ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.02.2026, ora 17:00

Opt persoane sunt cercetate penal după ce ar fi șantajat două victime și ar fi extorcat zeci de mii de euro, folosind profiluri false pe Instagram și recurgând la amenințări grave. Unul dintre bănuiți a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției, grupul, format din trei femei și cinci bărbați originari din Chișinău și Orhei, […]