unei aplicații naționale pentru monitorizarea școlilor și stării de bine a elevilor # #diez
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat într-un interviu pentru #diez că își dorește lansarea unei aplicații mobile integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală. Inițiativa va prezenta realitatea din școli, fiind și o metodă de luptă cu fenomenele nocive sau bullyingul. Сообщение Dan Perciun promite crearea unei aplicații naționale pentru monitorizarea școlilor și stării de bine a elevilor появились сначала на #diez.
Au mai rămas doar câteva zile până la Ziua Îndrăgostiților, iar dacă încă nu știi cum să-ți surprinzi persoana iubită, echipa #diez ți-a pregătit o selecție de evenimente tematice și originale pentru această ocazie specială. Сообщение Lista evenimentelor la care poți merge cu persoana iubită de Ziua Îndrăgostiților появились сначала на #diez.
Lecții suplimentare de matematică și limba română pentru unii elevi din clasa a IX-a. Ce efecte a avut inițiativa în 2025 # #diez
Elevii claselor a IX-a, care întâmpină dificultăți la studierea matematicii și limbii române, vor beneficia de lecții suplimentare gratuite. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care menționează că o inițiativă asemănătoare a crescut anul trecut rata de promovare a elevilor participanți de la 3 % la 52 %. Сообщение Lecții suplimentare de matematică și limba română pentru unii elevi din clasa a IX-a. Ce efecte a avut inițiativa în 2025 появились сначала на #diez.
Amenzi pentru persoanele care vând și cumpără teze. Dan Perciun: „Vom modifica Codul contravențional” # #diez
Persoanele care vor vinde sau cumpăra tezele universitare urmează să fie amendate. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a menționat pentru #diez că în Codul contravențional vor fi introduse prevederi în acest sens. Сообщение Amenzi pentru persoanele care vând și cumpără teze. Dan Perciun: „Vom modifica Codul contravențional” появились сначала на #diez.
Susține elevii pasionați de robotică la RoboRangers Cup Last Call. Tinerii își vor testa invențiile într-o simulare înainte de marea finală # #diez
Pe 15 februarie, Tekwill devine punctul de întâlnire al celor mai pasionate echipe FIRST Tech Challenge din țară. Competiția RoboRangers Cup Last Call aduce împreună aproximativ 20 de echipe, care vor intra într-un concurs, unde roboții, strategia și creativitatea vor fi puse la încercare. Сообщение Susține elevii pasionați de robotică la RoboRangers Cup Last Call. Tinerii își vor testa invențiile într-o simulare înainte de marea finală появились сначала на #diez.
Modul de acordare a unor burse studențești din Republica Moldova ar putea fi regândit. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) intenționează să reducă numărul burselor acordate masteranzilor, redirecționând banii către bursele de la licență. Informațiile au fost precizate de ministrul Dan Perciun pentru #diez, care a spus că, pe lângă aceste modificări, urmează și indexarea anuală a burselor. Сообщение Luăm de la master și dăm la licență. Bursele unor studenți vor crește появились сначала на #diez.
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # #diez
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Сообщение Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting появились сначала на #diez.
După șase luni de accelerare intensă, cinci start-upuri și-au prezentat progresul pe 30 ianuarie, la evenimentul Demo Day, care a marcat finalul programului UpNext by Dreamups – unicul accelerator de tracțiune din Republica Moldova. Evenimentul a reunit fondatori, investitori, mentori și reprezentanți ai ecosistemului antreprenorial. Сообщение Cinci start-upuri au finalizat acceleratorul de tracțiune UpNext by Dreamups появились сначала на #diez.
Cinci școli din Moldova implementează un regulament pentru un mediu sigur fără tutun și nicotină în cadrul unui program-pilot # #diez
Cinci instituții de învățământ general din Republica Moldova vor implementa un regulament școlar și un set de acțiuni pentru a crea un mediu sigur, fără tutun și nicotină, în care prevenirea devine parte din viața de zi cu zi a elevilor. Ministerul Educației și Cercetării anunță că în perioada februarie-mai 2026, este lansat procesul de pilotare inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”. Сообщение Cinci școli din Moldova implementează un regulament pentru un mediu sigur fără tutun și nicotină în cadrul unui program-pilot появились сначала на #diez.
Comisia Europeană va lansa o aplicație pentru raportarea hărțuirii digitale. Ce prevede planul de acțiune împotriva cyberbullying-ului # #diez
Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice. Acesta își propune să protejeze sănătatea mintală a copiilor și a adolescenților în mediul online în Uniunea Europeană. De asemenea, planul va oferi copiilor, părinților, îngrijitorilor și educatorilor instrumentele de care au nevoie pentru a raporta și pentru a combate hărțuirea cibernetică. Сообщение Comisia Europeană va lansa o aplicație pentru raportarea hărțuirii digitale. Ce prevede planul de acțiune împotriva cyberbullying-ului появились сначала на #diez.
Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților recrutează voluntari. Participă la deciziile care influențează viața tinerilor # #diez
Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) te invită să faci parte din Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților. Dacă ai între 12 și 18 ani și vrei să-ți faci vocea auzită, atunci nu ezita să te alături. Rolul tău va fi să ajuți CNPAC să înțeleagă ce este important pentru tineri și ce programe, servicii sau materiale ar fi utile pentru aceștia. Сообщение Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților recrutează voluntari. Participă la deciziile care influențează viața tinerilor появились сначала на #diez.
Moldova a coborât în clasamentul Indicelui Percepției Corupției 2025. Ce scor a primit țara noastră în ultimii șase ani # #diez
Organizația Transparency International a publicat raportul anual privind corupția din întreaga lume – Corruption Perception Index (IPC). În anul 2025, Republica Moldova s-a clasat pe locul 80 din 182 de țări din clasament. Experții care au contribui la realizarea raportului au oferit țării noastre un scor de 42 de puncte din 100. Deși în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat progrese în combaterea corupției, în 2025 țara a coborât două poziții în clasament față de 2024. Сообщение Moldova a coborât în clasamentul Indicelui Percepției Corupției 2025. Ce scor a primit țara noastră în ultimii șase ani появились сначала на #diez.
