Scandal la cel mai vizitat muzeu din lume: Rețea suspectată de fraudă cu bilete

Ar fi organizat trecerea ilegală a peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă spre Uniunea Europeană, prin Republica Moldova, și ar fi obținut profituri de circa 230 de milioane de lei. Cinci bărbați au fost trimiși pe banca acuzaților de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit procurorilor PCCOCS, schema a fost […] Articolul VIDEO | Cinci persoane, trimise în judecată pentru migrație ilegală. Profit estimat la 230 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews