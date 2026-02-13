(VIDEO) Ion Varta: „Elitele politice au un plan „B” pentru Reunire”
Vocea Basarabiei, 13 februarie 2026 12:30
Elitele politice de la Chișinău ar avea un „plan B” în privința Reunirii, însă tratează subiectul cu discreție. Declarațiile au fost făcute de către istoricul Ion Varta la emisunea Forum de la Vocea Basarabiei, în contextul evoluțiilor războiului din Ucraina. Potrivit lui Varta, în eventualitatea în care rezistența ucraineană ar ceda, obiectivul strategic al liderului […] Articolul (VIDEO) Ion Varta: „Elitele politice au un plan „B” pentru Reunire” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
12:30
Elitele politice de la Chișinău ar avea un „plan B” în privința Reunirii, însă tratează subiectul cu discreție. Declarațiile au fost făcute de către istoricul Ion Varta la emisunea Forum de la Vocea Basarabiei, în contextul evoluțiilor războiului din Ucraina. Potrivit lui Varta, în eventualitatea în care rezistența ucraineană ar ceda, obiectivul strategic al liderului […] Articolul (VIDEO) Ion Varta: „Elitele politice au un plan „B” pentru Reunire” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
(VIDEO) Președintele Parlamentului, mesaj de Ziua Mondială a Radioului: „De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului, marcată anual la 13 februarie. În mesajul său, transmis în ajunul acestei zile importante de la tribuna Parlamentului, oficialul a subliniat că radioul rămâne unul dintre cele mai puternice și accesibile mijloace de informare pentru cetățeni. „La 13 februarie sărbătorim Ziua […] Articolul (VIDEO) Președintele Parlamentului, mesaj de Ziua Mondială a Radioului: „De-a lungul timpului, radioul a informat, a educat și a unit comunități” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
12:00
Un grup de militari din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” participă, în perioada 9-20 februarie, la Tabăra de instrucție la munte, desfășurată în localitatea Brădeț din România. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, antrenamentele se desfășoară în comun cu militari ai Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, contribuind la consolidarea interoperabilității și la schimbul de experiență între cele două structuri militare. Astfel, pe parcursul celor două săptămâni, militarii […] Articolul Militari din Republica Moldova și România, antrenamente comune apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
11:40
(VIDEO) Șantaj și amenințări grave: Opt persoane, cercetate penal pentru extorcarea a peste 47000 de euro # Vocea Basarabiei
Opt persoane sunt cercetate penal după ce ar fi șantajat două victime și ar fi extorcat zeci de mii de euro, folosind profiluri false pe Instagram și recurgând la amenințări grave. Unul dintre bănuiți a fost reținut de oamenii legii. Potrivit Poliției, grupul, format din trei femei și cinci bărbați originari din Chișinău și Orhei, […] Articolul (VIDEO) Șantaj și amenințări grave: Opt persoane, cercetate penal pentru extorcarea a peste 47000 de euro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie […] Articolul Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
10:20
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Conform documentului, acesta va prelua funcția de șef al SPPS începând cu data de 18 februarie. Anterior, Alexandru Harea a activat în cadrul Ministerului […] Articolul Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Conform documentului, acesta va prelua funcția de șef al SPPS începând cu data de 18 februarie. Anterior, Alexandru Harea a activat în cadrul Ministerului […] Articolul Serviciul Protecție și Pază de Stat are un nou director apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Chișinăuienii vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de către Termoelectrica. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în acest sens a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial. Astfel, începând de astăzi, consumatorii din Chișinău vor plăti 2020 de lei, fără TVA, pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin […] Articolul Oficial: Chișinăuienii vor achita mai puțin pentru energia termică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Zelenski îl decorează pe Vladislav Heraskevich după descalificarea de la Jocurile Olimpice Milano Cortina # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a acordat Ordinul Libertății sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich, descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 după ce a purtat o cască pe care erau imprimate imaginile unor sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia. Potrivit decretului prezidențial, distincția a fost oferită „pentru serviciile altruiste aduse poporului ucrainean, curajul […] Articolul Zelenski îl decorează pe Vladislav Heraskevich după descalificarea de la Jocurile Olimpice Milano Cortina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
08:40
Vladimir Bolea a evaluat proiectele de infrastructură din raionul Ialoveni: investiții de zeci de milioane pentru dezvoltarea comunităților # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită de lucru în Raionul Ialoveni, unde a evaluat stadiul proiectelor de infrastructură implementate și a discutat cu autoritățile locale despre prioritățile de dezvoltare ale comunităților. Programul a inclus deplasări în localitățile Dănceni, Ialoveni, Molești și Hansca, precum și întrevederi cu primarii din raion […] Articolul Vladimir Bolea a evaluat proiectele de infrastructură din raionul Ialoveni: investiții de zeci de milioane pentru dezvoltarea comunităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Lansare de carte la Chișinău: „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, prezentată la Biblioteca „B.P. Hasdeu” # Vocea Basarabiei
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, semnat de istoricii Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Evenimentul va avea loc pe 17 februarie, la ora 16:00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din capitală. Lucrarea, structurată în două […] Articolul Lansare de carte la Chișinău: „Chișinău – cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, prezentată la Biblioteca „B.P. Hasdeu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
În această dimineață, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale, fenomenul fiind local dens și reducând considerabil vizibilitatea. Codul galben de ceață este valabil până la amiaza zilei de astăzi. Administrația Națională a Drumurilor recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită pentru a evita producerea accidentelor. Șoferii sunt […] Articolul Cod galben de ceață: vizibilitate redusă pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 12.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 12.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul serviciului la post, anunță Ministerul Apărării. Potrivit sursei citate, tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete […] Articolul Un militar al Armatei din R. Moldova s-a rănit mortal cu arma din dotare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Parlamentul a aprobat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Potrivit autorităților, documentul prevede extinderea accesului la programe de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diasporă și pentru copiii cetățenilor străini, ca urmare a creșterii numărului de solicitări. Totodată, vor fi create grupe de suport pentru copiii […] Articolul Modificările la Codul Educației, aprobate în primă lectură de Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Vlad Filat: „Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu” # Vocea Basarabiei
Interpol a anulat darea în căutare internațională a fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, emisă anterior de autoritățile franceze. Un anunț în acest sens a fost făcută de liderul PLDM. Potrivit lui Filat, decizia ar fi fost luată la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective. „La data de 15 ianuarie 2026, Interpol […] Articolul Vlad Filat: „Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat astăzi susținerea față de președinta Maia Sandu, catalogând-o drept un lider remarcabil și subliniind că „are cea mai mare încredere în modul în care aceasta conduce Republica Moldova”. Întrebat, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea miniștrilor apărării NATO, de către Victoria Bucătaru, directorul Vocea Basarabiei, […] Articolul Secretarul general al NATO, despre Maia Sandu: „Este un lider remarcabil” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Președinta R. Moldova și ministrul Apărării vor participa la Conferința de Securitate de la München # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, vor participa în perioada 13-14 februarie, la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München. În marja conferinței, președinta Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul […] Articolul Președinta R. Moldova și ministrul Apărării vor participa la Conferința de Securitate de la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, nu a fost audiat astăzi în dosarul „Frauda bancară”, deși s-a prezentat în fața instanței. El a cerut să depună declarațiile la următoarea ședință, invocând probleme de sănătate. Potrivit apărătorilor săi, Plahotniuc s-ar fi îmbolnăvit după ce a contractat o viroză. Instanța a admis cererea, dar […] Articolul Dosarul „Frauda bancară”: Plahotniuc nu a putut fi audiat din motive de sănătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Secretarul general al NATO: „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare” # Vocea Basarabiei
Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării […] Articolul Secretarul general al NATO: „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Prevenția consumului de droguri și Planul municipal antidrog, discutate la Chișinău # Vocea Basarabiei
Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, iar prevenția și educația sunt esențiale. Părinții trebuie să le explice copiilor diferența dintre bine și rău și să-i avertizeze asupra pericolelor. Nu este suficient să se intervină doar atunci când apar probleme, ci sunt necesare măsuri pro-active pentru informarea și dezvoltarea rezilienței tinerilor. Opiniile au […] Articolul Prevenția consumului de droguri și Planul municipal antidrog, discutate la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 13:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri. În acest context, șoferii sunt îndemnați să circule cu […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Navă de 26 de milioane de dolari, vizată într-un dosar penal: Percheziții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Mai multe persoane din municipiul Chișinău sunt cercetate penal de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectate de deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari. Potrivit CNA, astăzi au avut loc mai multe percheziții la persoane că ar avea tangență cu această schemă, fiind vizate domiciliile […] Articolul Navă de 26 de milioane de dolari, vizată într-un dosar penal: Percheziții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Ambasadorul nerecunoscut al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi acreditat prea curând. O spune președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, acreditarea unui reprezentant al Federației Ruse în Republica Moldova este condiționată de o schimbare clară de atitudine din partea Moscovei, inclusiv retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. La emisunea „FORUM” de la […] Articolul Oleg Ozerov nu va fi acreditat prea curând, susține Igor Grosu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Republica Moldova și Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru a implementa noile prevederi ale Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM). În acest sens, Parlamentul a ratificat decizia Comitetului mixt privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă aplicabile în cadrul acordului bilateral. „Actualizarea are drept scop facilitarea comerțului bilateral, reducerea […] Articolul Republica Moldova și Turcia, pași spre facilitarea schimburilor comerciale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Europarlamentar al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova. Oficialul le-a mulțumit colegilor pentru încredere, subliniind că privește acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. „Istoria Europei se scrie acum la granița noastră de est. Republica Moldova are în față o […] Articolul Europarlamentar al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Europarlamentarul al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova. Oficialul le-a mulțumit colegilor pentru încredere, subliniind că privește acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. „Istoria Europei se scrie acum la granița noastră de est. Republica Moldova are în față o […] Articolul Europarlamentarul al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Republica Moldova a fost inclusă pe lista țărilor autorizate să exporte carne de pasăre și produse din carne de pasăre în Uniunea Europeană. Comisia Europeană a adoptat pe data de 6 februarie Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, aducând modificări semnificative anexelor XIV și XV ale Regulamentului (UE) 2021/404. Noile prevederi vizează lista țărilor […] Articolul Republica Moldova, undă verde pentru exportul de carne de pasăre în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în contextul situației privind traficul de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa, propusă astăzi de opoziție, a fost susținută și de majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, întrunind în total 93 de voturi. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că data audierii va […] Articolul Ministra de Interne, audiată în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:30
Curtea Constituțională a validat joi, 12 februarie, mandatul de deputat al Tatianei Rotari, candidata pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Subiectul a fost examinat în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC). Astfel, în urma deliberărilor, Curtea a admis cererea CEC și a validat mandatul candidatului supleant. Menționăm că vacanța mandatului a survenit urmare a […] Articolul PAS va avea un nou deputat în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Igor Grosu: Cele mai active persoane implicate în conflictul de la Dereneu nu sunt din localitate # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că tensiunile din localitatea Dereneu, unde creștinii ortodocși nu reușesc să împartă același lăcaș de cult, reprezintă o „situație regretabilă” și sunt amplificate de implicarea unor persoane din afara satului. Oficialul a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că este regretabil faptul că „vedem cum creștinii ortodocși, […] Articolul Igor Grosu: Cele mai active persoane implicate în conflictul de la Dereneu nu sunt din localitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR (PARTEA 2) # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR (PARTEA 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Igor Grosu, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: „Unica perspectivă și șansă pentru a oferi un suflu nou instituției” # Vocea Basarabiei
Integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă „unica perspectivă și șansă” pentru a oferi un suflu nou instituției din sudul țării. Este opinia lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Oficialul a declarat, în cadrul emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei, că în lipsa acestei decizii, perspectivele […] Articolul Igor Grosu, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: „Unica perspectivă și șansă pentru a oferi un suflu nou instituției” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii, fiind suspectat de finanțarea ilegală a partidelor. Acesta ar fi acționat în complicitate cu bărbatul din raionul Anenii Noi, reținut zilele trecute. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada […] Articolul Finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest în România. ÎCCJ i-a respins contestația # Vocea Basarabiei
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, arestat acum cinci luni pentru presupusa divulgare către KGB-ul din Belarus a unor secrete de stat legate de România, rămâne în custodia autorităților române. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București i-a respins miercuri contestația privind măsura arestului preventiv, […] Articolul Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest în România. ÎCCJ i-a respins contestația apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
UE analizează o aderare parțială a Ucrainei, pe fondul presiunilor pentru accelerarea procesului # Vocea Basarabiei
Planurile de integrare a Ucrainei în Uniunea Europeană înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, precum și discuțiile privind o posibilă ocolire a veto-ului Ungariei, reflectă un sentiment tot mai accentuat de urgență la Bruxelles, scrie politico.eu. Potrivit mai multor oficiali și diplomați europeni, Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei […] Articolul UE analizează o aderare parțială a Ucrainei, pe fondul presiunilor pentru accelerarea procesului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Curtea Supremă de Justiție a soluționat peste 4.300 de dosare în 2025, în condiții de personal redus # Vocea Basarabiei
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a examinat, pe parcursul anului trecut, 4.362 de cauze din totalul celor 4.597 înregistrate, potrivit raportului de activitate pentru 2025. Volumul dosarelor soluționate a fost aproape egal cu numărul cauzelor noi, fapt ce a permis menținerea unui stoc stabil de dosare. Instanța supremă a acordat prioritate cauzelor ce vizează corupția, […] Articolul Curtea Supremă de Justiție a soluționat peste 4.300 de dosare în 2025, în condiții de personal redus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Garduri ca element funcțional dearhitectură exterioară: echilibru între protecție și design # Vocea Basarabiei
Un gard este o structură exterioară care preia acțiuni ale vântului, încărcări de exploatare și deformări sezoniere. De aceea, estetica începe cu date inginerești: înălțimea, tipul de umplere, pasul stâlpilor, fundația și protecția anticorozivă.Abordarea acțiunii vântului asupra elementelor exterioare independente este tratată în Eurocode 1 (EN 1991-1-4).Dacă alegeți garduri doar după modelul panourilor, obțineți un […] Articolul Garduri ca element funcțional dearhitectură exterioară: echilibru între protecție și design apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Fostul secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, rămâne fără imunitate în urma unei anchete în Norvegia # Vocea Basarabiei
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis ridicarea imunității fostului secretar general al instituției și fost prim-ministru al Norvegiei, Thorbjørn Jagland, în contextul unei anchete deschise de autoritățile norvegiene. Decizia survine după apariția unor informații în documentele recent făcute publice în dosarul Jeffrey Epstein. Actualul secretar general al Consiliului Europei, Alain Berset, a declarat […] Articolul Fostul secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, rămâne fără imunitate în urma unei anchete în Norvegia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11 februarie 2026
23:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 11.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 11.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
O femeie de 62 de ani a murit după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs miercuri seara pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Potrivit Poliției, victima, care traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, a fost tamponată de un Volkswagen, condus […] Articolul Accident grav la Telenești: O femeie, lovită de o mașină pe trecerea de pietoni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Președintele Parlamentului R. Moldova, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „Se caută o soluție” # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău au discutat cu cele de la București despre situația anulării buletinelor de identitate românești pentru cetățenii din Republica Moldova. Asigurările vin din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei că autoritățile din România caută soluții și ar urma să vină în curând […] Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „Se caută o soluție” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Mark Rutte, înaintea reuniunii miniștrilor Apărării: UE este un partener important pentru NATO # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că miniștrii apărării din statele membre se vor reuni joi, 12 februarie, la Bruxelles, pentru a discuta despre întărirea Alianței, creșterea investițiilor pentru apărare și sprijinul pentru Ucraina. El a subliniat, că la prima reuniune din acest an, miniștrii apărării din statele membre NATO se vor pregăti de […] Articolul Mark Rutte, înaintea reuniunii miniștrilor Apărării: UE este un partener important pentru NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Ministrul Finanțelor neagă blocajele în alocarea fondurilor pentru blocul incendiat la Durlești # Vocea Basarabiei
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, respinge afirmațiile Primăriei Chișinău potrivit cărora fondurile alocate pentru Primăria Durlești nu ar fi ajuns din cauza unor blocaje la Ministerul Finanțelor. Potrivit ministrului, reprezentanții Primăriei Chișinău au fost informați din luna mai 2025 despre pașii legali necesari pentru alocarea corectă a banilor. „Anul trecut, în luna mai, colegii au discutat […] Articolul Ministrul Finanțelor neagă blocajele în alocarea fondurilor pentru blocul incendiat la Durlești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
NATO a anunțat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorința președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Noua misiune „Arctic Sentry” va coordona prezenţa militară tot mai mare a aliaţilor NATO […] Articolul NATO lansează misiunea „Arctic Sentry” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Autoritățile statului nu se implică în treburile bisericești, dar legea trebuie respectată de toți. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu în contextul incidentelor de la biserica din Dereneu, raionul Călărași. „Noi, ca autorități, nu ne amestecăm în treburile bisericești. E la discreția enoriașilor și bisericilor respective să-și soluționeze problemele. Unicul lucru care pot […] Articolul Ce spune premierul Alexandru Munteanu despre conflictul de la Dereneu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.