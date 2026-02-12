DOC | Vlad Filat anunță că Interpol a anulat darea în căutare internațională pe numele său

08:00

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță despre o nouă tentativă de fraudă care vizează cetățenii ce beneficiază sau au solicitat compensații. Autoritățile spun că au primit mai multe sesizări privind apeluri telefonice și mesaje prin care oamenilor li se cer date personale, sub pretextul verificării cererilor pentru compensații. Persoanele sunt îndemnate să transmită informații sensibile