Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, alături de aproape 50 de lideri mondiali

10:10

Toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile la această oră, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe alocuri este semnalată ceață, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Potrivit autorității, pe parcursul nopții drumarii au […] The post Toate drumurile naționale sunt practicabile, anunță drumarii appeared first on Omniapres.