FOTO | Peste 5.000 de țigarete, descoperite la vama Costești într-un microbuz Chișinău–Suceava

14:30

Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat la Curtea Supremă de Justiție, unde era programată o nouă examinare în dosarul cunoscut drept „Kuliok”. Magistrații au anunțat la începutul ședinței că au primit o cerere scrisă din partea acestuia. Plahotniuc a informat instanța că pe 12 februarie are o altă ședință de judecată […] Articolul Plahotniuc amână din nou prezența la CSJ în dosarul „Kuliok”. Ședința a avut loc în lipsa sa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.