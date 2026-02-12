Elevii de ieri și elevii de azi: cum s-a schimbat școala în timp
#diez, 12 februarie 2026 16:30
Lilia Cazacu are un parcurs lung în educație. Și-a început cariera în 1981, ca profesoară de geografie și artă plastică la școala-internat din satul Văscăuți, raionul Florești, unde a activat timp de 33 de ani. Din 2014 și până recent, a fost directoarea instituției de învățământ din satul Temeleuți, iar din acest an este directoare adjunctă. În acest interviu, Lilia Cazacu vorbește despre schimbările pe care le-a observat de-a lungul timpului în comportamentul și sârguința elevilor, dar și despre impactul tot mai puternic al tehnologiei asupra educației.
• • •
Acum 15 minute
16:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, în ședința publică din 12 februarie 2026, Consiliul de Administrație a aprobat revizuirea prețurilor la energia electrică produsă în cogenerare, precum și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. În cazul celor mai mulți operatori, deciziile prevăd reduceri de tarife. Potrivit ANRE, ajustările au fost operate în urma actualizării costurilor și a unei evaluări stricte a cheltuielilor considerate justificate din punct de vedere economic.
16:30
Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală # #diez
Fundația Orange Moldova lansează procesul de selecție a unei organizații neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de incluziune și educație digitală. În perioada 9-20 februarie 2026, organizațiile interesate, care respectă condițiile regulamentului, sunt invitate să depună dosarul de participare.
16:30
Acum 2 ore
15:30
De ce se vorbește despre comasarea universităților din România și ce ar putea însemna asta pentru etnicii români # #diez
În ultimele luni în România au apărut discuții despre o posibilă comasare a unor universități, în contextul unor măsuri mai largi de reorganizare a cheltuielilor publice. Deși nu există încă o reformă finalizată sau o listă clară de instituții vizate, tema a intrat în agenda publică. În continuare, îți explicăm ce stă la baza acestor discuții și cum ar putea fi afectați tinerii originari din Republica Moldova de comasarea universităților din România.
Acum 4 ore
13:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a aprobat la nivel opțional introducerea opționalului „Ora cu și pentru animale". Disciplina se adresează elevilor interesați să afle cum să îngrijească animalele, să le înțeleagă comportamentul și să-și dezvolte empatia. Proiectul a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial, urmând să poată fi ales de școli în oferta educațională.
13:30
Kaja Kallas: „Securitatea Europei este strâns legată de securitatea Moldovei”. Țara noastră rămâne o prioritate pentru UE # #diez
„Securitatea Europei este strâns legată de securitatea Ucrainei și a Moldovei." Declarația îi aparține Kajei Kallas, Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Miercuri, 11 ianuarie, miniștrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene s-au reunit în cadrul Consiliului Afacerilor Externe. Pe agenda discuțiilor s-a aflat sprijinul pentru Ucraina, cu un accent pe cooperarea în domeniul inovării militare. În declarațiile oferite jurnaliștilor, Kaja Kallas a precizat că în toate proiectele europene sunt luate în calcul și statele candidate, precum și riscurile lor de securitate.
13:30
Atenție la fraudele investiționale care folosesc identitatea vizuală a băncilor – cum le recunoști și cum te protejezi # #diez
Maib reamintește că fraudele financiare devin tot mai sofisticate și că prevenția începe cu informarea corectă. În cazul fraudelor investiționale, escrocii utilizează identitatea vizuală a băncilor – logouri, denumiri și elemente grafice – pentru a crea impresia unor oferte legitime.
Acum 6 ore
12:30
Dacă îți dorești o experiență practică în educație și îți place să lucrezi cu copiii, Prospera lansează ediția din acest an a programului de formare pentru curatori ai taberelor educaționale Prospera.
12:30
Cinci ore de material brut. Cum o tânără din Moldova a făcut un documentar radio despre violența asupra femeilor # #diez
Tinca Zaharia este originară din Chișinău și a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Tânăra a ales să-și dedice teza de licență unui subiect sensibil: violența asupra femeilor din Republica Moldova. Rezultatul este un documentar radio de aproximativ 30 de minute, construit din mărturii ale victimelor, opinii ale specialiștilor și date statistice, care a ajuns să fie difuzat de Radio România.
11:30
Investiții agricole în creștere, susținute de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii # #diez
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) își consolidează poziția de principal instrument financiar al statului pentru susținerea producătorilor agricoli, într-un context de modernizare accelerată a sectorului.
11:30
În Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău cumpărăturile vor putea fi achitate exclusiv în lei moldovenești de către persoanele care locuiesc sau sunt înregistrate oficial în Republica Moldova și au statut de rezident fiscal. Regula se aplică tuturor magazinelor de pe teritoriul aeroportului, inclusiv celor situate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, dar și celor din punctele internaționale de trecere, inclusiv din zona de securitate cu acces restricționat.
Acum 8 ore
10:30
Un manual de istorie pentru clasa a VI-a a fost rescris cu ajutorul inteligenței artificiale # #diez
Un manual de istorie folosit în școlile din Republica Moldova a fost rescris integral, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a fi mai clar și mai prietenos pentru elevi. Proiectul îi aparține lui Vitalie Eșanu, specialist IT din Chișinău, care a pornit de la un manual oficial existent și l-a adaptat astfel încât copiii „să înțeleagă ce citesc".
Acum 24 ore
18:15
După ce alimentația gratuită a fost introdusă în gimnaziile din Republica Moldova, mulți elevi ne-au întrebat dacă ea va fi extinsă și în rândul liceenilor. #diez a decis să află detalii despre acest subiect de la ministrul educației și cercetării, Dan Perciun.
17:15
Zeci de școli auto riscă să-și piardă acreditarea, după ce nu au atins rata minimă de promovabilitate în 2025 # #diez
Zeci de școli auto nu au atins rată minimă de promovabilitate în anul 2025 și riscă să rămână fără autorizație de funcționare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare a absolvenților școlilor auto și a venit cu date statistice la acest subiect.
17:15
Ziua Îndrăgostiților este una dintre puținele ocazii din an în care gesturile contează mai mult decât explicațiile. Iar florile rămân alegerea cu care nu dai greș.
Ieri
16:15
Dan Perciun promite crearea unei aplicații naționale pentru monitorizarea școlilor și stării de bine a elevilor # #diez
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat într-un interviu pentru #diez că își dorește lansarea unei aplicații mobile integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală. Inițiativa va prezenta realitatea din școli, fiind și o metodă de luptă cu fenomenele nocive sau bullyingul.
16:15
Au mai rămas doar câteva zile până la Ziua Îndrăgostiților, iar dacă încă nu știi cum să-ți surprinzi persoana iubită, echipa #diez ți-a pregătit o selecție de evenimente tematice și originale pentru această ocazie specială.
14:15
Lecții suplimentare de matematică și limba română pentru unii elevi din clasa a IX-a. Ce efecte a avut inițiativa în 2025 # #diez
Elevii claselor a IX-a, care întâmpină dificultăți la studierea matematicii și limbii române, vor beneficia de lecții suplimentare gratuite. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care menționează că o inițiativă asemănătoare a crescut anul trecut rata de promovare a elevilor participanți de la 3 % la 52 %.
13:15
Amenzi pentru persoanele care vând și cumpără teze. Dan Perciun: „Vom modifica Codul contravențional” # #diez
Persoanele care vor vinde sau cumpăra tezele universitare urmează să fie amendate. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a menționat pentru #diez că în Codul contravențional vor fi introduse prevederi în acest sens.
13:15
Susține elevii pasionați de robotică la RoboRangers Cup Last Call. Tinerii își vor testa invențiile într-o simulare înainte de marea finală # #diez
Pe 15 februarie, Tekwill devine punctul de întâlnire al celor mai pasionate echipe FIRST Tech Challenge din țară. Competiția RoboRangers Cup Last Call aduce împreună aproximativ 20 de echipe, care vor intra într-un concurs, unde roboții, strategia și creativitatea vor fi puse la încercare.
12:15
Modul de acordare a unor burse studențești din Republica Moldova ar putea fi regândit. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) intenționează să reducă numărul burselor acordate masteranzilor, redirecționând banii către bursele de la licență. Informațiile au fost precizate de ministrul Dan Perciun pentru #diez, care a spus că, pe lângă aceste modificări, urmează și indexarea anuală a burselor.
12:15
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # #diez
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova" în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit.
12:15
După șase luni de accelerare intensă, cinci start-upuri și-au prezentat progresul pe 30 ianuarie, la evenimentul Demo Day, care a marcat finalul programului UpNext by Dreamups – unicul accelerator de tracțiune din Republica Moldova. Evenimentul a reunit fondatori, investitori, mentori și reprezentanți ai ecosistemului antreprenorial.
10 februarie 2026
20:00
Cinci școli din Moldova implementează un regulament pentru un mediu sigur fără tutun și nicotină în cadrul unui program-pilot # #diez
Cinci instituții de învățământ general din Republica Moldova vor implementa un regulament școlar și un set de acțiuni pentru a crea un mediu sigur, fără tutun și nicotină, în care prevenirea devine parte din viața de zi cu zi a elevilor. Ministerul Educației și Cercetării anunță că în perioada februarie-mai 2026, este lansat procesul de pilotare inițiativei „Școala fără tutun și nicotină".
19:00
Comisia Europeană va lansa o aplicație pentru raportarea hărțuirii digitale. Ce prevede planul de acțiune împotriva cyberbullying-ului # #diez
Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice. Acesta își propune să protejeze sănătatea mintală a copiilor și a adolescenților în mediul online în Uniunea Europeană. De asemenea, planul va oferi copiilor, părinților, îngrijitorilor și educatorilor instrumentele de care au nevoie pentru a raporta și pentru a combate hărțuirea cibernetică.
18:00
Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților recrutează voluntari. Participă la deciziile care influențează viața tinerilor # #diez
Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) te invită să faci parte din Consiliul Consultativ al Copiilor și Adolescenților. Dacă ai între 12 și 18 ani și vrei să-ți faci vocea auzită, atunci nu ezita să te alături. Rolul tău va fi să ajuți CNPAC să înțeleagă ce este important pentru tineri și ce programe, servicii sau materiale ar fi utile pentru aceștia.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:45
Moldova a coborât în clasamentul Indicelui Percepției Corupției 2025. Ce scor a primit țara noastră în ultimii șase ani # #diez
Organizația Transparency International a publicat raportul anual privind corupția din întreaga lume – Corruption Perception Index (IPC). În anul 2025, Republica Moldova s-a clasat pe locul 80 din 182 de țări din clasament. Experții care au contribui la realizarea raportului au oferit țării noastre un scor de 42 de puncte din 100. Deși în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat progrese în combaterea corupției, în 2025 țara a coborât două poziții în clasament față de 2024.
14:45
Călătoriile fără internet par aproape imposibile în 2026. Avem nevoie de Google Maps, de aplicații pentru rezervări și taxi și, evident, de rețele sociale. Iar dacă înainte turiștii trebuiau să aleagă între roamingul clasic și cartela SIM locală pentru a rămâne conectați, în prezent există o opțiune mult mai avantajoasă – eSIM-ul.
13:45
Instruire despre gestionarea banilor pentru femeile din Găgăuzia. Programul „Finanțe pentru Ea” ajunge la Comrat # #diez
Programul național „Finanțe pentru Ea" ajunge în orașul Comrat din Găgăuzia. Inițiativa este dedicată creșterii nivelului de educație financiară a femeilor din Moldova și va oferi participantelor din regiune instrumente practice pentru gestionarea banilor, pentru siguranța și independența financiară. Femeile au oportunitatea să învețe cum să-și gestioneze finanțele personale și cum să-și asigure o stabilitate economică pe termen lung.
12:45
Învață cum să integrezi inteligența artificială în fluxul tău zilnic de lucru. Sigmoid te invită la un nou workshop din seria Pandora’s Box # #diez
Organizația Sigmoid invită persoanele pasionate de IT la un eveniment despre echilibrul între automatizare și intuiția inginerească. Vei afla care sunt cele mai noi tendințe și cum le poți folosi în avantajul tău. Fie că ești programator la început de drum, senior developer, student, fie îți place inovația în IT, evenimentul îți va oferi instrumentele și strategiile necesare pentru a integra inteligența artificială în fluxul tău zilnic de lucru.
12:45
„Este un film care se potrivește națiunii noastre.” Primele reacții după proiecția tehnică a producției cinematografice „Hotarul” # #diez
Filmul „Hotarul" a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră care urmează să aibă loc joi, 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut
10:45
Alătură-te echipei AIESEC în calitate de voluntar(ă). Vei avea parte de stagii și schimburi internaționale # #diez
Organizația AIESEC din Chișinău recrutează voluntari și te invită să te alături echipei! Dacă cunoști limba engleză, ai între 18 și 30 de ani, atunci nu ezita să faci parte din cea mai mare asociație de tineret din lume. Сообщение Alătură-te echipei AIESEC în calitate de voluntar(ă). Vei avea parte de stagii și schimburi internaționale появились сначала на #diez.
09:45
Laptopurile au devenit de mult timp partenerii noștri în viață, iar majoritatea oamenilor le aleg în mod corespunzător – o dată și pentru mult timp. Dacă sunteți în căutarea laptopului ideal pentru muncă sau studii, merită să atrageți atenția la MacBook Air. Acest laptop Apple are o mulțime de avantaje. Сообщение MacBook Air – șapte motive pentru a cumpăra un laptop Apple pentru muncă și studii появились сначала на #diez.
9 februarie 2026
18:30
Peste 85.000 de elevi din Chișinău care au învățat online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (gheață, polei) de săptămâna trecută, au primit pachete alimentare. Despre aceasta a anunțat Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS). Сообщение Elevii din Chișinău care au învățat online au primit pachete alimentare. Ce conțin acestea появились сначала на #diez.
18:30
La un click distanță: cum un curs online sprijinit de Estonia aduce parcursul european mai aproape de moldoveni # #diez
Ce presupune aderarea la Uniunea Europeană? Pentru a răspunde la această întrebare, estonienii au creat un curs online pentru sute de studenți, funcționari publici și angajați ai ONG-urilor din Moldova. Cum acest curs a ajutat mai multe persoane să înțeleagă mai bine care sunt procesele parcursului european al Moldovei, citiți în articol. Сообщение La un click distanță: cum un curs online sprijinit de Estonia aduce parcursul european mai aproape de moldoveni появились сначала на #diez.
17:30
„Primesc satisfacție de la ceea ce fac.” Ana-Maria Țugui, despre cum e să fii cea mai tânără angajată a unei biblioteci # #diez
Ana-Maria Țugui este o tânără de 24 de ani din Orhei. Deja de cinci ani, studenta este angajată la biblioteca locală. Am discutat cu Ana-Maria despre decizia de a-și lua un job și cum a ajuns să fie cea mai tânără angajată la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”. Сообщение „Primesc satisfacție de la ceea ce fac.” Ana-Maria Țugui, despre cum e să fii cea mai tânără angajată a unei biblioteci появились сначала на #diez.
16:30
În data de 4 februarie 2026, Academia de Studii Economice din Moldova a organizat Forumul Studenților ASEM, un eveniment dedicat consolidării dialogului dintre studenți, structurile studențești și conducerea universității, având ca obiectiv identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea unui mediu universitar modern și adaptat nevoilor actuale ale comunității academice. Сообщение Forumul Studenților ASEM – dialog pentru îmbunătățirea experienței academice появились сначала на #diez.
15:30
„Persoanele își atribuie etichete care nu-i reprezintă.” De ce autodiagnosticarea este populară și care sunt riscurile acesteia # #diez
Ana Niculăeș, psihologă și terapeută, a observat în ultimul timp o creștere a autodiagnosticării. Tot mai mulți oameni caută singuri explicații pentru propriile experiențe și încearcă să se autoeduce în legătură cu sănătatea lor mintală. Creșterea conștientizării de sine în acest context poate avea atât efecte pozitive, cât și negative – de exemplu, suprainterpretarea simptomelor și amplificarea stresului sau a anxietății. Сообщение „Persoanele își atribuie etichete care nu-i reprezintă.” De ce autodiagnosticarea este populară și care sunt riscurile acesteia появились сначала на #diez.
15:30
„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen # #diez
Programul „Matematica de la egal la egal” continuă și în acest an de studii. Astfel, elevii de clasa a IX-a vor fi ajutați de colegii lor mai mari să se pregătească pentru examenul la matematică. Respectiv, Ministerul Educației și Cercetării a lansat cea de-a doua ediție a campaniei, care va ajuta elevii de gimnaziu în pregătirea pentru examenul național la matematică. Сообщение „Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen появились сначала на #diez.
13:30
BAC 2026: a fost extinsă lista examenelor recunoscute pentru nota 10 din oficiu la limba străină # #diez
A fost actualizată metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Noile modificări au fost anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение BAC 2026: a fost extinsă lista examenelor recunoscute pentru nota 10 din oficiu la limba străină появились сначала на #diez.
11:30
Indemnizațiile de maternitate și concedii pentru îngrijirea copilului: tot ce trebuie să știi în anul 2026 # #diez
Familiile care urmează să aibă un copil sau în care copilul s-a născut recent pot beneficia de mai multe tipuri de indemnizații și concedii pentru îngrijirea copilului. ru.diez a adunat informații despre cazurile în care se acordă aceste concedii și plăți, cine le poate solicita și ce sume pot fi obținute. Сообщение Indemnizațiile de maternitate și concedii pentru îngrijirea copilului: tot ce trebuie să știi în anul 2026 появились сначала на #diez.
09:15
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum, când și ce tip de pizza se comandă cel mai des. Сообщение Pizza în cifre: ce spun obiceiurile de comandă ale moldovenilor în 2025 появились сначала на #diez.
8 februarie 2026
19:15
România a primit o invitație oficială pentru a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie, la Washington. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că o decizie în acest sens va fi luată după consultări cu partenerii americani. Сообщение România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington появились сначала на #diez.
16:15
Săptămâna începe cu ger și ninsori slabe în Chișinău și la Nord. În perioada 9-15 februarie, temperatura minimă va depăși −17 °C. Cel mai cald va fi la Cahul. Сообщение Ninsori și ger: cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
14:15
Începând cu 1 aprilie 2026, locuitorii Brașovului vor putea circula gratuit cu transportul public în fiecare zi de vineri, în cadrul inițiativei „Vinerea verde”. Măsura a fost aprobată în unanimitate de consilierii locali în ședința din 30 ianuarie 2026 și se aplică tuturor liniilor RATBV din oraș. Scopul programului este de a încuraja cetățenii să lase mașinile acasă și să folosească transportul public vinerea, contribuind astfel la reducerea traficului și poluării. Сообщение Un oraș din România introduce transportul public gratuit în fiecare zi de vineri появились сначала на #diez.
12:15
Lansează propriul tău proiect despre regiunile sau orașele europene la Bruxelles. Au început înscrierile pentru stagiile Cicero # #diez
Hai să contribui la rezolvarea problemelor relevante din regiunile și orașele europene. Comitetul European al Regiunilor a dat startul înregistrărilor pentru stagiile Cicero, dedicate persoanelor preocupate de realitățile locale și regionale la nivel european. Datorită stagiului, vei avea oportunitatea să lucrezi pentru cinci luni într-o instituție multilingvă, multinațională și să înțelegi principiile de funcționare ale UE. Сообщение Lansează propriul tău proiect despre regiunile sau orașele europene la Bruxelles. Au început înscrierile pentru stagiile Cicero появились сначала на #diez.
11:15
14 % dintre studenții din Republica Moldova spun că, în universitatea lor, proiectele sau tezele se cumpără de la persoane terțe, iar 6 % afirmă că lucrările ar fi cumpărate de la profesori. Cel puțin acest lucru arată un sondaj publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a analizat nivelul de integritate al universităților publice din țară. Сообщение (sondaj) Cât de des se cumpără tezele de licență în universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Elevii din toată România se pot înscrie la cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Acestea sunt organizate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în cadrul programului „UVT pentru elevi”. Tinerii vor avea acces la ore de pregătire pentru toate disciplinele de bac. Сообщение Cursuri gratuite de pregătire pentru bacalaureat în România. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
10:15
Dacă ești elev(ă) în România, îți place să scrii și vrei să-ți testezi creativitatea în limba engleză, avem o oportunitate care merită trecută pe listă. Asociația Shakespeare School pentru Educație a lansat cea de-a 18-a ediție a Shakespeare School Essay Competition. Сообщение Concurs de eseuri pentru elevii din România: poți câștiga o tabără în Marea Britanie появились сначала на #diez.
7 februarie 2026
18:00
Dacă ai avut o zi încărcată sau simți nevoia să ieși din rutină cu o doză de adrenalină, în Chișinău poți găsi diverse opțiuni. Am pregătit o listă cu activități care te ajută să-ți consumi stresul în siguranță, să-ți testezi limitele și, de ce nu, să te distrezi pe cinste. Fiecare idee este însoțită și de o locație în care poți să practici activitatea. De la tir sportiv și tactici de laser tag, până la experiențe cu mulți cai putere pe pistele de carting sau traseele off-road. Сообщение Lista locurilor din Chișinău unde poți să te încarci cu o doză de adrenalină появились сначала на #diez.
