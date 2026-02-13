(VIDEO) Ion Varta: „Elitele politice au un plan „B” pentru Reunire”

15:50

Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării […] Articolul Secretarul general al NATO: „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.