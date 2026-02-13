VIDEO Evaziune fiscală în panificație: Livrări fără facturi și cumpărături fictive, depistate de autorități
O schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație a fost deconspirată de autorități, în urma perchezițiilor desfășurate în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema ar fi funcționat pe două paliere. Bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori în
FOTO Investiție europeană de 150.000 € la Briceni. Au fost inaugurate laboratoare moderne la liceul „Grigore Vieru"
Trei laboratoare moderne au fost inaugurate la liceul „Grigore Vieru" din Briceni. Elevii vor putea studia cu ajutorul roboților, microscoapelor și senzorilor fără fir. Uniunea Europeană a investit 150.000 de euro pentru renovarea a trei săli de de studii unde se învață matematică. De asemenea, au fost modernizare laboratoarele de fizică, chimie și biologie.
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru fermieri. Cererile de finanțare pot fi depuse din 2 martie
Fermierii din mai multe sectoare agricole pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel de finanțare lansat prin Proiectul AGGRI, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează crescătorii de bovine, ovine și caprine, orientați spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile
Ucraina a impus sancțiuni asupra a 91 de petroliere din așa-numita „flotă umbră" a Rusiei, decizie anunțată joi, 12 februarie, de președintele Volodimir Zelenski, în cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare. Măsura vizează navele folosite de Rusia pentru a transporta petrol și produse petroliere din porturile Novorosiisk, Ust-Luga și Primorsk către țări terțe, în
Podul unei case – demontat după ce soba s-a supraîncălzit. Stăpână a turnat apă noaptea și a chemat pompierii dimineața
Pompierii au demontat o parte din podul unei case, după ce soba s-a supraîncălzit. Incidentul a avut loc în localitatea Nezavertailovca din regiunea transnistreană. Totul s-a întâmplat în seara de 11 februarie. Proprietara a făcut focul în sobă și s-a culcat. Pensionara s-a trezit din cauza fumului, a urcat în pod și a turnat apă
Scandal politic în Ungaria: Peter Maghiar, ținta unei campanii cu sex tape și droguri: „M-am lăsat sedus".
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Maghiar, a acuzat partidul condus de premierul Viktor Orban că a orchestrat o campanie de șantaj împotriva sa, care implică o înregistrare video cu conținut sexual și acuzații de consum de droguri. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dinaintea alegerilor parlamentare programate pentru aprilie, scrie Euronews. Maghiar, al cărui partid Tisza
BANI.MD ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ar fi contestat în instanță chiar certificatele de constatare a pagubelor pe care tot ea le-a emis, în dosarele privind despăgubirile pentru fermele afectate de pesta porcină africană (PPA). Contactată de BANI.MD pentru o reacție, instituția a refuzat să ofere detalii. „Nu oferim niciun comentariu până la finalizarea tuturor procedurilor",
Chișinăul vrea să aducă angajați din India și Bangladesh, pentru a combate criză forței de muncă, anunță ministru
Republica Moldova intenționează să liberalizeze și mai mult piața muncii în 2026, inclusiv prin atragerea lucrătorilor din state din afara Uniunii Europene, precum India și Bangladesh. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia neagră" de la TV8, transmite BANI.MD. Potrivit oficialului, autoritățile au liberalizat deja „la maximum posibil" piața
Zeci de sticle cu divin, confiscate la Albița. Doi bărbați le transportau în România
Peste 70 de litri de alcool și țigări de contrabandă au fost ridicate la Vama Albița. Produsele erau transportate de pasageri ai curselor regulate, care se deplasau din Republica Moldova spre România. Incidentele au avut loc pe 12 februarie. Persoanele care transportau divinul și țigările au 44 și 50 de ani, conform autorităților române.
Junghietu: Trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate în actualul context, iar Chișinăul nu intenționează să aloce fonduri pentru modernizarea unei capacități energetice aflate în afara controlului autorităților constituționale. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde oficialul a precizat că subiectul utilizării cărbunelui
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac". Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al
Activele externe ale gigantului petrolier rus Lukoil ar putea fi cumpărate de compania Midad Energy din Arabia Saudită. Firma a semnat un memorandum de înțelegere pentru achiziție. Documentul a fost agreat la sfârșit de ianuarie și acoperă întreaga afacere scoasă la vânzare, conform IPN, cu referire la Reuters. Tranzacția urmează să fie achitată în numerar,
Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: Modificările Codului Penal intră în vigoare pe 14 februarie
Modificările la Codul Penal, care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, vor intra în vigoare sâmbătă, 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menit să întărească protecția victimelor violenței și să adapteze legislația la noile forme de abuz
Aproape 2 milioane de lei au câștigat freelancerii din Moldova, în prim lună a anului. Ce taxe vor chita
804 avize de plată au fost expediate freelancerilor pentru veniturile obținute în luna ianuarie, iar termenul-limită de achitare a impozitului unic este 25 februarie. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în prima lună a anului a constituit 1,795 milioane de lei. Pentru această perioadă a
Gropile din carosabil sunt astupate în Chișinău. Serviciile municipale desfășoară lucrări de reparație pe mai multe străzi
Serviciile municipale desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în toate sectoarele capitalei, ca urmare a degradării carosabilului provocate de condițiile meteorologice severe din această iarnă. Potrivit Primăriei Chișinău, echipele Regiei „Exdrupo" intervin pentru remedierea avariilor apărute pe carosabil, aplicând plombări cu beton asfaltic rece – o soluție temporară. Lucrările cu asfalt fierbinte vor începe
Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional" a reunit peste 250 de participanți și a consolidat parteneriatele economice regionale și europene
La 12 februarie 2026, la Chișinău, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCIa RM) a organizat Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional", eveniment dedicat consolidării cooperării economice și susținerii procesului de internaționalizare a companiilor moldovenești. Forumul s-a desfășurat în cadrul programului de afaceri al Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova" și
Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac
FOTO Republica Moldova, prezentă la Târgul de Turism al României. Până când poate fi vizitat standul
Republica Moldova este prezentă la Târgul de Turism al României. Standul țării noastre a fost vizitat deja de mai mulți curioși, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și oficiali. Standul va fi deschis în perioada 12-15 februarie. Acesta este amplasat în pavilionul B2 al complexului Romexpo din București, conform organizatorilor.
Pana de curent care a afectat recent aproape 70% din teritoriul Moldovei a demonstrat, încă o dată, cât de fragil este sistemul energetic al țării. Pregătirea pentru situații de criză rămâne insuficientă, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul populației. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea fi pusă în funcțiune
Premieră la Munchen: Casa Ucrainei, inaugurată astăzi în timpul Conferinței de Securitate
Pentru prima dată în istoria Conferinței de Securitate de la Munchen, a fost deschis oficial „Casa Ucrainei", tăierea panglicii fiind realizată de ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, și de ministrul german de externe, Johann Wadephul, potrivit sursei de Telegram Unian. Evenimentul este organizat de Fundația Victor Pinchuk, Oficiul președintelui Ucrainei și Asociația Industriei
VIDEO Capac de sicriu și cr
Opt persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei, sunt documentate de oamenii legii, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Potrivit poliției, în perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat […] Articolul VIDEO Capac de sicriu și cruce cu presupusa dată a decesului la Căușeni: 8 persoane, documentate pentru șantaj apare prima dată în Realitatea.md.
Atenție turiști: ceață densă și temperaturi scăzute în România. Avertisment de la ANM # Realitatea.md
Un cod galben de ceață densă a fost emis în România în dimineața zilei de 13 februarie, afectând capitala București și 24 de județe, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și citat de stirileprotv.ro. Autoritățile meteorologice precizează că, în funcție de condițiile locale, în unele județe se poate forma ghețuș, iar avertizările […] Articolul Atenție turiști: ceață densă și temperaturi scăzute în România. Avertisment de la ANM apare prima dată în Realitatea.md.
Munteanu anunță cât timp va activa actualul Guvern. Nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit # Realitatea.md
Alexandru Munteanu afirmă că în cabinetul său nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit. Oficialul susține că Parlamentul va decide dacă Executivul își va continua activitatea sau va fi demis. Prim-ministrul a menționat la Moldova 1 că nu a venit în Moldova pentru combinații politice. Oficialul a spus că a venit „să ajute […] Articolul Munteanu anunță cât timp va activa actualul Guvern. Nu sunt miniștri de care să nu fie mulțumit apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de Ziua Mondială a Radioului, marcată anual pe data de 13 februarie. „Radioul a fost și rămâne a fi unul dintre cele mai puternice și accesibile mijloace de comunicare. De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități, devenind o voce de încredere. […] Articolul VIDEO Astăzi este marcată Ziua Mondială a Radioului. Ce mesaj a transmis Igor Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
Munteanu, după vizita la Kiev: Moldova este o țară în dezvoltare. Ucrainenii nu au luxul acesta # Realitatea.md
Premierul Moldovei susține că există o diferență mare între Moldova și Ucraina. Alexandru Munteanu afirmă că țara noastră se află în dezvoltare. Șeful Guvernul a precizat la Moldova 1 că a călătorit până la Otaci cu mașina, ca de acolo să ia trenul spre Kiev. Conform lui, pe drum a observat șantiere în lucru, dar […] Articolul Munteanu, după vizita la Kiev: Moldova este o țară în dezvoltare. Ucrainenii nu au luxul acesta apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Două mașini s-au lovit grav în apropierea unei benzinării. Unul dintre șoferi a fost dus la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în această dimineață, 13 februarie, în regiunea transnistreană. Preliminar, conducătorul unui automobil Volkswagen a intrat cu spatele pe teritoriul unei benzinării pentru a se întoarce. La ieșire, acesta nu s-a asigurat și a intrat în coliziune […] Articolul FOTO Două mașini s-au lovit grav în apropierea unei benzinării. Unul dintre șoferi a fost dus la spital apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: trei frați au murit la Kramatorsk, iar alte atacuri au provocat victime și la Odesa # Realitatea.md
Un atac masiv al trupelor ruse a avut loc pe 12-13 februarie, asupra mai multor regiuni din Ucraina, provocând victime și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile și industriale. În orașul Kramatorsk, trei frați au murit în urma loviturilor, iar mama și bunica acestora au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de autorități. În paralel, raidurile rusești […] Articolul VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: trei frați au murit la Kramatorsk, iar alte atacuri au provocat victime și la Odesa apare prima dată în Realitatea.md.
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului susține că rata estimată a inflației este de 4%. „Vom veni cu anunțul indexării în martie. Indexarea va fi de 6%. Rata inflației scade sub 4%. Ceea ce înseamnă că va fi o creștere reală a veniturilor. Raportat la […] Articolul Premierul: Pensiile vor fi indexate cu 6%, iar rata inflației se estimează la 4% apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Marco Rubio intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Conferința de Securitate de la Munchen # Realitatea.md
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, care a început astăzi, 14 februarie. Întâlnirea este programată în contextul desfășurării conferinței, unde sunt prevăzute discuții importante pe agendă și întrevederi cu mai mulți lideri internaționali, potrivit declarațiilor făcute […] Articolul VIDEO Marco Rubio intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în Realitatea.md.
A furat o mașină de la spălătorie, a urcat beat la volan și a provocat un accident: Un bărbat, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru răpirea unui autovehicul. În noaptea de 4 septembrie 2023, inculpatul, acționând împreună cu complicele său, cercetat într-un dosar separat, ambii angajați ai unei spălătorii auto din municipiul Chișinău, au […] Articolul A furat o mașină de la spălătorie, a urcat beat la volan și a provocat un accident: Un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Trenul „Prietenia” de la Chișinău a deraiat vineri dimineață la București, în timpul manevrei de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători, transmite bani.md. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs la ora 08:20, când garnitura trenului IRN 401, operată de Societatea Națională de Transport […] Articolul Incident feroviar la București: Trenul „Prietenia” a sărit de pe șine apare prima dată în Realitatea.md.
DOC Noile tarife la căldură au intrat în vigoare. Hotărârea ANRE, publicată în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Noile tarife la căldură au intrat în vigoare joi, 12 februarie, după ce în dimineața aceleiași zile ANRE a aprobat ieftiniri pentru consumatorii din Chișinău și o majorare pentru municipiul Bălți. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a fost publicată astăzi, 13 februarie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În capitală, pentru consumatorii deserviți […] Articolul DOC Noile tarife la căldură au intrat în vigoare. Hotărârea ANRE, publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Liderii lumii, față în față la Munchen: ce subiecte sunt pe agenda Conferinței de Securitate 2026 # Realitatea.md
Cea mai importantă conferință anuală internațională pe probleme de securitate a început astăzi, 14 februarie, și se va desfășura până mâine, 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen. Evenimentul are loc sub conducerea președintelui conferinței, ambasadorul Wolfgang Ischinger, și reunește lideri politici, oficiali guvernamentali și experți în domeniul securității internaționale. Potrivit site-ului oficial, aceasta […] Articolul VIDEO Liderii lumii, față în față la Munchen: ce subiecte sunt pe agenda Conferinței de Securitate 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Un căprior, implicat într-un accident rutier la Leova. Inspectorii de mediu au intervenit # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs miercuri seara, 11 februarie, pe traseul Leova-Sărata Răzești, cu implicarea unui căprior. Inspectorii de mediu au fost solicitați la fața locului. „În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că animalul nu prezenta leziuni vizibile. Cu ajutorul unui microbuz, căpriorul a fost ridicat și transportat pentru examinare medicală de către medicul veterinar”, […] Articolul FOTO Un căprior, implicat într-un accident rutier la Leova. Inspectorii de mediu au intervenit apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Harea este noul șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), numit de președinta Maia Sandu prin decret la 12 februarie 2026. Alexandru Harea este fost angajat al Ministerului Apărării. Potrivit documentului, Harea își va începe mandatul la data de 18 februarie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul SPPS are un nou director! Cine este Alexandru Harea apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu există o urgență pentru a iniția un dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind mai întâi necesitatea unei coordonări între țările europene. „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc. Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem […] Articolul Macron: Nu este urgent să discutăm cu Putin. Mai întâi, coordonarea europeană apare prima dată în Realitatea.md.
Producătorii de armament din Ucraina au obținut primele licențe de export acordate în timpul războiului, a declarat joi Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev. Decizia, sensibilă din punct de vedere politic, permite exportul de arme în timp ce Ucraina continuă conflictul cu Rusia. Autorităţile de la Kiev urmăresc […] Articolul Ucraina eliberează primele licențe de export pentru arme în timpul războiului apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 îți aduce un mesaj clar: ascultă-ți inima și ai mai multă încredere în tine. Energia zilei favorizează deciziile asumate și pașii făcuți cu sinceritate. Lucrurile tind să se așeze natural, fără presiune, dar cu efecte importante asupra viitorului tău. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ziua vine cu liniște și […] Articolul Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Provocări financiare pentru o zodie astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia nu va participa cu delegați la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova. „Rusia nu va participa la reuniunea Consiliului Păcii”, a spus ea în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit Mariei Zaharova, „lucrările pentru formularea poziţiei (Moscovei cu privire la Consiliul Păcii) […] Articolul Maria Zaharova: Rusia nu participă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii apare prima dată în Realitatea.md.
Codul Galben rămâne în vigoare și astăzi, 13 februarie, până la ora 12:00. Fenomenul vizat este ceața, care se va manifesta pe arii extinse și va reduce considerabil vizibilitate. În regiunile de centru și sud sunt așteptate ploi, în timp ce în celelalte zone nu se vor înregistra precipitații. Izolat, se va forma ceață, iar […] Articolul Meteorologii mențin Codul Galben de ceață pentru 13 februarie. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
Ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
În această dimineață, traficul se desfășoară pe mai multe drumuri naționale în condiții de ceață, local densă, care reduce considerabil vizibilitatea. Codul galben de ceață este valabil până la amiaza zilei de astăzi. Pentru circulație în condiții sigure, Administraţia Națională a Drumurilor recomandă participanților la trafic: Reduceți viteza și circulați cu prudență; Păstrați distanța de […] Articolul Ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 13 februarie 2026. Astfel, euro este cotat la 20 de lei și 11 bani, în scădere cu 2 bani. Dolarul american crește la 16 lei și 92 de bani, cu 2 bani mai mult decât anterior. Hrivna ucraineană va avea […] Articolul Curs valutar 13 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși # Realitatea.md
Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz vrea să obțină fonduri pentru restaurarea și renovarea instalațiilor sale, după distrugerile provocate de atacurile rusești, a declarat joi, 12 februarie curent, directorul său general, Sergii Koretskyi, într-un interviu pentru Bloomberg, scrie Agerpres. Naftogaz estimează că atacurile rusești au provocat pagube în valoare de cel puțin trei miliarde […] Articolul Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova își propune să dubleze exporturile în următorii doi ani, afirmă ministrul Osmochescu # Realitatea.md
Republica Moldova are potențialul de a-și dubla exporturile în următorii doi ani, a declarat Eugeniu Osmochescu, Viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în timpul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Eu sunt sigur că putem crește cu circa jumătate. Să dublăm Dacă acum avem 3–4 miliarde, am putea ajunge aproape de 7 miliarde. […] Articolul Moldova își propune să dubleze exporturile în următorii doi ani, afirmă ministrul Osmochescu apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Eugeniu Osmochescu: Economia se revigorează, creștere peste așteptări în 2025 # Realitatea.md
Republica Moldova nu se află în criză economică, ci dimpotrivă, economia națională a înregistrat o revigorare semnificativă în 2025, a afirmat Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8. Potrivit oficialului, datele pentru primele 11 luni ale anului trecut arată o […] Articolul Ministrul Eugeniu Osmochescu: Economia se revigorează, creștere peste așteptări în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului grupului Ferrero, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Italia. În decembrie 2025, Maria Franca Ferrero a fost numită în unanimitate președinte onorific pe viață al Ferrero International, decizia fiind luată de Adunarea Extraordinară a Acționarilor companiei, transmite adevărul.ro. Născută la 21 ianuarie […] Articolul Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella, a murit la 87 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Mark Rutte, după declarațiile lui Ozerov: Să nu fim naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat, inclusiv cetățenii moldoveni, să nu fie naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei. Potrivit acestuia, Rusia este preocupată de faptul că Moldova urmează o direcție diferită. Declarația a fost făcută în contextul unei recente intervenții a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, transmite IPN. Mark Rutte a […] Articolul Mark Rutte, după declarațiile lui Ozerov: Să nu fim naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei apare prima dată în Realitatea.md.
Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă că operațiunea anti-imigraţie „se va încheia” # Realitatea.md
Emisarul președintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi încheierea operațiunii masive de control asupra imigrației în acest oraș din nordul Statelor Unite, marcată în ianuarie de moartea a doi cetățeni americani, relatează Agerpres. „Am propus, iar președintele Trump a fost de acord, ca această operațiune să se încheie”, a anunțat Homan în […] Articolul Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă că operațiunea anti-imigraţie „se va încheia” apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul bisericesc de la Dereneu: Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane, alte două – eliberate # Realitatea.md
Procurorii vor înainta demersuri de arestare preventivă pe un termen de 30 de zile – în privința a patru persoane reținute în cazul scandalului de la Dereneu, raionul Călărași. Alte două persoane vor fi eliberate și cercetate în stare de libertate. Declarația a fost făcută pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii. Precizăm […] Articolul Scandalul bisericesc de la Dereneu: Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane, alte două – eliberate apare prima dată în Realitatea.md.
Sute de copiii ucraineni învață limba română la școlile din Chișinău. Instituțiile unde se desfășoară ore suplimentare # Realitatea.md
Pe parcursul anului 2025, 515 copiii din Ucraina au învățat limba română la școlile din Chișinău. Lecțiile suplimentare sunt organizate în liceele „Gloria”, N. Gogol”, „A. Cehov”, „M. Lomonosov” și gimnaziul „Taras Șevcenko”. Cursurile se desfășoară de două ori pe săptămână. Orele durează câte 90 de minute, în spații dotate cu echipament, tehnică și mobilier […] Articolul Sute de copiii ucraineni învață limba română la școlile din Chișinău. Instituțiile unde se desfășoară ore suplimentare apare prima dată în Realitatea.md.
