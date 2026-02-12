Eurodeputații vor sprijini Chișinăul în armonizarea legislației cu normele UE
SafeNews, 12 februarie 2026 14:50
Parlamentarii europeni vor acorda sprijin deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, în urma ședinței Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Oficialul a subliniat că Parlamentul European sprijină direct Legislativul de la Chișinău pe toate […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită de lucru de două zile la Tallinn, Estonia, unde va avea întrevederi cu parteneri europeni și va participa la mai multe evenimente dedicate procesului de aderare la Uniunea Europeană. Oficiala a subliniat că experiența Estoniei arată impactul concret al integrării europene, prin creștere economică rapidă, modernizare […]
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare pe 12 februarie, ora 20:00, și va fi valabilă până pe 13 februarie, ora 13:00. Meteorologii anunță formarea ceții pe arii extinse. Vizibilitatea va scădea local până la 200 de metri sau chiar mai puțin, ceea […]
14:50
14:40
Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acţiona ca „vasal al niciunei ţări", a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, relatează site-ul televiziunii TVP World. Declaraţia lui Tusk vine la o zi după ce a anunţat că Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace propus de SUA „în actualele circumstanţe", […]
14:40
La finalul anului 2025, profitul companiei Mercedes-Benz a scăzut de la 10,4 la 5,3 miliarde de euro, iar veniturile s-au redus cu 9%, până la 145,6 miliarde de euro. Profitul companiei germane Mercedes-Benz în 2025 a scăzut aproape la jumătate față de perioada precedentă — de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de […]
Acum o oră
14:30
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a comentat dosarul „Kuliok", în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus silit la următoarea ședință. Dodon a evitat să dezvăluie ce conținea sacoșa și a spus că „întrebați-l pe Plahotniuc, eu nu am pus mâna". El a subliniat că a colaborat permanent cu justiția și nu intenționează să părăsească țara. […]
14:20
Președinții Federației Ruse și Belarusului vor lipsi de la prima reuniune a organizației „Consiliul Păcii", înființată de liderul american Donald Trump. Potrivit portalului Axios, evenimentul va avea loc pe 19 februarie la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru „Vedomosti" că „în agenda președintelui nu figurează" o vizită […]
14:10
Organizațiile societății civile și instituțiile media din Republica Moldova pot aplica pentru granturi în cadrul unui apel de propuneri lansat de Delegația Uniunii Europene. Inițiativa, cu un buget total de 12,5 milioane de euro, urmărește consolidarea capacităților acestora pentru a sprijini procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Inițiativa este structurată pe cinci […]
14:10
Alianța Nord-Atlantică a lansat miercuri oficial misiunea Santinela Arctică, menită să întărească poziția militară a blocului în regiunea arctică. Măsura vine pe fondul tensiunilor dintre aliații NATO, Danemarca și SUA, în legătură cu viitorul politic al Groenlandei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că pentru prima dată toate activitățile alianței din Arctica vor […]
14:10
Percheziții într-un dosar de 26 de milioane de dolari. CNA și PCCOCS investighează preluarea ilegală a unei nave maritime # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii PCCOCS au desfășurat percheziții în Chișinău într-un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Acțiunile au avut loc la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei. […]
Acum 2 ore
14:00
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști în timp ce circula cu o viteză de 155 km/h pe traseul M-2, centura municipiului Chișinău. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de ieri, de echipajul Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Potrivit oamenilor legii, viteza înregistrată depășea […]
13:50
FOTO | Alertă în Leova: șase mistreți găsiți morți. Autoritățile verifică riscul de pestă porcină africană # SafeNews
Șase mistreți au fost găsiți morți în apropierea râului Prut, în extravilanul localității Sărata Răzeși, raionul Leova. Cazul a pus în alertă autoritățile, care au intervenit rapid pentru a preveni un posibil focar de pestă porcină africană. Descoperirea a fost făcută în fondul forestier gestionat de ocolul silvic Leova, cantonul nr. 1. Specialiștii au securizat […]
13:30
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru benzină și motorină, valabile pentru mâine. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 23,33 lei. Motorina va avea un preț maxim de 20,27 lei […]
13:10
Dan Barna, ales vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova # SafeNews
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul anunță o schimbare de abordare, de la monitorizarea relației bilaterale la un parteneriat activ pentru integrarea europeană. Potrivit lui Barna, noul rol vine într-un moment decisiv pentru regiune. El susține că Republica Moldova are o șansă reală […]
Acum 4 ore
12:50
Reforma educației, prezentată în Parlament. Perciun: ”Ne asumăm costuri politice pentru schimbări necesare” # SafeNews
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a prezentat în Parlament proiectul de modificare a Codului Educației, un pachet amplu de reforme care vizează adaptarea sistemului la schimbările demografice și la noile nevoi ale elevilor și profesorilor. Potrivit Ministerului Educației, inițiativa include mai multe măsuri importante. Printre acestea se numără programe de învățare a limbii române […]
12:30
CONTROVERSĂ la Jocurile Olimpice: Un sportiv ucrainean, EXCLUS din cauza unei căști dedicată victimelor războiului # SafeNews
A refuzat să își scoată casca dedicată sportivilor uciși în războiul din Ucraina și a fost exclus din competiție. Țintașul de skeleton Vladyslav Heraskevich nu va mai concura la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce i-a fost retrasă acreditarea. Decizia a fost luată de Comitetul Internațional Olimpic, la solicitarea Federației Internaționale de Bob și Skeleton. Sportivului i s-a […]
12:20
Raport de activitate al Procuraturii Anticorupție: Judecători, deputați și primari, printre persoanele condamnate în 2025 # SafeNews
Amenzi și confiscări de peste 365 de milioane de lei și 128 de condamnări într-un singur an. Acestea sunt câteva dintre datele cheie din Raportul de activitate pentru 2025, publicat la 12 februarie de Procuratura Anticorupție. Potrivit documentului, instanțele au dispus în 2025 amenzi și confiscări în valoare totală de 365.120.531,92 lei. Suma este cu […]
12:00
Președinta Maia Sandu participă, în perioada 13–14 februarie, la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În cadrul reuniunii, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu lideri și oficiali de rang înalt. Discuțiile vor viza situația de securitate din regiune, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și măsurile […]
12:00
DECIS! Parlamentul o convoacă pe Daniella Misail-Nichitin pentru explicații privind drogurile # SafeNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament pe tema traficului de droguri din Republica Moldova. Decizia a fost susținută de plen, la inițiativa deputaților Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Propunerea a întrunit sprijinul majorității parlamentare din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și al altor fracțiuni din opoziție. Audierea vine în contextul îngrijorărilor legate […]
11:50
Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Hotărârea a fost pronunțată joi, în urma sesizării depuse de Comisia Electorală Centrală. Validarea vine după demisia deputatei Anastasia Nichita, care a renunțat la mandat. Tatiana Rotari a figurat pe lista supleanților Partidului Acțiune și Solidaritate și preia oficial locul vacant […]
11:40
FOTO | Peste 5.000 de țigarete, descoperite la vama Costești într-un microbuz Chișinău–Suceava # SafeNews
Au încercat să scoată din țară peste 5.000 de țigarete ascunse în bagaje, însă au fost opriți la frontieră. Vameșii de la Serviciul Vamal, în colaborare cu echipa canină, au depistat 256 de pachete de țigări într-un microbuz care circula pe ruta Chișinău–Suceava. Controlul a avut loc în postul vamal Costești, unde a fost verificat un […]
11:30
Au creat un magazin online de droguri și pregăteau aproape un kilogram de heroină pentru vânzare. Patru tineri au fost reținuți la Bălți, iar substanțele interzise au fost confiscate înainte să ajungă la consumatori. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției investigații Nord a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate […]
11:30
Căldura se ieftinește în Chișinău și se scumpește în Bălți. Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în ședința din 12 februarie. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica din Chișinău, tariful pentru o gigacalorie scade la 2020 de lei, fără TVA. Reducerea este de 490 de lei față de prețul actual de […]
11:20
A câștigat finala și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european. Țintașul moldovean Clementii Ursu a devenit campion european la juniori în proba de pistol cu aer comprimat, la 10 metri. Sportivul, elev al Școlii Sportive Specializate nr. 1 din Bălți, a intrat în finală cu al treilea rezultat obținut în calificări. În etapa […]
11:10
VIDEO | Cinci persoane, trimise în judecată pentru migrație ilegală. Profit estimat la 230 de milioane de lei # SafeNews
Ar fi organizat trecerea ilegală a peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă spre Uniunea Europeană, prin Republica Moldova, și ar fi obținut profituri de circa 230 de milioane de lei. Cinci bărbați au fost trimiși pe banca acuzaților de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit procurorilor PCCOCS, schema a fost […]
Acum 6 ore
10:50
Ar fi transmis bani în perioada electorală către mai multe persoane, inclusiv funcționari publici. Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție, într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. Potrivit CNA, suspectul ar fi acționat în complicitate cu o persoană din raionul Anenii Noi, reținută anterior […]
10:40
Au tăiat ilegal doi plopi de pe un teren public din Nisporeni și au transportat lemn fără acte în regulă. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi și au sesizat poliția. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul pentru Protecția Mediului Nisporeni, în timpul unor razii de prevenire a încălcărilor legislației de mediu a fost depistat un caz […]
10:20
Aproape șase tone de bomboane nu au fost lăsate să intre pe piața din Republica Moldova, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat nereguli la etichetare, în Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni. Este vorba despre un lot de 5.961 de kilog
10:20
Au atacat victimele în plină zi, le-au amenințat cu foarfecă și electroșoc și le-au lăsat fără bani și telefoane. Patru bărbați au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru două tâlhării comise în Chișinău, anunță Procuratura municipiului Chișinău. În primul caz, trei bărbați de 55, 49 și 29 de ani au atras un bărbat […] Articolul Condamnări în două dosare de tâlhărie din Chișinău. Agresorii merg la penitenciar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Republica Moldova, Ucraina și România ar putea avea o reuniune comună a premierilor în această primăvară # SafeNews
Republica Moldova analizează organizarea unei reuniuni trilaterale la nivel de prim-miniștri cu Ucraina și România. Evenimentul ar putea avea loc în primăvara acestui an, iar printre locațiile propuse se numără Cernăuți și Giurgiulești. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că ideea a fost discutată cu oficialii ucraineni în timpul vizitei sale la Kiev, din 10 februarie. […] Articolul Republica Moldova, Ucraina și România ar putea avea o reuniune comună a premierilor în această primăvară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
În anul 2025, pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) s-au aflat 11.461 de dosare. Dintre acestea, 4.362 de cauze (38%) au fost examinate, iar 7.099 (62%) constituie stocul existent la finele anului și vor fi raportate pentru 2026. Datele se regăsesc în Raportul anual de activitate pentru 2025, prezentat de instanță, scrie bizlaw.md. Potrivit documentului, […] Articolul Peste 7.000 de cauze nesoluționate la CSJ la finalul anului 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului # SafeNews
Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unui atac „masiv” cu rachete rusești joi dimineața, mai multe clădiri fiind lovite în timpul atacului, au declarat oficialii ucraineni, conform Reuters. „Un atac masiv asupra capitalei este încă în desfășurare”, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram în timpul nopții. Klitschko a spus că au fost lovite atât […] Articolul Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
08:50
Guvernul a decis încetarea activității Zonei Antreprenoriatului Liber „Tvardița”, care a funcționat timp de trei decenii. Hotărârea prevede lichidarea întreprinderii de stat care administrează zona și trecerea rezidenților la regimul economic obișnuit. Decizia vine pe fondul rezultatelor economice modeste în comparație cu alte zone economice libere din țară. Până la sfârșitul anului 2024, investițiile atrase […] Articolul DECIS! Zona Economică Liberă Tvardița va fi desființată după 30 de ani de activitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
VIDEO | Cetățenie și buletine anulate. Valeriu Munteanu acuză situații dificile pentru românii din Republica Moldova # SafeNews
Deputatul în Parlamentul României, Valeriu Munteanu, a publicat o declarație în care critică decizii ale autorităților din Republica Moldova și România legate de statutul unor cetățeni basarabeni. Într-o postare publică, parlamentarul susține că modificările recente ale legislației privind cetățenia în Republica Moldova ar afecta tineri care nu și-au perfectat actele de identitate până la împlinirea […] Articolul VIDEO | Cetățenie și buletine anulate. Valeriu Munteanu acuză situații dificile pentru românii din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 40.311 persoane și 10.510 mijloace de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cel mai solicitat punct de trecere rămâne Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost înregistrate 11.045 de traversări. Trafic intens s-a atestat și la Leușeni, cu 5.314 persoane, urmat de Sculeni, Otaci […] Articolul SITUAȚIA LA FRONTIERĂ | 12 străini nu au fost admiși în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și temperaturi mai ridicate pentru această perioadă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele zilei vor ajunge la valori cuprinse între +4 și +9 grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu o viteză de aproximativ 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de circa […] Articolul METEO | Vreme schimbătoare în Moldova. Temperaturile urcă până la +9 grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Atenție la escrocherii în numele compensațiilor. Ministerul Muncii avertizează cetățenii să nu ofere date personale # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță despre o nouă tentativă de fraudă care vizează cetățenii ce beneficiază sau au solicitat compensații. Autoritățile spun că au primit mai multe sesizări privind apeluri telefonice și mesaje prin care oamenilor li se cer date personale, sub pretextul verificării cererilor pentru compensații. Persoanele sunt îndemnate să transmită informații sensibile […] Articolul Atenție la escrocherii în numele compensațiilor. Ministerul Muncii avertizează cetățenii să nu ofere date personale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Reguli noi pentru vaccinarea animalelor. Guvernul vrea să reducă riscul de epidemii și pierderi în zootehnie # SafeNews
Guvernul a aprobat o normă sanitar-veterinară care stabilește reguli stricte pentru utilizarea vaccinurilor și a altor medicamente de uz veterinar. Măsura vizează prevenirea bolilor grave la animale și limitarea riscurilor pentru sănătatea publică. Noile prevederi se aplică tuturor categoriilor de animale, terestre și acvatice, domestice sau sălbatice. Intervențiile medicale vor trebui justificate, monitorizate și realizate […] Articolul Reguli noi pentru vaccinarea animalelor. Guvernul vrea să reducă riscul de epidemii și pierderi în zootehnie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Un bărbat din statul american Texas și-a împușcat mortal fiica în locuința sa, după o dispută aprinsă. Tragedia a avut loc pe 10 ianuarie 2025, iar cazul este în continuare analizat de autoritățile britanice, deoarece victima era cetățean al Regatului Unit. Lucy Harrison, originară din Warrington, venise în Statele Unite împreună cu prietenul ei pentru […] Articolul Șocant! După o ceartă aprinsă, o tânără a fost împușcată mortal de tatăl ei. Motivul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Ajutoarele pentru locatarii blocului din Durlești întârzie. Ministerul Finanțelor spune că Primăria trebuie să urmeze pașii legali # SafeNews
Locatarii blocului din Durlești, afectați de incendiul devastator din mai 2025, așteaptă în continuare sprijinul financiar promis. Autoritățile centrale susțin că banii pot fi acordați, însă Primăria Chișinău trebuie să respecte procedurile legale pentru a-i accesa. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, a declarat că funcționarii instituției au explicat încă din luna mai ce pași trebuie urmați […] Articolul Ajutoarele pentru locatarii blocului din Durlești întârzie. Ministerul Finanțelor spune că Primăria trebuie să urmeze pașii legali apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
SUA permit companiilor americane să opereze în Venezuela și interzic Rusia. Moscova acuză „discriminare” # SafeNews
Statele Unite au permis companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologii pentru producția de petrol și gaze, însă au interzis orice colaborare în acest domeniu cu Rusia și alte patru state. Decizia a fost anunțată de Departamentul Trezoreriei SUA, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine. Noile licențe stabilesc condițiile în care firmele americane pot […] Articolul SUA permit companiilor americane să opereze în Venezuela și interzic Rusia. Moscova acuză „discriminare” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Noi reguli pentru marile magazine. Furnizorii ar putea fi selectați după proceduri clare și publice # SafeNews
Marile rețele comerciale ar putea fi obligate să stabilească reguli scrise și transparente pentru alegerea furnizorilor. Măsura este inclusă într-un proiect de lege privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, prezentat de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul Radu Marian. Inițiativa, elaborată de deputați ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, urmărește să reducă […] Articolul Noi reguli pentru marile magazine. Furnizorii ar putea fi selectați după proceduri clare și publice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
07:00
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Lægreid a cucerit medalia de bronz în proba individuală de 20 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, însă momentul victoriei a fost umbrit de o declarație personală făcută chiar în fața camerelor. În zona mixtă, imediat după cursă, sportivul a anunțat că trece printr-o perioadă dificilă în viața privată. […] Articolul JO 2026 | A câștigat bronzul, apoi a făcut o mărturisire care a surprins pe toată lumea apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Dosarul Epstein | Fost prim-ministru al Norvegiei, în atenția procurorilor. Imunitatea – retrasă # SafeNews
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis ridicarea imunității fostului secretar general al instituției și fost prim-ministru al Norvegiei, Thorbjørn Jagland. Decizia vine în contextul unei anchete deschise de autoritățile norvegiene, după apariția unor informații în documentele făcute publice în cazul Jeffrey Epstein. Actualul secretar general al Consiliului Europei, Alain Berset, a declarat că […] Articolul Dosarul Epstein | Fost prim-ministru al Norvegiei, în atenția procurorilor. Imunitatea – retrasă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Amenzi pentru lucrările cumpărate. Ministerul Educației vrea sancțiuni pentru vânzarea tezelor universitare # SafeNews
Persoanele care cumpără sau vând teze de licență și de master ar putea fi sancționate contravențional. Ministerul Educației și Cercetării pregătește modificări la Codul contravențional pentru a combate acest fenomen. Potrivit Ministrului Dan Perciun, proiectul a fost transmis Ministerului Justiției și prevede ca utoritățile să aplice sancțiuni atât celor care oferă lucrări contra cost, cât […] Articolul Amenzi pentru lucrările cumpărate. Ministerul Educației vrea sancțiuni pentru vânzarea tezelor universitare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
tilizatorii din Federația Rusă nu mai pot accesa direct aplicația WhatsApp. Domeniul serviciului a fost eliminat din înregistrările Sistemului Național de Nume de Domeniu, ceea ce face imposibilă conectarea la platformă în mod obișnuit. În practică, dispozitivele din Rusia nu mai primesc adresele IP necesare pentru funcționarea aplicației. Accesul la WhatsApp este posibil acum doar […] Articolul Noi restricții online în Rusia. WhatsApp și YouTube devin inaccesibile direct apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Curtea Supremă de Justiție a analizat anul trecut 4.362 de cauze din totalul celor 4.597 înregistrate. Potrivit raportului de activitate pentru 2025, volumul dosarelor soluționate a fost aproape egal cu numărul cauzelor noi, ceea ce a permis menținerea unui stoc stabil. Instanța supremă a acordat prioritate dosarelor legate de corupție, integritate și procedurile de evaluare […] Articolul Peste 4.000 de dosare analizate de Curtea Supremă în 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
„Putea umple câteva bazine olimpice”. O italiancă a primit două facturi la apă de 55.000 de euro # SafeNews
O femeie din regiunea Reggio Emilia, Italia, a fost surprinsă să primească două facturi la apă în valoare totală de peste 55.000 de euro, deși venitul său lunar este de aproximativ 1.200 de euro. În mod obișnuit, consumul pentru șase luni se ridica la câteva sute de euro. De această dată, compania Arca i-a emis […] Articolul „Putea umple câteva bazine olimpice”. O italiancă a primit două facturi la apă de 55.000 de euro apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
20:10
Un accident rutier grav s-a produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 62 de ani traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de un automobil de model Volkswagen, condus de un bărbat […] Articolul ULTIMA ORĂ | Accident mortal la Telenești. O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
