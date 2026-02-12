Kievul a fost atacat masiv cu rachete balistice rusești în cursul nopții

14:50

UE pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o aderare parțială la bloc chiar de anul viitor, au declarat zece oficiali și diplomați pentru publicația Politico. La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, iar în contextul în care Kievul insistă pentru aderarea la UE în 2027 — dată …