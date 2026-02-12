O secție a spitalului raional din Anenii Noi a fost renovată
Noi.md, 12 februarie 2026 19:30
Secția terapie generală, inclusiv geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital în cadrul unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectului este de circa 5,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 2,5 milioane constituie contribuția CNAM, iar peste trei milioane de lei a
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
19:30
Compania Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi de formulă pentru sugari, ca măsură de precauție, după un control al trasabilității și aplicarea noilor limite prevăzute în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).{{864485}}Potrivit ANSA, produsele respective ar putea avea un nivel peste limita admisă de bacterie Bacillus cereus.Auto
19:30
Președinta Maia Sandu a obținut cîștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărîrea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru.{{791733}}Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte s
19:30
Republica Moldova își intensifică dialogul cu partenerii europeni pentru a valorifica experiența statelor care au parcurs deja drumul aderării la Uniunea Europeană.În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Tallinn o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, responsabil și de afacerile europene, relatează moldpr
19:30
Secția terapie generală, inclusiv geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital în cadrul unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectului este de circa 5,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 2,5 milioane constituie contribuția CNAM, iar peste trei milioane de lei a
Acum o oră
19:00
Astăzi, angajații Direcției regionale Est au participat la un curs de instruire dedicat protecției datelor cu caracter personal, notează Noi.md.Sesiunea a avut drept scop consolidarea cunoștințelor privind aplicarea corectă a cadrului legal și clarificarea responsabilităților în procesul de colectare, prelucrare, stocare și transmitere a datelor, în beneficiul cetățeanului și al respectării dr
19:00
Completul de judecători care examinează dosarul ”furtul miliardului”, episodul Vlad Plahotniuc, a admis audierea a încă trei martori solicitați de apărarea lui Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată azi, 12 februarie, în cadrul ședinței la care a participat și inculpatul. {{862026}}Tot la această ședință, fostul lider democrat urma să facă declarații, dar a cerut să fie amînat, invocînd pro
19:00
Schioarea de 18 ani din Moldova, Elisaveta Hlusovici, a debutat astăzi la Jocurile Olimpice, ocupînd locul 104 la proba feminină de schi fond 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă - 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo.Concetățeana noastră a terminat pe locul 104 (din totalul de 108 participante), parcurgînd distanța în 31 de minute și 29 de secunde. Decalajul față de prima clasată a fost de 8
Acum 2 ore
18:30
Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova a recepționat un nou lot de carte, care cuprinde aproximativ 100 de titluri, notează Noi.md.Noile resurse bibliografice sînt dedicate domeniilor prioritare de studiu și cercetare din cadrul universității, printre care: Administrarea Afacerilor, Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Psihologie, Drept Internațional, Designu
18:00
În cadrul inițiativei dedicate îmbunătățirii sănătății orale a populației, Consiliul Raional Ungheni desfășoară activități de informare și sensibilizare a comunității.Informațiile sînt despre importanța prevenției și a îngrijirii dentare corespunzătoare, contribuind la formarea unor comportamente responsabile în domeniul sănătății orale.{{855431}}Demersul urmărește sprijinirea populației î
18:00
Primăria municipiului Bălți a trimis un ajutor umanitar către orașul înfrățit Hmelnițki din Ucraina, ca răspuns la solicitarea primarului local, care a semnalat probleme grave de alimentare cu energie electrică cauzate de bombardamentele repetate.„Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim de urgență cinci generatoare electrice, menite să asigure funcț
Acum 4 ore
17:30
Thailanda intenționează să reducă perioada de ședere fără viză de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din 93 de țări și teritorii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Bangkok Post. {{855701}}Conform datelor Ministerului Turismului și Sportului, această măsură nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra industriei turismului din regat, deoarece majoritatea turiștilor stră
17:30
Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întrunit la 12 februarie 2026, la Institutul Muncii, în cadrul unei ședințe dedicate evaluării activității pentru anul 2025 și stabilirii obiectivelor pentru anul 2026.Evenimentul a fost deschis de președintele CNSM, Igor Zubcu, care a evidențiat rolul esențial al tinerei generații în consolidarea mișcării sindi
17:30
Primăria Chișinău atenționează locuitorii și oaspeții Capitalei asupra pericolului major pe care îl prezintă deplasarea pe suprafețele acvatice înghețate, stratul de gheață poate deveni instabil și poate ceda.În acest context, municipalitatea recomandă respectarea măsurilor de prevenire a incidentelor pe corpurile acvatice în perioada rece a anului:{{864468}}Evitarea deplasării, mersului s
17:30
Elena Mărgineanu: Consultările privind amalgamarea localităților, un proces cu decizii deja stabilite # Noi.md
Elena Mărgineanu, membru al Consiliului Republican al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, doctor în drept și conferențiar universitar, a participat la consultările publice organizate de Guvernul Republicii Moldova privind procesul de amalgamare a localităților, așa-numita reformă a administrației publice.În opinia sa, deși aceste discuții sînt prezentate drept consultări publice, în reali
17:30
Regulile după care este analizată concurența pe piață urmează să fie ajustate. Capitolul V din Legea concurenței ar putea fi completat cu prevederi care aduc claritate asupra situațiilor în care Consiliul Concurenței trebuie să determine piața relevantă.Astfel, modificarea art. 28, alin. (10) din Legea concurenței se stabilește expres că Consiliul Concurenței nu are obligația de a defini piața
17:00
Deputatul Partidului Socialiștilor Vladimir Odnostalco a criticat politica Ministerului Educației, afirmînd că sistemul actual nu dă rezultate și nu are nevoie de „reduceri”, dar de soluții complexe.Adresându-se ministrului, el a reamintit că actualul Cod al educației a fost adoptat cu mai bine de zece ani în urmă și a devenit documentul de bază după care funcționează întregul sistem academic
17:00
În cadrul unei operațiuni coordonate de Europol și efectuate sub coordonarea Austriei, Portugaliei și Spaniei, autoritățile de aplicare a legii din 18 țări au împiedicat punerea în circulație a bancnotelor și monedelor false în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro.Informația a fost comunicată într-o declarație a serviciului de poliție al Uniunii Europene.{{858279}}Autoritățile romîn
17:00
Pe 11 februarie 2026, la invitația Consiliului Raional Ungheni, o delegație a Consiliului Concurenței a avut o întrevedere cu furnizorii de ajutor de stat din raionul Ungheni privind aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat.În cadrul întrevederii au fost prezentate și analizate principalele noțiuni și proceduri din domeniul ajutorului de stat, cu accent pe aplicarea practică a aces
17:00
Serviciul 112 a prezentat bilanțul pentru 2025: investiții în tehnologie și reducerea apelurilor non-urgente # Noi.md
Cu ocazia Zilei Numărului European de Urgență 112, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a prezentat, în cadrul ședinței de bilanț, realizările anului 2025, evidențiind progresele în modernizarea tehnologică, formarea personalului și consolidarea cooperării interinstituționale.Potrivit datelor prezentate, în 2025 instituția a înregistrat progrese semnificative în consolidarea
16:30
Astăzi, în intervalul 17:00-19:00, vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul portalului www.sfs.md, Sistemelor Informaționale Automatizate: „Cabinetul personal al contribuabilului”, „e-Cerere”, „e-Factura” și „Ghișeul unic de raportare”.În cadrul SIA „Cabinetul personal al Contribuabilului”, se va activa obligativitatea actualizării datelor de contact ale contribuabililor, în conformi
16:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tîlhărie, notează Noi.md.Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vîrstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vîrsta de 42 de ani.Prin sentințele pronunțate, instanța a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cu închisoarea
16:30
În data de 10.02.2026, Inspectoratul pentru Protecția Mediului Rîșcani a desfășurat un raid de control în scopul prevenirii și combaterii braconajului piscicol.În rezultatul raidului desfășurat, a fost identificată și extrasă de sub gheață o plasă cu lungimea de 80 m fără stăpîn.Totodată, au fost verificați 5 pescari care practicau pescuitul de amator.Pentru încalcarea regulilor de pes
16:00
Funcționarii postului vamal Costești în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au supus controlului de specialitate, un mijloc de transport, care desfășura cursa regulată Chișinău - Suceava.În baza analizei de risc, a fost dispusă desfășurarea unui control amănunțit al mijlocului de transport și al bagajelor pasagerilor, cu implicarea patrupedei de serviciu, Luna.{{864332}}Astfel
16:00
Aseară, pe traseul M-2 (centura municipiului Chișinău), polițiștii au stopat un automobil, care se deplasa cu 155 km/h, depășind cu mult limita legală de viteză admisă pe acest sector.La volan se afla un tînăr de 24 de ani, notează Noi.md.{{864392}}Pentru depășirea limitei de viteză, șoferul a fost sancționat cu amendă de 2 500 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe un
Acum 6 ore
15:30
Autoritățile pregătesc amendamente la legea cetățeniei, după izbucnirea scandalului cu tînărul militar care s-a trezit apatrid, deoarece nu și-a perfectat buletin de identitate pînă la 18 ani.Conform unui răspuns transmis de Agenția Servicii Publice redacției Realitatea, cetățenii care nu au un acte de identitate pînă la majorat nu sînt considerați apatrizi, ci au „statut juridic nedeterminat,
15:30
„Circ fără pîine”. Igor Dodon, după ce Plahotniuc nu a venit să depună mărturii pe cauza „Kuliok” # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat situația dosarului „Kuliok”, în care are statut de inculpat, inclusiv faptul că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat să depună mărturii în instanță.„Vreau să vin cu unele declarații referitoare la dosarele politice intentate de guvernarea PAS:Dosarul pe rol la CSJ1. Dosarul se examinează din 2022, m
15:30
Dan Perciun: Dacă consiliile raionale nu vor reorganiza școlile, va însemna abuz de putere și CNA # Noi.md
Dacă autoritățile raionale nu vor reorganiza școlile, ar putea intervenit chiar și Centrul Național Anticorupție (CNA). Declarația aparține ministrului Educației, Dan Perciun, care a precizat în plenul Parlamentului că asemenea acțiuni ar însemna abuz de putere.Ministrul Educației a precizată că în asemenea circumstanțe va exista lipsă de finanțare, conform newsmaker.md. De asemenea, școlile n
15:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina, notează Noi.md.Prin această campanie, Ministerul își propune să promoveze empatia, bunătatea și solidaritatea în rîndul elevilor din Republica Moldova, oferindu-le posibilitatea de a transmite gînduri bune și mesaje de susținere c
15:30
S.A. „Apă-Canal Chișinău” monitorizează zilnic calitatea apei potabile, de la procesul de tratare pînă la robinetele consumatorilor, atît în laboratoarele proprii acreditate, cît și în laboratoarele unor instituții specializate, informează întreprinderea.Potrivit furnizorului, în luna februarie angajații Laboratorului Central Apă Potabilă și ai Laboratorului Apă Stația Nistru au prelevat 16.09
15:00
Încă o dronă a fost descoperită pe plajă, între stațiunile Costineşti şi Tuzla, în România, joi. {{860579}}Autorităţile din România se deplasează în zona respectivă pentru a face verificări în acest caz. Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite şi luni seara, pe plaja din Mamaia, transmite stirileprotv.Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seară, poliţiştii de frontier
15:00
La Chișinău este investigată însușirea ilegală a unei nave maritime în valoare de milioane de euro # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii CNA, cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la $26.000.000.Astfel, joi persoanele suspecte (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine, au fost supuse perchezițiilor.{{864495}}Potrivit oamenilor legii, au f
15:00
Moldova și Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru facilitarea schimburilor comerciale # Noi.md
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru a implementa noile prevederi ale Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM).Parlamentul a ratificat Decizia Comitetului mixt privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă aplicabile în cadrul Acordului bilateral.Actua
15:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, așteptat astăzi în fața instanței pentru a da primele declarații în dosarul „Frauda Bancară”, nu a putut fi audiat din cauza stării de sănătate.Fostul lider PDM a declarat că se simte rău și că a venit la ședință doar pentru a nu crea impresia unei lipse de respect față de instanță. Plahotniuc susține că a răcit și are o viroză, motiv pentru care nu poate face de
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare, notează Noi.md.Astfel, a fost instituit Cod Galben de ceață. Intervalul de acțiune: 12.02.2026, ora 20:00 – 13.02.2026, ora 12:00.Pe arii extinse, se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin.
15:00
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă.Familia lui Denis Pruteanu deține peste 60 de hectare de pămînt pe care cultivă cereale, iar pentru a
14:30
Ți-ai dorit mereu un SUV de top cu șapte locuri, capabil să îți ofere confort, tehnologie de vârf și siguranță supremă? Iarna aceasta, visul devine realitate: Volvo Cars Moldova lansează ediția limitată XC90 Winter Edition, disponibilă acum la un preț promoțional de 58.500 euro, în stoc limitat. Solicită oferta! Volvo XC90 Winter Edition redefinește ideea de călătorie în familie. Este
14:30
În Portugalia, în urma inundațiilor provocate de ploile continue, miercuri seara s-a rupt un baraj, ceea ce a provocat prăbușirea unei porțiuni din principala autostradă a țării.Unul dintre barajele de pe rîul Mondego, în apropierea orașului Coimbra, s-a rupt lîngă unul dintre stîlpii care susțin autostrada A1, care leagă orașele Lisabona și Porto, provocînd o breșă în drum, a declarat primaru
14:30
Încă o dronă a fost descoperită pe plajă, între stațiunile Costineşti şi Tuzla, în România, joi. {{860579}}Autorităţile din România se deplasează în zona respectivă pentru a face verificări în acest caz. Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite şi luni seara, pe plaja din Mamaia, transmite stirileprotv.Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seară, poliţiştii de frontier
14:30
Un nou-născut cu greutatea de 5.025 de grame s-a născut pe 12 februarie 2026, la ora 09:22, la maternitatea din Soroca, prin naștere naturală.Acest caz este unul rar pentru sistemul medical regional și readuce în atenție experiența echipei medicale de la Soroca, care a mai înregistrat un caz similar în iunie 2025, scrie telegraph.md.Copilul a venit pe lume prin căile naturale, iar greutate
14:00
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) intervine cu unele clarificării în legătură cu introducerea regimului fiscal al antreprenorilor independenți, în special, referitoare la drepturile la prestații de asigurări sociale, precum și situațiile în care acestea pot fi recalculate.Contribuțiile de asigurări sociale aferente antreprenorilor independenți sînt incluse în componența impozitului un
14:00
Inspectorii de mediu din raionul Șoldănești, în cadrul raziilor desfășurate pentru prevenirea cazurilor de încălcare ale legislației de mediu au identificat tăierea ilegală a 5 arbori de specie salcîm din fîșia de protecție a căii ferate, sectorul Șoldănești-Cobilea.Totodată, în cadrul raziilor a fost găsit și ridicat din perimetrul pădurii gestionată de APL „Poiana” – 8 dispozitive artizanale
Acum 8 ore
13:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf, comis de doi tineri: unul, în vîrstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt, în vîrstă de 18 ani, originar din Moldova.Prin sentința pronunțată, instanța a dispus condamnarea tinerilor la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, no
13:30
Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice a efectuat două vizite inopinate în municipiul Bălți # Noi.md
În contextul exercitării funcției de control parlamentar, Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice a efectuat două vizite inopinate în municipiul Bălți.Una dintre vizite a fost la Penitenciarul nr. 11, în cadrul căruia deputații au discutat despre condițiile de detenție și problema suprapopulării penitenciarului; capacitatea/plafonul de persoane care pot fi deținute în penitenci
13:30
Inspectorii de mediu din Cimișlia au intervenit în urma unei chemări privind aterizarea unei lebede într-o gospodărie din or. Cimișlia, notează Noi.md.Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat pasărea în ograda persoanei care i-a chemat. Acesta a luat lebăda acasă pentru a o îngriji.{{859428}}Specialiștii au evaluat starea de sănătate a lebedei și a fost dusă la Grădina Zoologică „Z
13:30
În microraionul Telecentru din Chișinău a fost amenajat un nou spațiu public. Despre acest lucru a comunicat Primăria capitalei.Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile municipale, scuarul „Miorița”, care se afla de mulți ani într-o stare de degradare, a fost amenajat de la zero pe un teren neîngrijit situat în fața mai multor blocuri de locuit.{{864374}}Proiectul a prevăzut amenaj
13:30
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost autorizat pentru exportul cărnii de pasăre proaspete și procesate în Uniunea Europeană # Noi.md
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre.La 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sînt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniune
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 12 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 13 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,33 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 20,27 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
13:00
Finanțări pentru instituțiile teatral-concertistice: Ce nereguli au fost identificate de Curtea de Conturi # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat recent în cadrul ședinței Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP), rezultatele a două raporturi, notează Noi.md.Este vorba de Raportulu de audit privind evaluarea conformității asupra folosirii mijloacelor financiare alocate în anii 2022-2023 de la bugetul de stat și gestionării patrimoniului public de către instituțiile pu
13:00
Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative din sectorul Rîșcani a intervenit pe o stradă din capitală, notează Noi.md.Intervenția a avut loc pe str. Nicolae Dimo, 29/4, pentru demolarea forțată a două garaje.Acțiunea face parte din planul de eliberare a terenurilor publice municipale ocupate ilegal și fără careva acte permisive.În cazul în care proprietarii nu se conformează be
12:30
Țintașul moldovean Clementii Ursu a cîștigat medalia de aur la Campionatul European de tir cu arme pneumatice pentru sportivi sub 21 de ani.Potrivit Media Sport, turneul se desfășoară în perioada 9-15 februarie la Burgas (Bulgaria), sub egida Confederației Europene de Tir.La proba „pistol pneumatic, 10 m” (60 de focuri), elevul Școlii sportive specializate nr. 1 din municipiul Bălți s-a ca
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.