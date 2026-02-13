Cursul valutar BNM pentru 13 februarie

17:30

Regulile după care este analizată concurența pe piață urmează să fie ajustate. Capitolul V din Legea concurenței ar putea fi completat cu prevederi care aduc claritate asupra situațiilor în care Consiliul Concurenței trebuie să determine piața relevantă.Astfel, modificarea art. 28, alin. (10) din Legea concurenței se stabilește expres că Consiliul Concurenței nu are obligația de a defini piața