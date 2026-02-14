România a pierdut 267 de biblioteci în trei ani. Care este motivul

19:45

Patru dintre cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 sunt originari din Rusia. Este vorba despre schioarea Elizaveta Hlusovici și biatloniștii Pavel Magazeev, Alina Stremous și Maksim Makarov. Elizaveta, care a fost și portdrapelul țării noastre la olimpiadă, este acuzată în mediul online că ar susține războiul din Ucraina. Ce se mai știe despre cei patru tineri, cât de corect și relevant este să fim reprezentanți la competiții de sportivi născuți în alte țări, dar și care e răspunsul Comitetului Național Olimpic și Sportiv la acuzațiile aduse schioarei, aflați în continuare.