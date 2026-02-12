Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, alături de aproape 50 de lideri mondiali
Omniapres, 12 februarie 2026 11:40
Președinta Maia Sandu va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația
• • •
Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău scade cu aproape 500 de lei pentru o gigacalorie, în timp ce la Bălți căldura se va scumpi cu 75 de lei. Noile prețuri au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Pentru consumatorii deserviți
Mascații la ușă! Chișinăuian reținut pentru 72 de ore într-o anchetă privind bani pentru partide # Omniapres
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice, fiind suspectat că ar fi acționat în complicitate cu o persoană originară din raionul Anenii Noi, reținută anterior în același caz. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi fost implicat în transmiterea centralizată a unor mijloace financiare
VIDEO // Deputat PAS, despre tensiunile de la Dereneu: Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator # Omniapres
Deputatul PAS, Alexandru Trubca, a comentat conflictul izbucnit la Dereneu, afirmând că toate părțile implicate trebuie să acționeze în limitele legii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. „În primul rând, noi îndemnăm toți participanții la această situație să respecte legea. Există o decizie a Ministerului din 2019 și o
O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs ieri seara pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești, raionul Telenești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, victima traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de un automobil de model Volkswagen, condus
VIDEO // Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile de la Chișinău au discutat cu partea română după ce peste 100 000 de cetățeni moldoveni cu cetățenie română au rămas fără cărți de identitate în ultimii doi ani. În cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că a fost solicitată o soluție și un termen
Ziua de 12 februarie aduce un amestec echilibrat de câștiguri și cheltuieli, dar și soluții care ajută la menținerea controlului financiar. Pentru mulți nativi apar venituri suplimentare, bani recuperați sau oportunități de muncă în paralel, în timp ce alții lansează proiecte ori primesc sprijin din partea familiei și a apropiaților. Este o zi bună pentru
VIDEO // Mașină căutată, ridicată din parcarea specială: doi deputați din partidul Democrația Acasă, vizați într-un dosar # Omniapres
Polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, pe 7 februarie, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, Poliția a anunțat că „doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul Republicii
Avocatul Mitropoliei Basarabiei: Disputa de la Dereneu este juridică, nu politico-religioasă # Omniapres
Avocatul Mitropoliei Basarabiei și al comunității religioase, Constantin Turuta, declară că disputa privind biserica din Dereneu, raionul Călărași, nu este una politico-religioasă, ci juridică. Potrivit lui Turuta, acțiunile violente de marți seara sunt tentative de a transmite în spațiul public ideea de „reîntoarcere a bisericii", notează IPN. Avocatul Constantin Turuta a accentuat că manifestările de
85 de milioane de euro pentru un nou stadion, gata în 4–5 ani. Deputat PAS: „Există voință politică pentru acest proiect” # Omniapres
Construcția noului stadion național în Republica Moldova, anunțat de deputații PAS la sfârșitul anului 2025, ar putea dura aproximativ 4–5 ani, dacă vor fi respectate toate etapele legale și administrative. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, ex-fotbalistul Maxim Potîrniche, în cadrul unei emisiuni de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, înainte de demararea lucrărilor este necesară
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare pentru șantaj intim, după ce a estorcat 500 de lei de la un bărbat din Chișinău, cunoscut pe WhatsApp printr-un anunț fals publicat pe platforma „999". Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, într-un dosar trimis în judecată de
Ion Sturza, critic la adresa numirii lui ex-deputatului PAS, Petru Frunze, ambasador la Beijing: „Nu este un post de recompensă politică” # Omniapres
Beijingul nu este un post de recompensă politică, iar numirea unui ambasador în China trebuie tratată ca un test de maturitate strategică pentru Republica Moldova. Este mesajul transmis de fostul prim-ministru Ion Sturza, într-o reacție publicată pe rețelele sociale, după desemnarea lui Petru Frunze în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Sturza susține
VIDEO // BMW surprins fără a ceda trecerea pietonilor în capitală: conducătorul auto, sancționat # Omniapres
Un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor pe strada Petru Zadnipru din Chișinău a fost identificat de polițiștii de patrulare la scurt timp după incident. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, la volanul automobilului de marca BMW se afla un bărbat în vârstă de 42 de ani. Acesta ar fi ignorat obligația de a
Mitropolia Basarabiei susține o conferință de presă în care va aborda situația Bisericii din localitatea Dereneu, raionul Călărași!
„Viitorul nostru depinde de modul în care îl construim împreună", a transmis Maia Sandu, cu referire la alegerile din Găgăuzia. Președinta a menționat în timpul discursului susținut la aniversarea universității din Comrat că nu doar instituțiile academice, dar și autoritățile trebuie să se preocupe de conservarea și promovarea culturii găgăuze, scrie realitatea.md. Șefa statului a
VIDEO // Tensiuni la Dereneu: acces restricționat în biserică, poliția a instituit cordon de securitate # Omniapres
La Dereneu, raionul Călărași, conflictul din jurul bisericii din localitate continuă să tensioneze comunitatea, iar forțele de ordine au reinstalat un perimetru de securitate în jurul lăcașului de cult. Polițiștii și carabinierii controlează accesul în zonă, după ce în ultimele zile au avut loc îmbrânceli și altercații între susținătorii celor două mitropolii ortodoxe din Republica
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, a venit cu un comentariu amplu în contextul controverselor legate de componența lotului Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, afirmând că discuțiile apărute în spațiul public nu ar avea la bază criterii etnice, ci problema acordării cetățeniei și a azilului politic. „Zarva online din
Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură # Omniapres
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat Constantin Țuțu, depunând pe 10 februarie apel la Curtea de Apel Centru împotriva hotărârii pronunțate la 27 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău. Procurorii consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în special în partea în care fostul deputat a fost achitat pe capătul de acuzare privind îmbogățirea
O pacientă în vârstă de 91 de ani, diagnosticată cu o hernie hiatală gigantică de gradul IV, a fost operată cu succes după ce, anterior, intervenția fusese refuzată în alte instituții medicale din cauza vârstei înaintate și a complexității cazului. Potrivit reprezentanților Spitalul Repromed, femeia ajunsese într-un punct critic: nu mai putea consuma alimente și
VIDEO // Deputat PAS, despre facturile mari la energie: „Cetățenii trebuie să aibă grijă cum consumă” # Omniapres
Deputatul PAS, Dorian Istrati, susține că nivelul facturilor la energie din luna ianuarie este determinat în mare parte de consum, suprafața locuinței și confortul ales de fiecare familie. În contextul valului de nemulțumiri apărute pe rețelele sociale, parlamentarul a declarat, în cadrul unei emisiuni la Realitatea, că cetățenii trebuie să fie atenți la eficiența energetică
Cum a ajuns delegația Moldovei la Kiev: tren pus la dispoziție de autoritățile ucrainene # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu, alături de mai mulți miniștri, au pornit la Kiev din Chișinău, nu din Polonia, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Precizările au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu, notează realitatea.md. Oficiala a menționat că trenul a fost pus la dispoziție de către autoritățile ucrainene. Potrivit ei, deplasarea
Sociolog, despre conflictul de la Dereneu: Nu mascații ar trebui să meargă, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta # Omniapres
„Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta." Declarația aparține sociologului Vitalie Sprînceană, care a comentat public tensiunile izbucnite la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, unde conflictul dintre două comunități religioase a dus la mobilizarea forțelor de ordine. Într-un mesaj
Un bărbat din Florești, reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut 2 000 de euro pentru a „aranja” examenul auto # Omniapres
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează obținerea permisului de conducere contra mită. Potrivit Centrul Național Anticorupție, bărbatul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi
Cei care își fac cumpărăturile în incinta Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău vor trebui să scoată din portofel doar lei moldovenești, dacă au statut de rezident al Republicii Moldova. Regula se aplică tuturor spațiilor comerciale din aeroport, indiferent dacă magazinele sunt amplasate înainte de controlul de frontieră sau în zona de securitate cu acces
VIDEO // Deputat PAS: „Profitul băncilor este foarte mic comparativ cu țările din regiune” # Omniapres
Deputatul PAS, Dorian Istrati, afirmă că profitul înregistrat de băncile din Republica Moldova este redus în termeni procentuali comparativ cu instituțiile financiare din regiune, în contextul dezbaterilor privind o eventuală majorare a impozitului pe profit. În cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, Istrati a declarat că subiectul a fost analizat în cadrul Comisiei parlamentare
Ukrenergo și Moldelectrica își pot extinde cooperarea: Kievul e disponibil să ofere cărbune MGRES # Omniapres
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele principale ale discuțiilor între delegația Republicii Moldova, condusă de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, din care a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Un accent deosebit în cadrul întâlnirii a fost pus pe infrastructura energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova, în special pe
Drumurile naționale, practicabile în această dimineață: intervenții de deszăpezire pe mai multe trasee # Omniapres
Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă în această dimineață, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit autorităților, pe majoritatea traseelor partea carosabilă este uscată, iar pe alocuri umedă, fără blocaje sau restricții majore de circulație. În timpul nopții, echipele de drumari au patrulat pe drumurile din nordul, centrul și su
Ziua de 11 februarie vine cu clarificări importante în plan personal, dar și cu mișcări concrete pe zona financiară. Pentru unii nativi se pot relua relații care păreau pierdute, în timp ce alții negociază salarii, obțin împrumuturi, prime sau acceptă colaborări menite să crească veniturile. Este o zi în care emoțiile și pragmatismul merg în […] The post Horoscop 11 februarie 2026. Relații reluate și decizii care aduc bani în plus appeared first on Omniapres.
Mitropolia Basarabiei condamnă incidentul din Dereneu: ”Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice” # Omniapres
Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. Într-un comunicat al Mitropoliei se menționează […] The post Mitropolia Basarabiei condamnă incidentul din Dereneu: ”Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice” appeared first on Omniapres.
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a cerut eliberarea persoanelor reținute la Dereneu, raionul Călărași. Politicianul dă vina pentru situația creată pe guvernare. ”Din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin […] The post Dodon cere eliberarea tuturor celor reținuți de poliție la Dereneu appeared first on Omniapres.
VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger” # Omniapres
Primarul localității Dereneu, raionul Cplprași, Vasile Revenco, dar și avocatul preotului bisericii din localitate, numit de Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove, au fost reținuți. Poliția anunță că reținerea a avut loc cu puțin timp în urmă, cu implicarea ofițerilor de la brigada cu destinație specială ”Fulger”. Ulterior, au fost reținute încă patru persoane. ”În acțiunile […] The post VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Un grup de enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei au rupt cordonul poliției și au intrat în biserica din Dereneu # Omniapres
La biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Dereneu, dreptul de folosință asupra căreia este disputat de Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, au avut loc noi tensiuni în seara de 10 februarie. Un grup de enoriași, în frunte cu arhiepiscopul Petru al Mitropoliei Moldovei, s-a îmbrâncit cu polițiștii prezenți la fața locului și a pătruns forțat […] The post VIDEO // Un grup de enoriași și un arhiepiscop al Mitropoliei Moldovei au rupt cordonul poliției și au intrat în biserica din Dereneu appeared first on Omniapres.
Debut sub așteptări pentru Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă: Makarov – locul 84, Magazeev – 45 # Omniapres
Biatlonistul moldovean Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84 în proba de 20 km individual la Jocurile Olimpice Milano–Cortina, reușind timpul de 1:04:54.4. O evoluție mai bună a avut Pavel Magazeev, care a încheiat cursa pe locul 45, cu rezultatul 58:02.3. Comparativ, la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice, desfășurată la Jocurile Olimpice de la Beijing, […] The post Debut sub așteptări pentru Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă: Makarov – locul 84, Magazeev – 45 appeared first on Omniapres.
CEC a luat act de demisia Anastasiei Nichita din Parlament. Cine este propus să-i ia locul # Omniapres
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Nichita Anastasia, aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune Solidaritate”. Comisia va propune Curții Constituționale de […] The post CEC a luat act de demisia Anastasiei Nichita din Parlament. Cine este propus să-i ia locul appeared first on Omniapres.
VIDEO // „Ucrainenii sunt bineveniți în Moldova”: Alexandru Munteanu, mesaj în ucraineană la Kiev # Omniapres
Premierul Moldovei Alexandru Munteanu și prim-ministra Ucrainei Iulia Sviridenco au discutat despre aderarea la UE, securitate energetică și agresiunea rusească asupra țării vecine. Oficialul de la Chișinău și-a început declarațiile de presă în ucraineană și a exprimat solidaritate față de poporul vecin, notează realitatea.md. Iulia Sviridenco a menționat colaborarea bilaterală dintre Chișinău și Kiev. Oficiala […] The post VIDEO // „Ucrainenii sunt bineveniți în Moldova”: Alexandru Munteanu, mesaj în ucraineană la Kiev appeared first on Omniapres.
Minus 5 grade, consum mai mare: moldovenii au ars peste 179 milioane m³ de gaze în ianuarie # Omniapres
În luna ianuarie, moldovenii de pe malul drept al Nistrului au consumat semnificativ mai mult gaz natural, pe fondul gerului din plină iarnă. Potrivit S.A. „Energocom”, în această perioadă au fost livrate peste 179 de milioane de metri cubi de gaze, cu aproape 45 de milioane de metri cubi mai mult decât în luna decembrie […] The post Minus 5 grade, consum mai mare: moldovenii au ars peste 179 milioane m³ de gaze în ianuarie appeared first on Omniapres.
Cetățenii care dețin animale în gospodăriile proprii au posibilitatea legală de a comercializa surplusul de produse alimentare de origine animală, precum laptele, ouăle, mierea sau carnea, direct din propria curte, reamintește Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, această măsură este destinată sprijinirii gospodăriilor nonprofesionale și are drept scop susținerea producătorilor mici, precum și facilitarea […] The post Cetățenii care cresc animale pot vinde legal produse din propria gospodărie appeared first on Omniapres.
VIDEO // Victoria Furtună îi cere Mitropolitului Moldovei să intervină în conflictul de la biserica din Dereneu: Biserica este poporul # Omniapres
Președinta partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public în care îi cere mitropolitului Moldovei să se implice direct în scandalul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. În mesajul său, Furtună subliniază că enoriașii luptă pentru credința strămoșească și pentru dreptul de a se ruga în lăcașul unde […] The post VIDEO // Victoria Furtună îi cere Mitropolitului Moldovei să intervină în conflictul de la biserica din Dereneu: Biserica este poporul appeared first on Omniapres.
Doi cetățeni străini, în vârstă de 46 și 51 de ani, au fost reținuți de polițiștii sectorului Botanica, fiind bănuiți că au comis un furt dintr-un automobil parcat în municipiul Chișinău. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi spart geamul mașinii, au pătruns în interior și au sustras mijloace bănești în valoare de aproximativ 7.000 de lei, […] The post VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți pentru furt dintr-o mașină în Chișinău appeared first on Omniapres.
VIDEO // Popșoi, despre moldovenii rămași fără buletine românești: „Nu avem pârghii de intervenție” # Omniapres
Autoritățile de la Chișinău nu au pârghii pentru a interveni în deciziile care țin de politica internă a României, inclusiv în cazul anulării unor cărți de identitate românești eliberate cetățenilor născuți în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. „Autoritățile Republicii Moldova […] The post VIDEO // Popșoi, despre moldovenii rămași fără buletine românești: „Nu avem pârghii de intervenție” appeared first on Omniapres.
După aproape opt ani fără ajustări, Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului, aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la […] The post Diplomații, pe lista majorărilor: Guvernul pregătește indemnizații-record appeared first on Omniapres.
Agenția Servicii Publice a venit cu explicații după ce, în ultimele zile, șoferii au semnalat imposibilitatea de a achita cu cardul bancar carburanții la stațiile Lukoil din Republica Moldova. Potrivit ASP, două bănci comerciale din țară au blocat conturile companiei Lukoil, după ce au fost constatate neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncilor de […] The post ASP confirmă problemele de plată cu cardul la Lukoil și explică procedura appeared first on Omniapres.
Luna ianuarie a venit cu facturi consistente la gazele naturale pentru mii de gospodării din Republica Moldova, iar sumele ridicate au generat un val de reacții în rândul consumatorilor. Pe rețelele sociale, oamenii spun că au primit note de plată de ordinul miilor de lei, în pofida încercărilor de a reduce consumul și de a […] The post Facturile la gaz din ianuarie aprind spiritele: moldovenii se plâng de sume uriașe appeared first on Omniapres.
Regimul de stare de urgență în economie rămâne în vigoare în Transnistria pentru 30 de zile # Omniapres
Autoritățile de la Tiraspol au decis prelungirea stării de urgență în economie în regiunea transnistreană până la 17 martie, invocând menținerea problemelor legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a legislativului local, care a aprobat decretul emis de liderul regiunii. Potrivit explicațiilor oficiale, restricțiile economice rămân necesare […] The post Regimul de stare de urgență în economie rămâne în vigoare în Transnistria pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
Un bărbat din raionul Anenii Noi a ajuns în custodia oamenilor legii într-un dosar ce vizează fapte de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice, investigate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetatorilor, acesta este bănuit că ar fi făcut parte dintr-un grup implicat în acțiuni menite să influențeze votul alegătorilor. […] The post Bărbat din Anenii Noi, reținut într-un dosar de corupție electorală appeared first on Omniapres.
VIDEO // TVA zero la gaz și tarife mai mici: inițiativa Partidului Nostru, votată în Comisia parlamentară pentru finanțe # Omniapres
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar […] The post VIDEO // TVA zero la gaz și tarife mai mici: inițiativa Partidului Nostru, votată în Comisia parlamentară pentru finanțe appeared first on Omniapres.
În ianuarie 2026, scumpirile au continuat să afecteze bugetele consumatorilor, însă ritmul a fost mai lent decât în aceeași perioadă a anului trecut. Față de decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu aproximativ 0,9%, comparativ cu un avans de 2,8% înregistrat în ianuarie 2025. În raport anual, adică față de ianuarie 2025, prețurile […] The post Scumpiri la început de 2026: creșteri de preț la alimente și servicii appeared first on Omniapres.
Un nou dosar de corupție ajunge pe masa judecătorilor. Doi procurori au fost trimiși în instanță, fiind acuzați că ar fi pretins și primit bani pentru a interveni într-o cauză penală ce viza organizarea migrației ilegale. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată spre examinare. Unul dintre învinuiți […] The post Doi procurori, trimiși în judecată într-un dosar de corupție de 20 000 de euro appeared first on Omniapres.
VIDEO // De ce nu a plecat Daniel Vodă în calitate de ambasador la Tokyo: fostul purtător de cuvânt rupe tăcerea # Omniapres
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a explicat motivele pentru care nu și-a continuat cariera diplomatică în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia, deși numele său a fost intens vehiculat în acest context după plecarea din Executiv. Precizările au fost făcute într-un podcast moderat de jurnalista Lorena Bogza. Daniel Vodă a […] The post VIDEO // De ce nu a plecat Daniel Vodă în calitate de ambasador la Tokyo: fostul purtător de cuvânt rupe tăcerea appeared first on Omniapres.
Toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile la această oră, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe alocuri este semnalată ceață, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Potrivit autorității, pe parcursul nopții drumarii au […] The post Toate drumurile naționale sunt practicabile, anunță drumarii appeared first on Omniapres.
