Noi detalii despre atacul din școala canadiană: Autorul era cunoscut de poliție și avea antecedente medicale

Căldura se ieftinește în Chișinău și se scumpește în Bălți. Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în ședința din 12 februarie. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica din Chișinău, tariful pentru o gigacalorie scade la 2020 de lei, fără TVA. Reducerea este de 490 de lei față de prețul actual de