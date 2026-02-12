Eveniment de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii, găzduit de Brazilia

16:00

Aseară, pe traseul M-2 (centura municipiului Chișinău), polițiștii au stopat un automobil, care se deplasa cu 155 km/h, depășind cu mult limita legală de viteză admisă pe acest sector.La volan se afla un tînăr de 24 de ani, notează Noi.md.{{864392}}Pentru depășirea limitei de viteză, șoferul a fost sancționat cu amendă de 2 500 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe un