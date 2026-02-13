17:30

Thailanda intenționează să reducă perioada de ședere fără viză de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din 93 de țări și teritorii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Bangkok Post. {{855701}}Conform datelor Ministerului Turismului și Sportului, această măsură nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra industriei turismului din regat, deoarece majoritatea turiștilor stră