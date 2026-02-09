Nurlan Saburov: prima declarație publică a comediantului după ce a fost interzis în Rusia pentru 50 de ani
ZdGust, 9 februarie 2026 14:40
Comediantul Nurlan Saburov, cetățean al Kazahstanului, a făcut prima declarație după ce i-a fost interzisă intrarea în Rusia pentru următorii 50 de ani. Într-un story pe Instagram, el a mulțumit țării pentru „oportunitatea de dezvoltare creativă” și pentru „audiența sa numeroasă și multiculturală”. În aceeași postare, el a adăugat că și-a început cariera acum aproape 15 [...]
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
„Moldova rămâne cu tine mult timp după plecare”. Cum este promovată Republica Moldova într-o broșură distribuită la bordul aeronavelor Wizz Air # ZdGust
Republica Moldova este prezentată drept o destinație autentică, creativă și plină de căldură umană în una din edițiile revistei Wizz Air, distribuită la bordul aeronavelor care zboară din Chișinău către destinații europene. Sub sloganul „From Moldova to the whole world”, materialul invită pasagerii să descopere o țară mică ca suprafață, dar bogată în istorie, gusturi, stil [...]
14:30
Topul vânzărilor lunii ianuarie în Librăriile Cartier: prezența dominantă a Tatianei Țîbuleac # ZdGust
Editura Cartier a anunțat topul celor mai vândute cărți în luna ianuarie 2026, în librăriile sale. În fruntea clasamentului se află „Tu și alte femei” de Dumitru Crudu. Topul evidențiază prezența dominantă a Tatianei Țîbuleac, cu trei titluri în lista celor mai vândute cărți. Lista completă a celor mai vândute titluri include: Tu și alte femei [...]
Acum 2 ore
13:50
Pâinea este adesea pusă pe lista alimentelor de evitat atunci când vine vorba despre controlul glicemiei, iar multe persoane aleg să o elimine complet din alimentație. Specialiștii în nutriție atrag însă atenția că lucrurile nu sunt atât de simple. O pâine aleasă corect poate fi o sursă bună de fibre, poate oferi sațietate și se [...]
Acum 4 ore
12:30
Bad Bunny face istorie la Super Bowl: show integral în spaniolă, invitați surpriză și o nuntă reală pe scenă # ZdGust
Bad Bunny a livrat o prestație istorică și plină de semnificații la Super Bowl LX Halftime Show, unde a devenit primul artist latino care a susținut întregul său set în limba spaniolă, marcând un moment important pentru diversitatea culturală pe una dintre cele mai urmărite scene din lume. Spectacolul, organizat la Levi’s Stadium din Santa [...]
11:30
Bigorexia, tulburarea de imagine corporală tot mai frecventă în rândul tinerilor: ce este și ce o alimentează # ZdGust
Părinții sunt, în general, familiarizați cu tulburările de alimentație precum anorexia, însă specialiștii avertizează asupra unei probleme mai puțin cunoscute, aflate în creștere, mai ales în rândul băieților: dismorfia musculară, cunoscută și sub numele de bigorexie, notează HuffPost. Bigorexia este o tulburare psihologică din spectrul dismorfiei corporale, caracterizată printr-o percepție distorsionată asupra propriului corp. Persoanele [...]
11:30
Acum 6 ore
10:20
De la traume la siguranță emoțională: cum pot părinții crea relații sănătoase cu copiii lor # ZdGust
Pentru orice părinte responsabil este important să aibă o relație bună cu copiii săi. Iată recomandările cele mai importante pentru construirea unei relații sănătoase, inclusiv pentru părinții care au crescut în familii toxice, notează HotNews. Părintele, primul model Aceste relații timpurii influențează și modul în care un copil se percepe pe sine și pe ceilalți. De [...]
09:50
Platforma similară cu Netflix care oferă acces gratuit la filme, reportaje, știri și emisiuni. Poți viziona de pe computer sau din aplicația mobilă # ZdGust
ARTE.tv este o platformă europeană de streaming cu mii de programe disponibile în mai multe limbi. Începând din 2015, ARTE.tv oferă conținut independent de înaltă calitate, care reflectă diversitatea și complexitatea vieții din Europa și nu numai. De la documentare puternice și ficțiune îndrăzneață, la muzică, spectacole și știri, ARTE.tv transformă viața în emoții. Versiunea [...]
Ieri
11:50
Trezitul devreme poate fi o provocare, mai ales pentru cei obișnuiți să funcționeze mai bine seara. Totuși, cu o abordare corectă și obiceiuri sănătoase, îți poți ajusta programul pentru a începe diminețile cu energie. Descoperă, potrivit BBC GoodFood, cum să-ți reglezi ritmul circadian și să adopți o rutină care să te ajute să te simți mai odihnit [...]
09:50
Acest mic dejun oferă energie de durată și un gust echilibrat. Brânza cottage adaugă cremozitate și crește aportul de proteine, fără a domina aroma preparatului. Ciupercile, ardeiul gras, ceapa și kale-ul sotat completează perfect compoziția, transformând acest mic dejun într-o masă hrănitoare și gustoasă, notează EatingWell. Poate fi savurat cald, proaspăt scos din cuptor sau [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Pe măsură ce îmbătrânești, apar schimbări interne, ceva mai subtile, care îți afectează sănătatea – cum ar fi deteriorarea celulelor din cauza stresului oxidativ, pierderea densității osoase și rigidizarea vaselor de sânge. Totuși, potrivit eatingwell.com, nu este niciodată prea devreme să includem în alimentația noastră alimente care sprijină îmbătrânirea sănătoasă. Astfel de alimente susțin aspecte ale [...]
11:50
Trupa „Emforia”, simpatia publicului la Eurovision Moldova: „Tot ce am făcut și continuăm să facem pornește din pasiune și din dorința sinceră de a urca pe scenă și de a cânta” # ZdGust
„Emforia” a apărut din nevoia de a avea o voce comună și un spațiu în care să fim cu adevărat noi”, spun cei cinci tineri muzicieni care formează trupa. Talentați și plini de energie, aceștia creează muzică inspirată din trăirile personale, din relațiile cu cei din jur și din dorința de a depăși barierele societății. [...]
09:50
Aceste batoane cu piersici și ovăz sunt fragede, ușor caramelizate pe margini și parfumate cu scorțișoară și cardamom. Fructele zemoase sunt încapsulate între două straturi de ovăz aromat, rezultând un preparat hrănitor care poate înlocui cu succes micul dejun clasic. Prepară-le cu o seară înainte, porționează-le individual și savurează-le dimineața alături de un iaurt pentru [...]
6 februarie 2026
22:10
VIDEO | La 3 ani, Teodor Copăceanu din Chișinău a impresionat juriul de la Românii au Talent: „DA din toată inima. Mergi mai departe!” # ZdGust
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său, transmite ProTV.ro. De la vârsta de aproximativ un an și jumătate a început să simtă ritmul muzicii, iar pasiunea lui pentru cântat s-a dezvoltat firesc. Talentul [...]
22:00
VIDEO | Larisa Dascăl din Chișinău a cântat la ferestrău la Românii au Talent. „Ai dat grație acestui obiect care este destul de agresiv” # ZdGust
Larisa Dascăl are 45 de ani și este actriță. Este originară din Chișinău, dar de trei ani locuiește la Vatra Dornei, în România, scrie ProTV.ro. Larisa cântă la patru instrumente: vioară, chitară, pian și ferăstrău muzical. De asemenea, creează decorațiuni exterioare din lemn pentru case. Larisa Dascăl este căsătorită de 22 de ani cu cunoscutul [...]
16:00
Pentru a menține zonele în care pregătești și servești mâncarea igienice și sigure, este important să te ocupi constant de curățenie și dezinfectare—chiar dacă nu sunt tocmai activitățile tale preferate, notează thespruceeat.com. Dacă vrei să adopți obiceiuri noi de curățenie în acest an, iată cinci zone pe care ar trebui să le dezinfectezi zilnic: 1. Ușa frigiderului [...]
14:50
Grăsimile esențiale, cum sunt acizii grași Omega 3, sunt importante pentru buna funcționare a organismului uman, iar consumul regulat al acestora poate sprijini sănătatea cardiovasculară, funcția cognitivă și sistemul imunitar. Nutriționista Victoria Ursu accentuează importanța alegerii unor surse de Omega 3 calitative pentru a beneficia de toate efectele terapeutice. Organismul uman reprezintă un sistem complex, [...]
13:30
Te simți adesea agitat, ai probleme cu somnul sau suferi de dureri de cap după ce consumi cafea? Acestea ar putea fi semne ale unei sensibilități la cofeină. Află cum să recunoști simptomele, potrivit Health, ce factori influențează această sensibilitate și cum să îți ajustezi dieta pentru a o controla. Cofeina este un stimulent natural regăsit în [...]
10:10
Cartele SIM PrePay, doar cu buletinul: când ar putea intra în vigoare noile reguli și ce a stat la baza propunerii # ZdGust
Autoritățile propun introducerea obligativității prezentării unui act de identitate la achiziționarea cartelelor SIM preplătite, invocând riscuri de securitate și necesitatea combaterii mai eficiente a criminalității. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat, începând cu 3 februarie 2026, procesul de elaborare a unui proiect de lege care vizează modificarea cadrului normativ național privind identificarea [...]
09:10
Spălarea hainelor la 30 sau 40 de grade Celsius a devenit o practică obișnuită în multe locuințe, în special datorită programelor „eco”, economisirii de energie și detergenților care promit rezultate bune chiar și la temperaturi scăzute. Totuși, specialiștii în microbiologie atrag atenția că rufele pot fi curate la vedere și miros plăcut, fără a fi [...]
5 februarie 2026
16:20
Refluxul acid, cunoscut și sub denumirea de arsuri la stomac, este o problemă digestivă comună care afectează milioane de oameni. Dacă te confrunți cu simptome de reflux după o cană de cafea sau un pahar de băutură acidulată, s-ar putea să ai nevoie de o revizuire a obișnuințelor de consum. Nutriționistul Kerry Torrens explică care [...]
15:10
Mușețelul, una dintre cele mai vechi plante medicinale ale Europei, este apreciat de mii de ani pentru efectele sale calmante, antiinflamatoare și digestive, fiind folosit atât ca remediu natural, cât și în îngrijirea pielii și a părului, notează cookist.it. Bogată în săruri minerale – în special calciu, potasiu, mangan, sodiu și fluor – mușețelul conține [...]
13:50
A reciti de zece ori aceeași lecție nu ajută. Memoria nu funcționează prin acumulare pasivă, ci prin activare, conexiuni și pauze bine dozate. Hotnews propune cinci strategii de studiu susținute de cercetările despre memorie și învățare – explicate pe înțelesul părinților și adaptate la ce pot face concret acasă pentru a-și ajuta copiii. În perioadele [...]
12:30
„El a plecat, dar a dăruit viață altcuiva”. Un transplant hepatic i-a oferit o nouă șansă unui tată a trei copii # ZdGust
Un bărbat de 45 de ani, tată a trei copii, a fost salvat datorită unui transplant hepatic realizat la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Donatorul a fost o persoană aflată în moarte cerebrală, iar prelevarea ficatului a fost efectuată la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în colaborare cu Agenția de Transplant, care a asigurat coordonarea [...]
11:30
Alimentația joacă un rol esențial în susținerea sănătății inimii încă din copilărie. O dietă echilibrată, bogată în nutrienți esențiali, contribuie la menținerea unui nivel optim al colesterolului, la buna funcționare a vaselor de sânge și la dezvoltarea armonioasă a organismului. Cardiologa pediatră Natalia Gavriliuc propune un top 10 alimente prietenoase cu inima, ușor de integrat [...]
10:30
Cafeaua este soluția rapidă la care mulți apelează atunci când energia scade. Totuși, efectul ei este adesea urmat de o stare accentuată de oboseală, menționează verywellhealth.com. Alteori, excesul de cafea poate da tulburări de somn precum insomnia. Specialiștii în nutriție atrag atenția că alimentele pot oferi o energie mai stabilă, susținută de nutrienți esențiali pentru creier [...]
4 februarie 2026
15:40
Experții explică ce exerciții susțin cel mai bine longevitatea, forța musculară, mobilitatea și îmbătrânirea sănătoasă, pe baza unor cercetări recente, transmite MediaFax. Exercițiile fizice sunt tot mai des recunoscute drept unul dintre cele mai puternice instrumente pentru prelungirea duratei și calității vieții. Dincolo de aspectul fizic sau de obiectivele de fitness, mișcarea regulată susține sănătatea [...]
14:40
Ceaiul verde este o băutură cu puține calorii, bogată în antioxidanți, compuși care ajută la protejarea celulelor împotriva deteriorării cauzate de factori interni și externi, precum poluarea sau fumatul. Integrarea ceaiului verde în alimentația zilnică poate crește aportul de antioxidanți, însă momentul consumului joacă un rol important, scrie Health. Când este recomandat să bei ceai [...]
13:40
Serviciile financiare pentru consumatori joacă un rol esențial, oferind acces la resurse necesare pentru investiții personale și consum, contribuind astfel la dezvoltarea economică. Totuși, utilizarea acestor servicii vine cu riscuri și responsabilități, motiv pentru care protecția consumatorilor a devenit o prioritate, reglementată atât la nivel internațional, cât și național. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a elaborart [...]
13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, [...]
12:20
Vinul Moldovei debutează anul 2026 cu participări la două dintre cele mai importante expoziții internaționale ale industriei vinicole – Wine Paris (9–11 februarie) și ProWein Düsseldorf (15–17 martie), unde va fi promovat sub brandul de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly great”, anunță Oficiul Național al Viei și Vinului. Wine Paris: 26 de vinificatori și un [...]
09:20
Pâinea este un aliment cotidian, familiar și reconfortant. Tocmai din acest motiv riscă să devină invizibilă: o punem în farfurie fără să ne mai gândim prea mult la ea sau, dimpotrivă, o eliminăm complet de teama de a nu exagera. Când vine vorba despre copii, modul corect de a introduce acest aliment – așa cum [...]
3 februarie 2026
17:20
Anxietatea socială este asociată, de regulă, cu timiditatea, tăcerea și evitarea interacțiunilor sociale. Un studiu recent arată însă că, la unii adolescenți, această tulburare se poate manifesta exact opus: prin impulsivitate și comportamente agresive. Această formă „atipică” de anxietate socială pare să fie legată de anumite trăsături narcisice, scrie PsyPost. Cercetarea, publicată în revista Personality [...]
16:20
În era social media, granița dintre a fi deschis și a împărtăși prea mult a devenit tot mai difuză. Psihologia arată însă că anumite aspecte ale vieții merită păstrate pentru tine: limitele sănătoase protejează starea de bine și relațiile apropiate, notează GlobalEnglishEditing. Iată 10 lucruri pe care cercetările și experiența practică sugerează că este mai [...]
14:50
Consultantul în inteligență artificială Denis Zacon a oferit, pe pagina sa de Facebook, recomandări pentru părinți, pentru ca adolescenții să folosească ChatGPT în mod sigur și responsabil. 5 pași recomandați de Denis Zacon: Asigură-te că utilizează ChatGPT dintr-un cont în care este menționată vârsta sa reală. Astfel, platforma va evita să îi ofere răspunsuri sensibile. [...]
13:40
„Am 22 de ani și, chiar dacă sunt în remisie, știu că lupta nu s-a terminat”. Un tânăr din R. Moldova are nevoie de donații pentru a continua tratamentul # ZdGust
Vlad Gîlca, un tânăr din R. Moldova, a depășit etapa cea mai dificilă a unei forme rare și agresive de cancer. În prezent, are nevoie de un transplant autolog și de tratamente post-transplant timp de un an pentru a reduce riscul de recidivă, însă costurile depășesc posibilitățile financiare ale familiei. „Urmează un an greu, cu [...]
12:30
Francezul care a scris un roman întreg fără litera „e”. Cine e și ce spune, de fapt, această lipsă # ZdGust
Publicat în 1969, romanul La Disparition, cartea care l-a făcut celebru pe Georges Perec, are aproape 300 de pagini și respectă o regulă radicală: nu conține deloc vocala „e”. Dincolo de performanța tehnică, această lipsă deliberată a devenit semnătura cărții și motivul pentru care este considerată una dintre cele mai cunoscute experimente literare ale secolului [...]
11:20
Conform datelor statistice, în luna ianuarie, numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a continuat să scadă comparativ cu anii precedenți. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente, față de 192 înregistrate în aceeași perioadă a anului 2017. O evoluție pozitivă se observă și în ceea ce privește consecințele acestor accidente: numărul persoanelor decedate [...]
10:10
Medicul pediatru Mihai Craiu din România, cu peste 30 de ani de experiență în îngrijirea și sănătatea copiilor, a vorbit despre importanța imunității în podcastul „Creștem mari”, subliniind că antrenarea sistemului imunitar trebuie făcută zilnic. Potrivit specialistului, cel mai bun „antrenament” pentru imunitate este un regim corect de odihnă. Lipsa somnului la copii este demonstrată [...]
09:20
Situată în Oceanul Pacific, în apropierea Australiei, Papua Noua Guinee se remarcă drept țara cu cele mai multe limbi vorbite din lume, potrivit datelor lingvistice recente, scrie TimesOfIndia. Peste 840 de limbi vii distincte coexistă pe teritoriul său, depășind la un loc totalul Europei și al Americii de Nord. Asta înseamnă că această țară are mai multe [...]
2 februarie 2026
17:40
Nașteri în ambulanță: două fetițe au venit pe lume cu ajutorul echipelor de Asistență Medicală Urgentă # ZdGust
Doi copii s-au născut în ambulanță, în municipiul Chișinău și în raionul Fălești, după ce echipele de asistență medicală urgentă au intervenit prompt și au asistat nașterile în condiții de prespital. Atât mamele, cât și nou-născuții se află în stare satisfăcătoare, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (IMSP CNAMUP). Primul caz a fost [...]
14:40
Prevenția este sănătate: Tot ce trebuie să știi de la Cristina Ipati, medic colposcopist, pentru a preveni cancerul de col uterin # ZdGust
Aproximativ 300-330 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar alte 150-160 de decese sunt înregistrate în fiecare an. În același timp, anual, 600-700 de femei sunt diagnosticate cu leziuni precanceroase, ceea ce accentuează importanța depistării timpurii. Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită. În acest context, multe femei [...]
13:20
Un sondaj realizat de Statista Consumer Insights a descoperit că nu toate prejudecățile despre iubitorii de modă casual sunt corecte atunci când ne uităm la țările care preferă acest stil. Țările vorbitoare de limbă engleză au obținut un scor general ridicat, dar, surprinzător, mai mulți britanici și australieni au declarat că le place să se [...]
12:40
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune să pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Iată ce vă propune pentru meniul acestei săptămâni Luni 2 februarie Pentru micul dejun omletă cu spanac și [...]
11:30
Câtă sare ar trebui să consume copiii și de ce excesul le poate afecta sănătatea pe termen lung # ZdGust
Sarea este necesară în organism. Fie că vorbim de copii, adulți sau bătrâni, cu toții avem nevoie de sare. Însă consumată în exces, pe termen lung, ne expune la unele riscuri pentru sănătate. Iar alimentele ultraprocesate din magazin sau conservate care conțin prea mult sodiu ne dau peste cap consumul de sare din dietă. Astfel, [...]
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat, după confirmarea prezenței de pesticid, inspectorii ANSA au [...]
09:50
Moment istoric la Grammy: Bad Bunny, primul artist care cântă în spaniolă premiat cu Albumul Anului # ZdGust
Bad Bunny a scris istorie la Premiile Grammy din acest an, devenind primul artist din istoria de 68 de ani a Premiilor Grammy care câștigă trofeul pentru Albumul Anului cu un album interpretat integral în limba spaniolă – „Debí Tirar Más Fotos”. Bad Bunny i-a devansat în această categorie pe Justin Bieber („Swag”), Sabrina Carpenter [...]
1 februarie 2026
12:50
Cât de mult trăiesc oamenii ar putea depinde într-o măsură mult mai mare de genetică decât se credea anterior, potrivit unui nou studiu din Israel, scrie Ynetnews. Cercetătorii estimează acum că genele explică aproximativ jumătate din variațiile duratei de viață, contestând decenii de ipoteze științifice. Rolul geneticii în longevitate, reevaluat Timp de ani de zile, oamenii [...]
10:10
Când îți dorești un dulce fără zahăr și făină, poți prepara rapid câteva bomboane raw vegane. Ingrediente: 1 banană coaptă (pentru dulceață naturală). 2-3 linguri de cacao 100% (după gust). 2-3 linguri de fulgi sau praf de cocos. 2 linguri de migdale sfărâmate. 2 linguri de nuci sfărâmate. Preparare bomboane raw: Pregătim banana: Pasează banana [...]
