Glovo Moldova: tendințele de consum care definesc Ziua Îndrăgostiților

Lilia Cazacu are un parcurs lung în educație. Și-a început cariera în 1981, ca profesoară de geografie și artă plastică la școala-internat din satul Văscăuți, raionul Florești, unde a activat timp de 33 de ani. Din 2014 și până recent, a fost directoarea instituției de învățământ din satul Temeleuți, iar din acest an este directoare adjunctă. În acest interviu, Lilia Cazacu vorbește despre schimbările pe care le-a observat de-a lungul timpului în comportamentul și sârguința elevilor, dar și despre impactul tot mai puternic al tehnologiei asupra educației.