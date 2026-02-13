Ivan Diacov: „La noi a fost realizată o contrareformă”

16:30

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tîlhărie, notează Noi.md.Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vîrstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vîrsta de 42 de ani.Prin sentințele pronunțate, instanța a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoarea