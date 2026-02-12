În zilele următoare, pe lîngă Pămînt va trece un asteroid mare
13 februarie 2026
Cel mai mare asteroid din ultimele 12 luni se va apropia de Pămînt pe 14 februarie. Acesta va trece la o distanță sigură.Diametrul obiectului este de aproximativ 1 km. Asteroidul 162882 (2001 FD58) va trece la o distanță de cîteva milioane de kilometri de Pămînt.{{861536}}Oamenii de știință estimează probabilitatea unei coliziuni ca fiind zero, în ciuda faptului că acest corp este cel mai
Guvernul malgaș a declarat miercuri „stare de dezastru național” ca răspuns la distrugerile extinse cauzate de ciclonul Dezani.Furtuna, însoțită de vînturi puternice și precipitații abundente, a provocat pagube extinse infrastructurii, locuințelor și mijloacelor de subzistență, precum și inundații grave și pierderi economice semnificative, transmite agerpres.roDecretul menționează pierdere
O erupție de putere aproape maximă a fost înregistrată pe Soare pe 12 februarie.{{862725}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru TASS Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).„Pe 12 februarie, în banda de raze X, în grupul de pete 4367 (N11W88) a fost înregistrată o erupție M1.4 cu o durată de 21 de minute”, se menționează în comunicat.Miercuri, 11 februarie, pe So
Seria de evenimente „Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii”a ajuns marți la Brasilia, atrăgînd participarea unui număr de peste o sută de personalități din diverse domenii ale societății braziliene și chineze, scrie romanian.cgtn.com. Directorul China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a transmis un mesaj video, în care a evidențiat că aproape 20 de țări și regiuni au desemnat Sărbătoarea Pr
Peste 1.000 de invitați din Rusia și China, alături de reprezentanți ai studenților proveniți din peste 100 de țări care studiază în Rusia, au participat marți la evenimentul Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii, scrie romanian.cgtn.com.Manifestarea face parte din seria acțiunilor de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii, spectacol oferit la 16 februarie de China Media Group unui public glo
Muzeul Britanic a devenit proprietarul unui pandantiv de aur pe care regele Angliei Henric al VIII-lea i l-a dăruit primei sale soții, Ecaterina de Aragon. Bijuteria a fost considerată pierdută timp de cîteva secole.Henric a fost căsătorit cu Ecaterina între 1509 și 1533. La începutul anilor 1530, regele s-a îndrăgostit de Ana Boleyn și a rupt legăturile cu Biserica Catolică pentru a anula căs
Guvernul Italiei a aprobat un proiect de lege care va crea baza legislativă pentru blocaje maritime împotriva ambarcațiunilor cu imigranți ilegali în perioadele de „presiune specială”.Guvernul lui Giorgia Meloni a aprobat un proiect de lege care permite, în perioadele de „presiune deosebită”, desfășurarea unor blocade maritimă pentru a întoarce bărcile cu imigranți ilegali.{{863724}}Confor
Xi Jinping cere consolidarea cercetării fundamentale și sprijin pentru performanța științifică # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis orientări strategice privind activitatea Fundației Naționale pentru Științe Naturale din China, scrie romanian.cgtn.com.El a subliniat că, în cei 40 de ani de la înființare, instituția a avut un rol semnificativ în promovarea cercetării fundamentale și în formarea talentelor inovatoare.Xi și-a exprimat speranța că, în noua etapă de dezvoltare, co
Prim-ministrul Ungariei Viktor Orbán s-a întîlnit, în 11 februarie, la Budapesta cu Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru al Afacerilor Externe, scrie romanian.cgtn.com.Wang Yi i-a transmis lui Orbán salutări călduroase din partea liderilor chinezi.Wang Yi a declarat că liderii celor două țări au stabilit o încredere reciprocă
În timpul misiunii spațiale NASA „Apollo” de la sfîrșitul anilor '60, pe satelitul Pămîntului au fost instalate cîteva panouri reflectorizante speciale. Cu ajutorul acestora, în zilele noastre am reușit să stabilim că Luna se îndepărtează de Pămînt cu 38 de milimetri în fiecare an.De asemenea, ajută la studierea Lunii și ciclurile Milankovici - formațiuni repetitive în roci vechi, corespunzăto
În strîmtoarea Eresund, în apropierea litoralului Copenhagăi, arheologii maritimi au descoperit epava extrem de bine conservată a navei comerciale medievale „Svelget 2”.Această navă de 28 de metri, scufundată în urmă cu aproximativ șase secole, este cea mai mare dintre cogurile cunoscute de știință — nave de marfă care au constituit baza comerțului baltic în perioada Uniunii Hanseatice.{{8
Uniunea Europeană ia măsuri drastice împotriva ambalajelor din plastic de unică folosință. Din 2030, restaurantele din UE nu vor mai putea oferi astfel de ambalaje pentru porții individuale, cum ar fi pliculețele de ketchup, maioneză sau sticluțele de sos de soia.Hotărîria, adoptată de Parlamentul European în 2024, are ca scop reducerea deșeurilor din plastic, transmite libertatea.{{864237
Reprezentanții „Termoelectrica” S.A și ai unei companii cehe au avut un schimb de opinii privind potențialele direcții de cooperare în sectorul energiei durabile, notează Noi.md.Discuțiile s-au axat pe folosirea eficientă a resurselor energetice locale, rolul investițiilor în sporirea flexibilității sistemului energetic și impactul acestora asupra consolidării securității energetice a Republic
Subiectul unei posibile investiții într-o fabrică de armament din Republica Moldova a stîrnit un nou schimb de replici la ședința de astăzi a Parlamentului.Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a cerut audierea prim-ministrului și a invocat necesitatea unor explicații privind această investiție. „Ce să faci atunci cînd nu pui mîna și nu citești ca să înțelegi niște lucruri?”
Radu Marian: Reevaluarea imobilelor nu aduce automat taxe mai mari, iar impozitul rămîne la primării # Noi.md
Reevaluarea celor peste șase milioane de imobile din Republica Moldova nu înseamnă majorarea automată a impozitului pe bunurile imobile, iar Guvernul nu va încasa niciun ban suplimentar din acest proces.Potrivit autorităților, impozitul pe proprietate este o taxă locală, iar decizia privind mărimea acesteia aparține primăriilor, care vor încasa veniturile și le vor utiliza pentru finanțarea pr
În Coreea de Sud a fost pronunțată sentința împotriva fostului ministru de Interne, Lee Sang-min. Fostul șef al ministerului a primit șapte ani de închisoare într-un proces legat de încercarea de a institui legea marțială, în 2024.Instanța l-a găsit pe Lee Sang-min vinovat, subliniind rolul său cheie în evenimentele care au fost calificate drept tentativă de revoltă. Inițial, procuratura a cer
Ce spune Plahotniuc despre „martorul secret” al procurorilor, infiltrat în anturajul acestuia # Noi.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, cine crede că este așa-numitul „martor infiltrat” al procurorilor, despre care se afirmă că ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate. {{864641}}În replică, Plahotniuc a evitat să ofere un răspuns concret și a direcționat întrebarea către acuzatori, transmite Unimedia.
Consiliera municipală PAS, Zinaida Popa, este acuzată că ar deține un imobil nedeclarat la Autoritatea Națională de Integritate, înregistrat pe numele unor membri de familie.În plus, că spațiul ar fi fost extins abuziv cu o mansardă, iar ulterior înstrăinat. Aceasta într-un bloc din zona istorică din centrul capitalei.{{854153}}Contactată de AGORA, Popa a respins acuzațiile. Consiliera afi
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie curent, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15.Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea tutu
Alți peste 60 de reprezentanți ai prestatorilor de asistență medicală primară și de ambulatoriu din municipiul Chișinău au fost instruiți în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent.La instruire au participat repre
Fostul premier Vlad Filat anunță că a fscos de sub căutare internațională de Interpol. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a scris acesta pe rețele.Potrivit acestuia, pe 15 ianuarie Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior, transmite Unimedia.{{856602}}„Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotde
Arheologii din Cambridge au descoperit o groapă comună din Anglia secolului IX. Cercetătorii au găsit scheletul unui „gigant”, dar și un schelet remarcabil care indică practici chirurgicale avansate în epoca anglo-vikingă.Cercetătorii din Anglia au descoperit o groapă comună din epoca vikingilor Groapa, de aproximativ patru metri lungime și un metru lățime, a fost descoperită inițial în cadrul
Compania Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi de formulă pentru sugari, ca măsură de precauție, după un control al trasabilității și aplicarea noilor limite prevăzute în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).{{864485}}Potrivit ANSA, produsele respective ar putea avea un nivel peste limita admisă de bacterie Bacillus cereus.Auto
Președinta Maia Sandu a obținut cîștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărîrea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru.{{791733}}Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte s
Republica Moldova își intensifică dialogul cu partenerii europeni pentru a valorifica experiența statelor care au parcurs deja drumul aderării la Uniunea Europeană.În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Tallinn o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, responsabil și de afacerile europene, relatează moldpr
Secția terapie generală, inclusiv geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital în cadrul unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectului este de circa 5,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 2,5 milioane constituie contribuția CNAM, iar peste trei milioane de lei a
Astăzi, angajații Direcției regionale Est au participat la un curs de instruire dedicat protecției datelor cu caracter personal, notează Noi.md.Sesiunea a avut drept scop consolidarea cunoștințelor privind aplicarea corectă a cadrului legal și clarificarea responsabilităților în procesul de colectare, prelucrare, stocare și transmitere a datelor, în beneficiul cetățeanului și al respectării dr
Completul de judecători care examinează dosarul ”furtul miliardului”, episodul Vlad Plahotniuc, a admis audierea a încă trei martori solicitați de apărarea lui Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată azi, 12 februarie, în cadrul ședinței la care a participat și inculpatul. {{862026}}Tot la această ședință, fostul lider democrat urma să facă declarații, dar a cerut să fie amînat, invocînd pro
Schioarea de 18 ani din Moldova, Elisaveta Hlusovici, a debutat astăzi la Jocurile Olimpice, ocupînd locul 104 la proba feminină de schi fond 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă - 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo.Concetățeana noastră a terminat pe locul 104 (din totalul de 108 participante), parcurgînd distanța în 31 de minute și 29 de secunde. Decalajul față de prima clasată a fost de 8
Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova a recepționat un nou lot de carte, care cuprinde aproximativ 100 de titluri, notează Noi.md.Noile resurse bibliografice sînt dedicate domeniilor prioritare de studiu și cercetare din cadrul universității, printre care: Administrarea Afacerilor, Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Psihologie, Drept Internațional, Designu
În cadrul inițiativei dedicate îmbunătățirii sănătății orale a populației, Consiliul Raional Ungheni desfășoară activități de informare și sensibilizare a comunității.Informațiile sînt despre importanța prevenției și a îngrijirii dentare corespunzătoare, contribuind la formarea unor comportamente responsabile în domeniul sănătății orale.{{855431}}Demersul urmărește sprijinirea populației î
Primăria municipiului Bălți a trimis un ajutor umanitar către orașul înfrățit Hmelnițki din Ucraina, ca răspuns la solicitarea primarului local, care a semnalat probleme grave de alimentare cu energie electrică cauzate de bombardamentele repetate.„Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim de urgență cinci generatoare electrice, menite să asigure funcț
Thailanda intenționează să reducă perioada de ședere fără viză de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din 93 de țări și teritorii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Bangkok Post. {{855701}}Conform datelor Ministerului Turismului și Sportului, această măsură nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra industriei turismului din regat, deoarece majoritatea turiștilor stră
Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit la 12 februarie 2026, la Institutul Muncii, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării activității pentru anul 2025 și stabilirii obiectivelor pentru anul 2026.Evenimentul a fost deschis de președintele CNSM, Igor Zubcu, care a evidențiat rolul esențial al tinerei generații în consolidarea mișcării sindi
Primăria Chișinău atenționează locuitorii și oaspeții Capitalei asupra pericolului major pe care îl prezintă deplasarea pe suprafețele acvatice înghețate, stratul de gheață poate deveni instabil și poate ceda.În acest context, municipalitatea recomandă respectarea măsurilor de prevenire a incidentelor pe corpurile acvatice în perioada rece a anului:{{864468}}Evitarea deplasării, mersului s
Elena Mărgineanu: Consultările privind amalgamarea localităților, un proces cu decizii deja stabilite # Noi.md
Elena Mărgineanu, membru al Consiliului Republican al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, doctor în drept și conferențiar universitar, a participat la consultările publice organizate de Guvernul Republicii Moldova privind procesul de amalgamare a localităților, așa-numita reformă a administrației publice.În opinia sa, deși aceste discuții sînt prezentate drept consultări publice, în reali
Regulile după care este analizată concurența pe piață urmează să fie ajustate. Capitolul V din Legea concurenței ar putea fi completat cu prevederi care aduc claritate asupra situațiilor în care Consiliul Concurenței trebuie să determine piața relevantă.Astfel, modificarea art. 28, alin. (10) din Legea concurenței se stabilește expres că Consiliul Concurenței nu are obligația de a defini piața
Deputatul Partidului Socialiștilor Vladimir Odnostalco a criticat politica Ministerului Educației, afirmînd că sistemul actual nu dă rezultate și nu are nevoie de „reduceri”, dar de soluții complexe.Adresându-se ministrului, el a reamintit că actualul Cod al educației a fost adoptat cu mai bine de zece ani în urmă și a devenit documentul de bază după care funcționează întregul sistem academic
În cadrul unei operațiuni coordonate de Europol și efectuate sub coordonarea Austriei, Portugaliei și Spaniei, autoritățile de aplicare a legii din 18 țări au împiedicat punerea în circulație a bancnotelor și monedelor false în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro.Informația a fost comunicată într-o declarație a serviciului de poliție al Uniunii Europene.{{858279}}Autoritățile romîn
Pe 11 februarie 2026, la invitația Consiliului Raional Ungheni, o delegație a Consiliului Concurenței a avut o întrevedere cu furnizorii de ajutor de stat din raionul Ungheni privind aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat.În cadrul întrevederii au fost prezentate și analizate principalele noțiuni și proceduri din domeniul ajutorului de stat, cu accent pe aplicarea practică a aces
Serviciul 112 a prezentat bilanțul pentru 2025: investiții în tehnologie și reducerea apelurilor non-urgente # Noi.md
Cu ocazia Zilei Numărului European de Urgență 112, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a prezentat, în cadrul ședinței de bilanț, realizările anului 2025, evidențiind progresele în modernizarea tehnologică, formarea personalului și consolidarea cooperării interinstituționale.Potrivit datelor prezentate, în 2025 instituția a înregistrat progrese semnificative în consolidarea
Astăzi, în intervalul 17:00-19:00, vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul portalului www.sfs.md, Sistemelor Informaționale Automatizate: „Cabinetul personal al contribuabilului”, „e-Cerere”, „e-Factura” și „Ghișeul unic de raportare”.În cadrul SIA „Cabinetul personal al Contribuabilului”, se va activa obligativitatea actualizării datelor de contact ale contribuabililor, în conformi
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tîlhărie, notează Noi.md.Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vîrstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vîrsta de 42 de ani.Prin sentințele pronunțate, instanța a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoarea
În data de 10.02.2026, Inspectoratul pentru Protecția Mediului Rîșcani a desfășurat un raid de control în scopul prevenirii și combaterii braconajului piscicol.În rezultatul raidului desfășurat, a fost identificată și extrasă de sub gheață o plasă cu lungimea de 80 m fără stăpîn.Totodată, au fost verificați 5 pescari care practicau pescuitul de amator.Pentru încalcarea regulilor de pes
Funcționarii postului vamal Costești în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au supus controlului de specialitate, un mijloc de transport, care desfășura cursa regulată Chișinău - Suceava.În baza analizei de risc, a fost dispusă desfășurarea unui control amănunțit al mijlocului de transport și al bagajelor pasagerilor, cu implicarea patrupedei de serviciu, Luna.{{864332}}Astfel
Aseară, pe traseul M-2 (centura municipiului Chișinău), polițiștii au stopat un automobil, care se deplasa cu 155 km/h, depășind cu mult limita legală de viteză admisă pe acest sector.La volan se afla un tînăr de 24 de ani, notează Noi.md.{{864392}}Pentru depășirea limitei de viteză, șoferul a fost sancționat cu amendă de 2 500 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe un
Autoritățile pregătesc amendamente la legea cetățeniei, după izbucnirea scandalului cu tînărul militar care s-a trezit apatrid, deoarece nu și-a perfectat buletin de identitate pînă la 18 ani.Conform unui răspuns transmis de Agenția Servicii Publice redacției Realitatea, cetățenii care nu au un acte de identitate pînă la majorat nu sînt considerați apatrizi, ci au „statut juridic nedeterminat,
„Circ fără pîine”. Igor Dodon, după ce Plahotniuc nu a venit să depună mărturii pe cauza „Kuliok” # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat situația dosarului „Kuliok”, în care are statut de inculpat, inclusiv faptul că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat să depună mărturii în instanță.„Vreau să vin cu unele declarații referitoare la dosarele politice intentate de guvernarea PAS:Dosarul pe rol la CSJ1. Dosarul se examinează din 2022, m
Dan Perciun: Dacă consiliile raionale nu vor reorganiza școlile, va însemna abuz de putere și CNA # Noi.md
Dacă autoritățile raionale nu vor reorganiza școlile, ar putea intervenit chiar și Centrul Național Anticorupție (CNA). Declarația aparține ministrului Educației, Dan Perciun, care a precizat în plenul Parlamentului că asemenea acțiuni ar însemna abuz de putere.Ministrul Educației a precizată că în asemenea circumstanțe va exista lipsă de finanțare, conform newsmaker.md. De asemenea, școlile n
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina, notează Noi.md.Prin această campanie, Ministerul își propune să promoveze empatia, bunătatea și solidaritatea în rîndul elevilor din Republica Moldova, oferindu-le posibilitatea de a transmite gînduri bune și mesaje de susținere c
