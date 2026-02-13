Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală: fostă lideră locală a Partidului „Șor”, obligată să restituie milioane de lei

09:10

În anul 2025, pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) s-au aflat 11.461 de dosare. Dintre acestea, 4.362 de cauze (38%) au fost examinate, iar 7.099 (62%) constituie stocul existent la finele anului și vor fi raportate pentru 2026. Datele se regăsesc în Raportul anual de activitate pentru 2025, prezentat de instanță, scrie bizlaw.md. Potrivit documentului, […] Articolul Peste 7.000 de cauze nesoluționate la CSJ la finalul anului 2025 apare prima dată în SafeNews