Eurodeputații vor sprijini Chișinăul în armonizarea legislației cu normele UE

O femeie din regiunea Reggio Emilia, Italia, a fost surprinsă să primească două facturi la apă în valoare totală de peste 55.000 de euro, deși venitul său lunar este de aproximativ 1.200 de euro. În mod obișnuit, consumul pentru șase luni se ridica la câteva sute de euro. De această dată, compania Arca i-a emis […]