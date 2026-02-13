Noi detalii despre atacul din școala canadiană: Autorul era cunoscut de poliție și avea antecedente medicale
SafeNews, 13 februarie 2026 08:00
Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac armat produs într-o școală din Canada în ultimii 40 de ani. Autorul, un tânăr de 18 ani, avea antecedente medicale și probleme cunoscute de poliție, iar armele folosite au fost furate din locuința familiei. Potrivit anchetatorilor, atacatorul își abandonase studiile cu câțiva ani în
• • •
Acum 5 minute
08:20
Astăzi, vremea va fi în general stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil și fără precipitații semnificative. Spre seară, izolat, pot apărea ploi slabe. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, se va forma ceață, iar pe unele porțiuni de drum este posibil polei, ceea ce poate crea condiții dificile pentru șoferi. Vântul va sufla din sud-est,
08:20
Un căprior implicat într-un accident rutier pe traseul Leova – Sărata Răzeși a fost salvat de inspectorii de mediu și se află acum sub supraveghere, urmând să fie eliberat în habitatul natural. Incidentul a avut loc în seara zilei de 11 februarie, în jurul orei 22:30. După ce au fost sesizați, inspectorii de mediu din
Acum 30 minute
08:00
Noi detalii despre atacul din școala canadiană: Autorul era cunoscut de poliție și avea antecedente medicale # SafeNews
Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac armat produs într-o școală din Canada în ultimii 40 de ani. Autorul, un tânăr de 18 ani, avea antecedente medicale și probleme cunoscute de poliție, iar armele folosite au fost furate din locuința familiei. Potrivit anchetatorilor, atacatorul își abandonase studiile cu câțiva ani în
Acum o oră
07:50
„Nu mai este la modă”. Majoritatea PAS a respins solicitarea opoziției de a audia raportul Guvernului la 100 de zile # SafeNews
„Este de modă foarte veche și nu este actuală deloc" așa au motivat deputații PAS refuzul de a invita prim-ministrul Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului pentru prezentarea unui raport privind primele 100 de zile de activitate ale Guvernului. Propunerea a fost înaintată de liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul ședinței plenare, accentuând faptul că prezentarea
07:40
Poliția franceză a intervenit la Muzeul Luvru din Paris într-o operațiune care vizează o rețea suspectată de fraudă cu bilete. Doi angajați ai instituției au fost arestați, iar aproximativ 10 persoane, inclusiv ghizi turistici, au fost audiate. Potrivit reprezentanților muzeului, ancheta a fost declanșată după o sesizare internă. Autoritățile suspectează existența unei rețele care ar
07:30
Producătorii avicoli din Moldova primesc acces pe piața UE: exporturile de carne de pasăre, autorizate # SafeNews
Republica Moldova a fost inclusă oficial pe lista statelor terțe autorizate să exporte carne de pasăre proaspătă și produse procesate pe piața Uniunii Europene, după o decizie adoptată de Comisia Europeană la 6 februarie 2026. Modificarea a fost făcută prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, care actualizează lista țărilor admise pentru exportul de
Acum 2 ore
07:20
Un atac aerian lansat de Rusia la sfârșitul lunii ianuarie a avariat o secțiune a oleoductului Drujba pe teritoriul Ucrainei, ceea ce a dus la întreruperea livrărilor de petrol către Ungaria, a anunțat ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga. Potrivit oficialului, instalația a fost avariată pe 27 ianuarie, iar pompierii ucraineni au intervenit pentru a
07:10
Deputata PAS Tatiana Rotari: salariu de peste 339 de mii de lei, donație de 5.000 de euro și apartament cumpărat în 2025 # SafeNews
Pentru anul 2024, deputata PAS Tatiana Rotari a declarat venituri de peste 339 de mii de lei, o donație de 5.000 de euro și un apartament achiziționat recent, potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate în data de 2 aprilie 2025. Conform documentului, Tatiana Rotari a obținut de la locul de muncă
07:00
China interzice vânzarea mașinilor sub costul de producție pentru a opri războiul prețurilor # SafeNews
Autoritățile chineze au interzis producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producție, într-o încercare de a opri războiul prețurilor care afectează cea mai mare piață auto din lume. Noile reguli, anunțate de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, obligă companiile să includă în cost toate cheltuielile, de la producție și administrare până la
06:50
Parlamentul schimbă regulile în educație: amendamente la Codul educației votate în prima lectură # SafeNews
Parlamentul a votat în prima lectură modificări importante la Codul educației. Proiectul prevede reorganizarea școlilor cu puțini elevi, revenirea la sistemul de note în clasa a IV-a și noi măsuri de sprijin pentru profesori și elevi. Una dintre cele mai discutate schimbări este revenirea la notele clasice pentru elevii din clasa a IV-a. Începând cu
06:40
Marea Britanie trimite Ucrainei 1.000 de rachete antiaeriene, noi livrări după atacurile asupra infrastructurii # SafeNews
Marea Britanie va livra Ucrainei 1.000 de rachete ușoare multifuncționale pentru a întări apărarea antiaeriană, în contextul atacurilor intense lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice. Potrivit Ministerului Apărării de la Londra, este vorba despre rachete Martlet, care pot fi utilizate atât de pe sisteme portabile, cât și de pe diverse platforme de luptă. Pachetul face
06:30
Consiliul Superior al Procurorilor a decis, în ședința din 12 februarie, reevaluarea procurorului Victor Cazacu, după ce a respins raportul Comisiei de evaluare. Hotărârea a fost adoptată cu vot unanim. Se întâmplă după ce anterior, Comisia a concluzionat că procurorul nu întrunește criteriul de integritate financiară prevăzut de legislație și a propus nepromovarea evaluării. Decizia
Acum 4 ore
06:20
Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală: fostă lideră locală a Partidului „Șor”, obligată să restituie milioane de lei # SafeNews
Fosta președintă a organizației teritoriale Șoldănești a Partidului „Șor", declarat neconstituțional, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a formațiunii din bani proveniți de la un grup criminal organizat. Potrivit Judecătoriei Chișinău, femeia a administrat fonduri utilizate pentru activități politice, inclusiv pentru mobilizarea și transportarea oamenilor la protestele organizate
06:10
Europol anunță o captură majoră: 1,2 miliarde de euro în bani falși, opriți înainte de a ajunge pe piață # SafeNews
Autoritățile din Europa au blocat punerea în circulație a unor bancnote contrafăcute în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol, desfășurată între iunie și noiembrie 2025. La acțiune au participat structuri de aplicare a legii din 14 state ale Uniunii Europene, precum și parteneri din Marea Britanie, SUA,
Acum 12 ore
20:40
VIDEO | Zeci de abateri în doar cinci ore: șoferi prinși cu telefonul la volan și fără a ceda trecerea pietonilor, la Rezina # SafeNews
În doar câteva ore de controale, polițiștii din Rezina au depistat 27 de încălcări ale regulilor de circulație, cele mai frecvente fiind utilizarea telefonului mobil la volan și neacordarea priorității pietonilor. Acțiunile au avut loc pe 11 februarie, între orele 09:00 și 14:00, în cadrul unei operațiuni de prevenire a accidentelor rutiere. Potrivit Inspectoratului de
19:40
Un militar în termen al Armatei Naționale a murit după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Incidentul s-a produs astăzi, 12 februarie, în jurul orei 18:15. Potrivit informațiilor oficiale, soldatul se afla în serviciul de gardă în momentul producerii tragediei. Echipa medicală ajunsă la fața locului a constatat decesul. Poliția a
Acum 24 ore
19:10
DOC | Vlad Filat anunță că Interpol a anulat darea în căutare internațională pe numele său # SafeNews
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a declarat că Interpol a anulat notificarea de căutare internațională emisă anterior pe numele său. Potrivit acestuia, decizia a fost luată pe 15 ianuarie 2026, la solicitarea instituției care a cerut inițial aplicarea măsurii. Filat a precizat că se află în Republica Moldova și că nu s-a eschivat
15:40
Conflict la biserica din Dereneu, reacția lui Igor Grosu: Cei care provoacă scandal vor răspunde # SafeNews
Președintele Parlamentului a comentat situația tensionată creată în jurul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași. Igor Grosu a calificat conflictul drept unul „între ortodocși și ortodocși", în care ambițiile „sunt departe de credinţă". De asemenea, şeful Legislativului a subliniat necesitatea respectării deciziei irevocabile a Curții Supreme de Justiție, care confirmă dreptul de
15:40
„Canalele de comunicare sunt necesare", a afirmat cancelarul Christian Stocker despre planul preşedintelui francez Emmanuel Macron de a nu delega negocierile către SUA și de a construi o nouă arhitectură de securitate europeană prin reluarea dialogului direct cu Vladimir Putin, potrivit POLITICO, citată de News.ro. Aflat la Bruxelles înaintea unui summit informal, liderul de la Viena
15:30
Proiecte culturale comune Moldova, România, noi inițiative discutate la Ministerul Culturii # SafeNews
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu directorul general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu. La discuții au participat reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova în România și experți din domeniul cultural. În cadrul întâlnirii, oficialii au evaluat proiectele implementate până acum cu sprijinul Departamentului pentru Relația
15:30
O dronă, descoperită pe o plajă din Mamaia: Ministerul Apărării al României vine cu precizări # SafeNews
Ministerul Apărării Naționale al României a informat că fragmentele de dronă găsite pe plaja din apropierea hotelului Victoria din Mamaia, ar putea proveni din exercițiile desfășurate săptămâna trecută la poligonul Capu Midia. Potrivit MApN, în perioada 2–6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, la poligon au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte
15:20
Zelenski a acuzat CIO că „face jocul” Rusiei, după descalificarea lui Vladislav Heraskevich # SafeNews
Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul" Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a fost descalificat de la Jocurile Olimpice pentru că purta o cască în onoarea colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti. „Mişcarea olimpică trebuie să ajute la încetarea războaielor, nu să le facă jocul agresorilor. Din
15:20
Un vas american de război și o navă de aprovizionare a Marinei s-au ciocnit miercuri după-amiază în timpul realimentării, a declarat Comandamentul Sudic al SUA pentru Reuters printr-un comunicat trimis pe email joi. Distrugătorul cu rachete ghidate „USS Truxtun", din clasa „Arleigh Burke", și nava de sprijin rapid pentru luptă „USNS Supply" s-au ciocnit în
14:50
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită de lucru de două zile la Tallinn, Estonia, unde va avea întrevederi cu parteneri europeni și va participa la mai multe evenimente dedicate procesului de aderare la Uniunea Europeană. Oficiala a subliniat că experiența Estoniei arată impactul concret al integrării europene, prin creștere economică rapidă, modernizare
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare pe 12 februarie, ora 20:00, și va fi valabilă până pe 13 februarie, ora 13:00. Meteorologii anunță formarea ceții pe arii extinse. Vizibilitatea va scădea local până la 200 de metri sau chiar mai puțin, ceea
14:50
Parlamentarii europeni vor acorda sprijin deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, în urma ședinței Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Oficialul a subliniat că Parlamentul European sprijină direct Legislativul de la Chișinău pe toate
14:40
Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acţiona ca „vasal al niciunei ţări", a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, relatează site-ul televiziunii TVP World. Declaraţia lui Tusk vine la o zi după ce a anunţat că Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace propus de SUA „în actualele circumstanţe",
14:40
La finalul anului 2025, profitul companiei Mercedes-Benz a scăzut de la 10,4 la 5,3 miliarde de euro, iar veniturile s-au redus cu 9%, până la 145,6 miliarde de euro. Profitul companiei germane Mercedes-Benz în 2025 a scăzut aproape la jumătate față de perioada precedentă — de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de […] Articolul Profitul Mercedes-Benz a scăzut aproape la jumătate în 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a comentat dosarul „Kuliok”, în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus silit la următoarea ședință. Dodon a evitat să dezvăluie ce conținea sacoșa și a spus că „întrebați-l pe Plahotniuc, eu nu am pus mâna”. El a subliniat că a colaborat permanent cu justiția și nu intenționează să părăsească țara. […] Articolul VIDEO | Dodon spune cine ar fi primit „sacoșa lui Plahotniuc” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Președinții Federației Ruse și Belarusului vor lipsi de la prima reuniune a organizației „Consiliul Păcii”, înființată de liderul american Donald Trump. Potrivit portalului Axios, evenimentul va avea loc pe 19 februarie la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru „Vedomosti” că „în agenda președintelui nu figurează” o vizită […] Articolul Trump convoacă Consiliul Păcii, Putin și Lukașenko aleg să nu participe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Organizațiile societății civile și instituțiile media din Republica Moldova pot aplica pentru granturi în cadrul unui apel de propuneri lansat de Delegația Uniunii Europene. Inițiativa, cu un buget total de 12,5 milioane de euro, urmărește consolidarea capacităților acestora pentru a sprijini procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Inițiativa este structurată pe cinci […] Articolul Sprijin din UE pentru societatea civilă și instituțiile media apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Alianța Nord-Atlantică a lansat miercuri oficial misiunea Santinela Arctică, menită să întărească poziția militară a blocului în regiunea arctică. Măsura vine pe fondul tensiunilor dintre aliații NATO, Danemarca și SUA, în legătură cu viitorul politic al Groenlandei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că pentru prima dată toate activitățile alianței din Arctica vor […] Articolul NATO lansează misiunea Santinela Arctică, pe fondul tensiunilor privind Groenlanda apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Percheziții într-un dosar de 26 de milioane de dolari. CNA și PCCOCS investighează preluarea ilegală a unei nave maritime # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii PCCOCS au desfășurat percheziții în Chișinău într-un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Acțiunile au avut loc la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei. […] Articolul Percheziții într-un dosar de 26 de milioane de dolari. CNA și PCCOCS investighează preluarea ilegală a unei nave maritime apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști în timp ce circula cu o viteză de 155 km/h pe traseul M-2, centura municipiului Chișinău. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de ieri, de echipajul Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Potrivit oamenilor legii, viteza înregistrată depășea […] Articolul 155 km/h pe centura Chișinăului. Un șofer de 24 de ani a rămas fără permis apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
FOTO | Alertă în Leova: șase mistreți găsiți morți. Autoritățile verifică riscul de pestă porcină africană # SafeNews
Șase mistreți au fost găsiți morți în apropierea râului Prut, în extravilanul localității Sărata Răzeși, raionul Leova. Cazul a pus în alertă autoritățile, care au intervenit rapid pentru a preveni un posibil focar de pestă porcină africană. Descoperirea a fost făcută în fondul forestier gestionat de ocolul silvic Leova, cantonul nr. 1. Specialiștii au securizat […] Articolul FOTO | Alertă în Leova: șase mistreți găsiți morți. Autoritățile verifică riscul de pestă porcină africană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru benzină și motorină, valabile pentru mâine. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 23,33 lei. Motorina va avea un preț maxim de 20,27 lei […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou. ANRE a anunțat noile prețuri plafon pentru mâine apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Dan Barna, ales vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova # SafeNews
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul anunță o schimbare de abordare, de la monitorizarea relației bilaterale la un parteneriat activ pentru integrarea europeană. Potrivit lui Barna, noul rol vine într-un moment decisiv pentru regiune. El susține că Republica Moldova are o șansă reală […] Articolul Dan Barna, ales vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Reforma educației, prezentată în Parlament. Perciun: ”Ne asumăm costuri politice pentru schimbări necesare” # SafeNews
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a prezentat în Parlament proiectul de modificare a Codului Educației, un pachet amplu de reforme care vizează adaptarea sistemului la schimbările demografice și la noile nevoi ale elevilor și profesorilor. Potrivit Ministerului Educației, inițiativa include mai multe măsuri importante. Printre acestea se numără programe de învățare a limbii române […] Articolul Reforma educației, prezentată în Parlament. Perciun: ”Ne asumăm costuri politice pentru schimbări necesare” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
CONTROVERSĂ la Jocurile Olimpice: Un sportiv ucrainean, EXCLUS din cauza unei căști dedicată victimelor războiului # SafeNews
A refuzat să își scoată casca dedicată sportivilor uciși în războiul din Ucraina și a fost exclus din competiție. Țintașul de skeleton Vladyslav Heraskevich nu va mai concura la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce i-a fost retrasă acreditarea. Decizia a fost luată de Comitetul Internațional Olimpic, la solicitarea Federației Internaționale de Bob și Skeleton. Sportivului i s-a […] Articolul CONTROVERSĂ la Jocurile Olimpice: Un sportiv ucrainean, EXCLUS din cauza unei căști dedicată victimelor războiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Raport de activitate al Procuraturii Anticorupție: Judecători, deputați și primari, printre persoanele condamnate în 2025 # SafeNews
Amenzi și confiscări de peste 365 de milioane de lei și 128 de condamnări într-un singur an. Acestea sunt câteva dintre datele cheie din Raportul de activitate pentru 2025, publicat la 12 februarie de Procuratura Anticorupție. Potrivit documentului, instanțele au dispus în 2025 amenzi și confiscări în valoare totală de 365.120.531,92 lei. Suma este cu […] Articolul Raport de activitate al Procuraturii Anticorupție: Judecători, deputați și primari, printre persoanele condamnate în 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Președinta Maia Sandu participă, în perioada 13–14 februarie, la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În cadrul reuniunii, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu lideri și oficiali de rang înalt. Discuțiile vor viza situația de securitate din regiune, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și măsurile […] Articolul Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
DECIS! Parlamentul o convoacă pe Daniella Misail-Nichitin pentru explicații privind drogurile # SafeNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament pe tema traficului de droguri din Republica Moldova. Decizia a fost susținută de plen, la inițiativa deputaților Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Propunerea a întrunit sprijinul majorității parlamentare din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și al altor fracțiuni din opoziție. Audierea vine în contextul îngrijorărilor legate […] Articolul DECIS! Parlamentul o convoacă pe Daniella Misail-Nichitin pentru explicații privind drogurile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Hotărârea a fost pronunțată joi, în urma sesizării depuse de Comisia Electorală Centrală. Validarea vine după demisia deputatei Anastasia Nichita, care a renunțat la mandat. Tatiana Rotari a figurat pe lista supleanților Partidului Acțiune și Solidaritate și preia oficial locul vacant […] Articolul Tatiana Rotari devine deputat după validarea mandatului de către Curtea Constituțională apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
FOTO | Peste 5.000 de țigarete, descoperite la vama Costești într-un microbuz Chișinău–Suceava # SafeNews
Au încercat să scoată din țară peste 5.000 de țigarete ascunse în bagaje, însă au fost opriți la frontieră. Vameșii de la Serviciul Vamal, în colaborare cu echipa canină, au depistat 256 de pachete de țigări într-un microbuz care circula pe ruta Chișinău–Suceava. Controlul a avut loc în postul vamal Costești, unde a fost verificat un […] Articolul FOTO | Peste 5.000 de țigarete, descoperite la vama Costești într-un microbuz Chișinău–Suceava apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Au creat un magazin online de droguri și pregăteau aproape un kilogram de heroină pentru vânzare. Patru tineri au fost reținuți la Bălți, iar substanțele interzise au fost confiscate înainte să ajungă la consumatori. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției investigații Nord a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate […] Articolul VIDEO | Aproape un kilogram de heroină, confiscat la Bălți: Patru tineri arestați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Căldura se ieftinește în Chișinău și se scumpește în Bălți. Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în ședința din 12 februarie. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica din Chișinău, tariful pentru o gigacalorie scade la 2020 de lei, fără TVA. Reducerea este de 490 de lei față de prețul actual de […] Articolul ANRE a aprobat noi tarife la căldură. Mai ieftin în Chișinău, mai scump în Bălți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
A câștigat finala și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european. Țintașul moldovean Clementii Ursu a devenit campion european la juniori în proba de pistol cu aer comprimat, la 10 metri. Sportivul, elev al Școlii Sportive Specializate nr. 1 din Bălți, a intrat în finală cu al treilea rezultat obținut în calificări. În etapa […] Articolul Aur pentru Moldova la Campionatul European de tir din Bulgaria apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
VIDEO | Cinci persoane, trimise în judecată pentru migrație ilegală. Profit estimat la 230 de milioane de lei # SafeNews
Ar fi organizat trecerea ilegală a peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă spre Uniunea Europeană, prin Republica Moldova, și ar fi obținut profituri de circa 230 de milioane de lei. Cinci bărbați au fost trimiși pe banca acuzaților de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit procurorilor PCCOCS, schema a fost […] Articolul VIDEO | Cinci persoane, trimise în judecată pentru migrație ilegală. Profit estimat la 230 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Ar fi transmis bani în perioada electorală către mai multe persoane, inclusiv funcționari publici. Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție, într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. Potrivit CNA, suspectul ar fi acționat în complicitate cu o persoană din raionul Anenii Noi, reținută anterior […] Articolul Noi rețineri în ancheta privind bani transmiși în perioada electorală din 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Au tăiat ilegal doi plopi de pe un teren public din Nisporeni și au transportat lemn fără acte în regulă. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi și au sesizat poliția. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul pentru Protecția Mediului Nisporeni, în timpul unor razii de prevenire a încălcărilor legislației de mediu a fost depistat un caz […] Articolul FOTO | Lemn fără acte și arbori doborâți ilegal. Controale ale inspectorilor de mediu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
