Radu Marian: Reevaluarea imobilelor nu aduce automat taxe mai mari, iar impozitul rămîne la primării

14:30

Un nou-născut cu greutatea de 5.025 de grame s-a născut pe 12 februarie 2026, la ora 09:22, la maternitatea din Soroca, prin naștere naturală.Acest caz este unul rar pentru sistemul medical regional și readuce în atenție experiența echipei medicale de la Soroca, care a mai înregistrat un caz similar în iunie 2025, scrie telegraph.md.Copilul a venit pe lume prin căile naturale, iar greutate