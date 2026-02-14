În ce cazuri poți fi eliberat(ă) de la ore și de ce aprobări ai nevoie

12:45

Descoperă, împreună cu echipa #diez, 14 poezii frumoase de dragoste din creația scriitorului Igor Guzun, a cărui carte „Iubi" a fost declarată la apariție de către Biblioteca Națională a Moldovei una dintre cele mai citite cărți ale anului. Cu o poezie de dragoste pe buze, un îndrăgostit are o șansă în plus. „Alege unul dintre poemele de aici și transmite-l omului drag. Chiar poți spune că l-ai scris tu, nu mă voi supăra", afirmă autorul trilogiei de dragoste „Iubi", „Drag" și „Dintotdeauna".