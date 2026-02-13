"Copacul Evei": Primul film fantasy moldovenesc, în cinematografele din țară
Noi.md, 13 februarie 2026 09:30
Celebrul covor roşu de la Hollywood a ajuns şi în Chişinău, la avanpremiera primului film fantasy autohton, ,,Copacul Evei", ce a avut loc, recent.Seara a fost emoţionantă şi pentru actori. Pentru unii, a fost prima experiență de acest fel. Anatol Cotrobai, regizorul şi scenaristul peliculei, speră la reacţii pe măsură din partea publicului.{{862496}}"Aştept ca oamenii să se bucure, ca oam
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
09:30
Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut vinovat pe judecătorul Aureliu Postică de fals în declarații, prin decizia pronunțată la 12 februarie 2026. Totuși, magistratul a fost eliberat de pedeapsa penală, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a admis apelul declarat de procurorul anticorupție Ina Frunză-Bargan împotriva sentinței Judecătorie
09:30
Celebrul covor roşu de la Hollywood a ajuns şi în Chişinău, la avanpremiera primului film fantasy autohton, ,,Copacul Evei", ce a avut loc, recent.Seara a fost emoţionantă şi pentru actori. Pentru unii, a fost prima experiență de acest fel. Anatol Cotrobai, regizorul şi scenaristul peliculei, speră la reacţii pe măsură din partea publicului.{{862496}}"Aştept ca oamenii să se bucure, ca oam
Acum o oră
09:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că reluarea dialogului cu liderul rus Vladimir Putin nu reprezintă o urgență imediată și trebuie pregătită în mod coordonat între statele europene.Declarațiile au fost făcute la finalul unui summit european informal desfășurat în Belgia. „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a afirmat Macron, subliniind că procesul necesită t
09:00
Procurorii vor solicita aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul a patru persoane reținute în urma incidentelor produse la Dereneu, raionul Călărași. Alte două persoane vor fi eliberate și cercetate în stare de libertate. Informația a fost confirmată pentru presă de serviciul de presă al Procuraturii.Intervenția forțelor de ordine a avut loc marți seara, 10 februarie, după ce u
Acum 2 ore
08:30
Inspectoratul Național de Securitate Publică informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este redusă semnificativ în mai multe zone ale țării.Oamenii legii îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a preveni producerea accidentelor rutiere.{{864687}}Potrivit Poliției
08:30
Parlamentul a reexaminat modificările la Legea cu privire la avocatură, adoptate inițial la 10 iulie 2025, după ce Maia Sandu a refuzat promulgarea actului normativ.Șefa statului a motivat decizia prin faptul că unele amendamente care vizau organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunea Avocaților din Republica Moldova nu oferă soluții adecvate și sustenabile pentru disfuncțion
08:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că Codul Galben de ceață rămîne în vigoare și astăzi, 13 februarie, pînă la ora 12:00. Fenomenul vizat se va manifesta pe arii extinse, reducînd considerabil vizibilitatea.Potrivit meteorologilor, în regiunile de centru și sud ale țării sînt așteptate ploi, în timp ce în restul teritoriului nu se vor înregistra precipitații. Izolat, ceața va persista,
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană 1,5 bani, dar a cedat dolarului american aproape 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1168 lei pentr
Acum 4 ore
07:30
La Chișinău va avea loc Conferinț internațională „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice și durabile” # Noi.md
Asociația Obștească „Institutul Justiției Constituționale”, în parteneriat cu Uniunea Juriștilor din Moldova și cu mai multe asociații etnoculturale din Republica Moldova, organizează Conferința internațională științifico-practică cu genericul „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice și durabile a Republicii Moldova”.Evenimentul va avea loc pe 7 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în
07:30
Astăzi, în Republica Moldova se prevede cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații esențiale. Spre seară, izolat, este posibilă ploaie slabă.Pe alocuri se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se așteaptă polei.Vîntul va sufla din sud-est, de la slab la moderat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperaturile vor varia între +7 și +9°C, în regiunile centrale între +5 și
07:30
ANSA: Cei care raportarea cadavrele de mistreți găsite în pădure pot primi o recompensă financiară # Noi.md
Creșterea numărului de cazuri de pestă porcină africană (PPA) la mistreți, înregistrată la sfîrșitul anului 2025 și începutul anului 2026, provoacă îngrijorări în rîndul fermierilor.Într-o declarație pentru redacția Noi.md, Alexandru Manciu, Director General adjunct pe domeniu sanitar-veterinar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a prezentat datele actualizate și măsuril
07:00
„Critica a devenit periculoasă?”: Declarațiile unei avocate despre tăcerea din spațiul public # Noi.md
Avocata Cristina Ciubotaru a declarat, în cadrul emisiunii „Gonța Media”, că în spațiul public din Republica Moldova s-ar contura o tendință de asociere automată a criticii la adresa guvernării cu etichete politice sau acuzații de dezinformare.„A critica cumva guvernarea nu mai este tratat ca o formă de a ajuta democrația acestei țări. S-a transformat automat în dezinformare și discurs propa
06:30
În Moldova, în ultimii 10 ani, nu a existat o reformă a procuraturii, dar o contrareformă.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.„La noi a existat doar o aparență de reformă. Au redus asta și asta, dar acest lucru nu
Acum 6 ore
05:30
Hipertensiunea arterială afectează direct două organe esențiale pentru funcționarea organismului: inima și rinichii.Medicii avertizează că boala evoluează adesea fără simptome evidente, iar mulți pacienți află că suferă de tensiune crescută abia după ani de zile.Specialiștii explică faptul că inima și rinichii funcționează într-o relație strînsă. Atunci cînd unul dintre aceste organe este
04:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sînt vizați de apeluri telefonice frauduloase în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai unei bănci.Scopul acestor apeluri este obținerea datelor bancare, a codurilor de securitate sau determinarea victimelor să transfere bani sub diverse pretexte.Specialiștii în securitate financiară avertizează că escrocheriile telefonice au de
Acum 8 ore
03:30
Coproprietarul lui Manchester United, afirmație controversată: „Regatul Unit a fost 'colonizat' de imigranți” # Noi.md
Sir James Arthur Ratcliff, coproprietarul clubului de fotbal Manchester United, a declarat că Regatul Unit a fost „colonizat de imigranți”, stîrnind critici din partea prim-ministrului britanic Keir Starmer.Într-un interviu acordat Sky News, Jim Ratcliffe a sugerat că premierul Keir Starmer este „prea amabil” pentru a face „lucruri dificile” pentru economia țării. „Nu poți avea o economie cu n
02:30
Ios, insula din Grecia care apare în cărțile poștale, impresionează prin plajele sale cu ape turcoaz, satele albe cocoțate pe dealuri și apusurile spectaculoase din Marea Egee. Dacă ai auzit de Ios, probabil este datorită reputației acestei mici insule cicladice ca destinație de petrecere pentru cei care caută o alternativă mai ieftină și mai plăcută la Mykonos. Deși este adevărat că tinerii p
Acum 12 ore
01:30
Guvernul malgaș a declarat miercuri „stare de dezastru național” ca răspuns la distrugerile extinse cauzate de ciclonul Dezani.Furtuna, însoțită de vînturi puternice și precipitații abundente, a provocat pagube extinse infrastructurii, locuințelor și mijloacelor de subzistență, precum și inundații grave și pierderi economice semnificative, transmite agerpres.roDecretul menționează pierdere
01:00
O erupție de putere aproape maximă a fost înregistrată pe Soare pe 12 februarie.{{862725}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru TASS Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).„Pe 12 februarie, în banda de raze X, în grupul de pete 4367 (N11W88) a fost înregistrată o erupție M1.4 cu o durată de 21 de minute”, se menționează în comunicat.Miercuri, 11 februarie, pe So
00:30
Seria de evenimente „Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii”a ajuns marți la Brasilia, atrăgînd participarea unui număr de peste o sută de personalități din diverse domenii ale societății braziliene și chineze, scrie romanian.cgtn.com. Directorul China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a transmis un mesaj video, în care a evidențiat că aproape 20 de țări și regiuni au desemnat Sărbătoarea Pr
00:30
Cel mai mare asteroid din ultimele 12 luni se va apropia de Pămînt pe 14 februarie. Acesta va trece la o distanță sigură.Diametrul obiectului este de aproximativ 1 km. Asteroidul 162882 (2001 FD58) va trece la o distanță de cîteva milioane de kilometri de Pămînt.{{861536}}Oamenii de știință estimează probabilitatea unei coliziuni ca fiind zero, în ciuda faptului că acest corp este cel mai
00:00
Peste 1.000 de invitați din Rusia și China, alături de reprezentanți ai studenților proveniți din peste 100 de țări care studiază în Rusia, au participat marți la evenimentul Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii, scrie romanian.cgtn.com.Manifestarea face parte din seria acțiunilor de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii, spectacol oferit la 16 februarie de China Media Group unui public glo
00:00
Muzeul Britanic a devenit proprietarul unui pandantiv de aur pe care regele Angliei Henric al VIII-lea i l-a dăruit primei sale soții, Ecaterina de Aragon. Bijuteria a fost considerată pierdută timp de cîteva secole.Henric a fost căsătorit cu Ecaterina între 1509 și 1533. La începutul anilor 1530, regele s-a îndrăgostit de Ana Boleyn și a rupt legăturile cu Biserica Catolică pentru a anula căs
12 februarie 2026
23:30
Guvernul Italiei a aprobat un proiect de lege care va crea baza legislativă pentru blocaje maritime împotriva ambarcațiunilor cu imigranți ilegali în perioadele de „presiune specială”.Guvernul lui Giorgia Meloni a aprobat un proiect de lege care permite, în perioadele de „presiune deosebită”, desfășurarea unor blocade maritimă pentru a întoarce bărcile cu imigranți ilegali.{{863724}}Confor
23:00
Xi Jinping cere consolidarea cercetării fundamentale și sprijin pentru performanța științifică # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis orientări strategice privind activitatea Fundației Naționale pentru Științe Naturale din China, scrie romanian.cgtn.com.El a subliniat că, în cei 40 de ani de la înființare, instituția a avut un rol semnificativ în promovarea cercetării fundamentale și în formarea talentelor inovatoare.Xi și-a exprimat speranța că, în noua etapă de dezvoltare, co
23:00
Prim-ministrul Ungariei Viktor Orbán s-a întîlnit, în 11 februarie, la Budapesta cu Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru al Afacerilor Externe, scrie romanian.cgtn.com.Wang Yi i-a transmis lui Orbán salutări călduroase din partea liderilor chinezi.Wang Yi a declarat că liderii celor două țări au stabilit o încredere reciprocă
23:00
În timpul misiunii spațiale NASA „Apollo” de la sfîrșitul anilor '60, pe satelitul Pămîntului au fost instalate cîteva panouri reflectorizante speciale. Cu ajutorul acestora, în zilele noastre am reușit să stabilim că Luna se îndepărtează de Pămînt cu 38 de milimetri în fiecare an.De asemenea, ajută la studierea Lunii și ciclurile Milankovici - formațiuni repetitive în roci vechi, corespunzăto
22:30
În strîmtoarea Eresund, în apropierea litoralului Copenhagăi, arheologii maritimi au descoperit epava extrem de bine conservată a navei comerciale medievale „Svelget 2”.Această navă de 28 de metri, scufundată în urmă cu aproximativ șase secole, este cea mai mare dintre cogurile cunoscute de știință — nave de marfă care au constituit baza comerțului baltic în perioada Uniunii Hanseatice.{{8
22:00
Uniunea Europeană ia măsuri drastice împotriva ambalajelor din plastic de unică folosință. Din 2030, restaurantele din UE nu vor mai putea oferi astfel de ambalaje pentru porții individuale, cum ar fi pliculețele de ketchup, maioneză sau sticluțele de sos de soia.Hotărîria, adoptată de Parlamentul European în 2024, are ca scop reducerea deșeurilor din plastic, transmite libertatea.{{864237
21:30
Reprezentanții „Termoelectrica” S.A și ai unei companii cehe au avut un schimb de opinii privind potențialele direcții de cooperare în sectorul energiei durabile, notează Noi.md.Discuțiile s-au axat pe folosirea eficientă a resurselor energetice locale, rolul investițiilor în sporirea flexibilității sistemului energetic și impactul acestora asupra consolidării securității energetice a Republic
21:00
Subiectul unei posibile investiții într-o fabrică de armament din Republica Moldova a stîrnit un nou schimb de replici la ședința de astăzi a Parlamentului.Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a cerut audierea prim-ministrului și a invocat necesitatea unor explicații privind această investiție. „Ce să faci atunci cînd nu pui mîna și nu citești ca să înțelegi niște lucruri?”
21:00
Radu Marian: Reevaluarea imobilelor nu aduce automat taxe mai mari, iar impozitul rămîne la primării # Noi.md
Reevaluarea celor peste șase milioane de imobile din Republica Moldova nu înseamnă majorarea automată a impozitului pe bunurile imobile, iar Guvernul nu va încasa niciun ban suplimentar din acest proces.Potrivit autorităților, impozitul pe proprietate este o taxă locală, iar decizia privind mărimea acesteia aparține primăriilor, care vor încasa veniturile și le vor utiliza pentru finanțarea pr
21:00
În Coreea de Sud a fost pronunțată sentința împotriva fostului ministru de Interne, Lee Sang-min. Fostul șef al ministerului a primit șapte ani de închisoare într-un proces legat de încercarea de a institui legea marțială, în 2024.Instanța l-a găsit pe Lee Sang-min vinovat, subliniind rolul său cheie în evenimentele care au fost calificate drept tentativă de revoltă. Inițial, procuratura a cer
Acum 24 ore
20:30
Ce spune Plahotniuc despre „martorul secret” al procurorilor, infiltrat în anturajul acestuia # Noi.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, cine crede că este așa-numitul „martor infiltrat” al procurorilor, despre care se afirmă că ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate. {{864641}}În replică, Plahotniuc a evitat să ofere un răspuns concret și a direcționat întrebarea către acuzatori, transmite Unimedia.
20:30
Consiliera municipală PAS, Zinaida Popa, este acuzată că ar deține un imobil nedeclarat la Autoritatea Națională de Integritate, înregistrat pe numele unor membri de familie.În plus, că spațiul ar fi fost extins abuziv cu o mansardă, iar ulterior înstrăinat. Aceasta într-un bloc din zona istorică din centrul capitalei.{{854153}}Contactată de AGORA, Popa a respins acuzațiile. Consiliera afi
20:30
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie curent, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15.Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea tutu
20:30
Alți peste 60 de reprezentanți ai prestatorilor de asistență medicală primară și de ambulatoriu din municipiul Chișinău au fost instruiți în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent.La instruire au participat repre
20:00
Fostul premier Vlad Filat anunță că a fscos de sub căutare internațională de Interpol. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a scris acesta pe rețele.Potrivit acestuia, pe 15 ianuarie Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior, transmite Unimedia.{{856602}}„Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotde
20:00
Arheologii din Cambridge au descoperit o groapă comună din Anglia secolului IX. Cercetătorii au găsit scheletul unui „gigant”, dar și un schelet remarcabil care indică practici chirurgicale avansate în epoca anglo-vikingă.Cercetătorii din Anglia au descoperit o groapă comună din epoca vikingilor Groapa, de aproximativ patru metri lungime și un metru lățime, a fost descoperită inițial în cadrul
19:30
Compania Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi de formulă pentru sugari, ca măsură de precauție, după un control al trasabilității și aplicarea noilor limite prevăzute în recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).{{864485}}Potrivit ANSA, produsele respective ar putea avea un nivel peste limita admisă de bacterie Bacillus cereus.Auto
19:30
Președinta Maia Sandu a obținut cîștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărîrea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru.{{791733}}Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte s
19:30
Republica Moldova își intensifică dialogul cu partenerii europeni pentru a valorifica experiența statelor care au parcurs deja drumul aderării la Uniunea Europeană.În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Tallinn o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, responsabil și de afacerile europene, relatează moldpr
19:30
Secția terapie generală, inclusiv geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital în cadrul unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectului este de circa 5,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 2,5 milioane constituie contribuția CNAM, iar peste trei milioane de lei a
19:00
Astăzi, angajații Direcției regionale Est au participat la un curs de instruire dedicat protecției datelor cu caracter personal, notează Noi.md.Sesiunea a avut drept scop consolidarea cunoștințelor privind aplicarea corectă a cadrului legal și clarificarea responsabilităților în procesul de colectare, prelucrare, stocare și transmitere a datelor, în beneficiul cetățeanului și al respectării dr
19:00
Completul de judecători care examinează dosarul ”furtul miliardului”, episodul Vlad Plahotniuc, a admis audierea a încă trei martori solicitați de apărarea lui Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată azi, 12 februarie, în cadrul ședinței la care a participat și inculpatul. {{862026}}Tot la această ședință, fostul lider democrat urma să facă declarații, dar a cerut să fie amînat, invocînd pro
19:00
Schioarea de 18 ani din Moldova, Elisaveta Hlusovici, a debutat astăzi la Jocurile Olimpice, ocupînd locul 104 la proba feminină de schi fond 10 km la Jocurile Olimpice de iarnă - 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo.Concetățeana noastră a terminat pe locul 104 (din totalul de 108 participante), parcurgînd distanța în 31 de minute și 29 de secunde. Decalajul față de prima clasată a fost de 8
18:30
Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova a recepționat un nou lot de carte, care cuprinde aproximativ 100 de titluri, notează Noi.md.Noile resurse bibliografice sînt dedicate domeniilor prioritare de studiu și cercetare din cadrul universității, printre care: Administrarea Afacerilor, Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Psihologie, Drept Internațional, Designu
18:00
În cadrul inițiativei dedicate îmbunătățirii sănătății orale a populației, Consiliul Raional Ungheni desfășoară activități de informare și sensibilizare a comunității.Informațiile sînt despre importanța prevenției și a îngrijirii dentare corespunzătoare, contribuind la formarea unor comportamente responsabile în domeniul sănătății orale.{{855431}}Demersul urmărește sprijinirea populației î
18:00
Primăria municipiului Bălți a trimis un ajutor umanitar către orașul înfrățit Hmelnițki din Ucraina, ca răspuns la solicitarea primarului local, care a semnalat probleme grave de alimentare cu energie electrică cauzate de bombardamentele repetate.„Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim de urgență cinci generatoare electrice, menite să asigure funcț
17:30
Thailanda intenționează să reducă perioada de ședere fără viză de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din 93 de țări și teritorii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Bangkok Post. {{855701}}Conform datelor Ministerului Turismului și Sportului, această măsură nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra industriei turismului din regat, deoarece majoritatea turiștilor stră
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.