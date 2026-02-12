ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.02.2026, ora 19:00
Vocea Basarabiei, 12 februarie 2026 22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
19:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 12.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 12.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul serviciului la post, anunță Ministerul Apărării. Potrivit sursei citate, tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete […] Articolul Un militar al Armatei din R. Moldova s-a rănit mortal cu arma din dotare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Parlamentul a aprobat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Potrivit autorităților, documentul prevede extinderea accesului la programe de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diasporă și pentru copiii cetățenilor străini, ca urmare a creșterii numărului de solicitări. Totodată, vor fi create grupe de suport pentru copiii […] Articolul Modificările la Codul Educației, aprobate în primă lectură de Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Vlad Filat: „Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu” # Vocea Basarabiei
Interpol a anulat darea în căutare internațională a fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, emisă anterior de autoritățile franceze. Un anunț în acest sens a fost făcută de liderul PLDM. Potrivit lui Filat, decizia ar fi fost luată la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective. „La data de 15 ianuarie 2026, Interpol […] Articolul Vlad Filat: „Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
18:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat astăzi susținerea față de președinta Maia Sandu, catalogând-o drept un lider remarcabil și subliniind că „are cea mai mare încredere în modul în care aceasta conduce Republica Moldova”. Întrebat, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea miniștrilor apărării NATO, de către Victoria Bucătaru, directorul Vocea Basarabiei, […] Articolul Secretarul general al NATO, despre Maia Sandu: „Este un lider remarcabil” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Președinta R. Moldova și ministrul Apărării vor participa la Conferința de Securitate de la München # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, vor participa în perioada 13-14 februarie, la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München. În marja conferinței, președinta Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul […] Articolul Președinta R. Moldova și ministrul Apărării vor participa la Conferința de Securitate de la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
16:20
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, nu a fost audiat astăzi în dosarul „Frauda bancară”, deși s-a prezentat în fața instanței. El a cerut să depună declarațiile la următoarea ședință, invocând probleme de sănătate. Potrivit apărătorilor săi, Plahotniuc s-ar fi îmbolnăvit după ce a contractat o viroză. Instanța a admis cererea, dar […] Articolul Dosarul „Frauda bancară”: Plahotniuc nu a putut fi audiat din motive de sănătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Secretarul general al NATO: „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare” # Vocea Basarabiei
Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării […] Articolul Secretarul general al NATO: „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Prevenția consumului de droguri și Planul municipal antidrog, discutate la Chișinău # Vocea Basarabiei
Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, iar prevenția și educația sunt esențiale. Părinții trebuie să le explice copiilor diferența dintre bine și rău și să-i avertizeze asupra pericolelor. Nu este suficient să se intervină doar atunci când apar probleme, ci sunt necesare măsuri pro-active pentru informarea și dezvoltarea rezilienței tinerilor. Opiniile au […] Articolul Prevenția consumului de droguri și Planul municipal antidrog, discutate la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 13:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri. În acest context, șoferii sunt îndemnați să circule cu […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Navă de 26 de milioane de dolari, vizată într-un dosar penal: Percheziții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Mai multe persoane din municipiul Chișinău sunt cercetate penal de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectate de deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari. Potrivit CNA, astăzi au avut loc mai multe percheziții la persoane că ar avea tangență cu această schemă, fiind vizate domiciliile […] Articolul Navă de 26 de milioane de dolari, vizată într-un dosar penal: Percheziții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Ambasadorul nerecunoscut al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi acreditat prea curând. O spune președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, acreditarea unui reprezentant al Federației Ruse în Republica Moldova este condiționată de o schimbare clară de atitudine din partea Moscovei, inclusiv retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. La emisunea „FORUM” de la […] Articolul Oleg Ozerov nu va fi acreditat prea curând, susține Igor Grosu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
14:20
Republica Moldova și Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru a implementa noile prevederi ale Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM). În acest sens, Parlamentul a ratificat decizia Comitetului mixt privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă aplicabile în cadrul acordului bilateral. „Actualizarea are drept scop facilitarea comerțului bilateral, reducerea […] Articolul Republica Moldova și Turcia, pași spre facilitarea schimburilor comerciale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Europarlamentar al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova. Oficialul le-a mulțumit colegilor pentru încredere, subliniind că privește acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. „Istoria Europei se scrie acum la granița noastră de est. Republica Moldova are în față o […] Articolul Europarlamentar al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Europarlamentarul al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova. Oficialul le-a mulțumit colegilor pentru încredere, subliniind că privește acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. „Istoria Europei se scrie acum la granița noastră de est. Republica Moldova are în față o […] Articolul Europarlamentarul al României, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Republica Moldova a fost inclusă pe lista țărilor autorizate să exporte carne de pasăre și produse din carne de pasăre în Uniunea Europeană. Comisia Europeană a adoptat pe data de 6 februarie Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, aducând modificări semnificative anexelor XIV și XV ale Regulamentului (UE) 2021/404. Noile prevederi vizează lista țărilor […] Articolul Republica Moldova, undă verde pentru exportul de carne de pasăre în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în contextul situației privind traficul de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa, propusă astăzi de opoziție, a fost susținută și de majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, întrunind în total 93 de voturi. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că data audierii va […] Articolul Ministra de Interne, audiată în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Curtea Constituțională a validat joi, 12 februarie, mandatul de deputat al Tatianei Rotari, candidata pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Subiectul a fost examinat în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC). Astfel, în urma deliberărilor, Curtea a admis cererea CEC și a validat mandatul candidatului supleant. Menționăm că vacanța mandatului a survenit urmare a […] Articolul PAS va avea un nou deputat în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Igor Grosu: Cele mai active persoane implicate în conflictul de la Dereneu nu sunt din localitate # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că tensiunile din localitatea Dereneu, unde creștinii ortodocși nu reușesc să împartă același lăcaș de cult, reprezintă o „situație regretabilă” și sunt amplificate de implicarea unor persoane din afara satului. Oficialul a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că este regretabil faptul că „vedem cum creștinii ortodocși, […] Articolul Igor Grosu: Cele mai active persoane implicate în conflictul de la Dereneu nu sunt din localitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR (PARTEA 2) # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu SECHESTRAREA, ÎNGHEȚAREA ȘI CONFISCAREA PROPRIETĂȚILOR (PARTEA 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Igor Grosu, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: „Unica perspectivă și șansă pentru a oferi un suflu nou instituției” # Vocea Basarabiei
Integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) reprezintă „unica perspectivă și șansă” pentru a oferi un suflu nou instituției din sudul țării. Este opinia lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Oficialul a declarat, în cadrul emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei, că în lipsa acestei decizii, perspectivele […] Articolul Igor Grosu, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: „Unica perspectivă și șansă pentru a oferi un suflu nou instituției” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii, fiind suspectat de finanțarea ilegală a partidelor. Acesta ar fi acționat în complicitate cu bărbatul din raionul Anenii Noi, reținut zilele trecute. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada […] Articolul Finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest în România. ÎCCJ i-a respins contestația # Vocea Basarabiei
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, arestat acum cinci luni pentru presupusa divulgare către KGB-ul din Belarus a unor secrete de stat legate de România, rămâne în custodia autorităților române. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București i-a respins miercuri contestația privind măsura arestului preventiv, […] Articolul Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest în România. ÎCCJ i-a respins contestația apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
09:00
UE analizează o aderare parțială a Ucrainei, pe fondul presiunilor pentru accelerarea procesului # Vocea Basarabiei
Planurile de integrare a Ucrainei în Uniunea Europeană înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, precum și discuțiile privind o posibilă ocolire a veto-ului Ungariei, reflectă un sentiment tot mai accentuat de urgență la Bruxelles, scrie politico.eu. Potrivit mai multor oficiali și diplomați europeni, Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei […] Articolul UE analizează o aderare parțială a Ucrainei, pe fondul presiunilor pentru accelerarea procesului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Curtea Supremă de Justiție a soluționat peste 4.300 de dosare în 2025, în condiții de personal redus # Vocea Basarabiei
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a examinat, pe parcursul anului trecut, 4.362 de cauze din totalul celor 4.597 înregistrate, potrivit raportului de activitate pentru 2025. Volumul dosarelor soluționate a fost aproape egal cu numărul cauzelor noi, fapt ce a permis menținerea unui stoc stabil de dosare. Instanța supremă a acordat prioritate cauzelor ce vizează corupția, […] Articolul Curtea Supremă de Justiție a soluționat peste 4.300 de dosare în 2025, în condiții de personal redus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Garduri ca element funcțional dearhitectură exterioară: echilibru între protecție și design # Vocea Basarabiei
Un gard este o structură exterioară care preia acțiuni ale vântului, încărcări de exploatare și deformări sezoniere. De aceea, estetica începe cu date inginerești: înălțimea, tipul de umplere, pasul stâlpilor, fundația și protecția anticorozivă.Abordarea acțiunii vântului asupra elementelor exterioare independente este tratată în Eurocode 1 (EN 1991-1-4).Dacă alegeți garduri doar după modelul panourilor, obțineți un […] Articolul Garduri ca element funcțional dearhitectură exterioară: echilibru între protecție și design apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Fostul secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, rămâne fără imunitate în urma unei anchete în Norvegia # Vocea Basarabiei
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis ridicarea imunității fostului secretar general al instituției și fost prim-ministru al Norvegiei, Thorbjørn Jagland, în contextul unei anchete deschise de autoritățile norvegiene. Decizia survine după apariția unor informații în documentele recent făcute publice în dosarul Jeffrey Epstein. Actualul secretar general al Consiliului Europei, Alain Berset, a declarat […] Articolul Fostul secretar general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, rămâne fără imunitate în urma unei anchete în Norvegia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11 februarie 2026
23:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 11.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 11.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
22:40
O femeie de 62 de ani a murit după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs miercuri seara pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Potrivit Poliției, victima, care traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, a fost tamponată de un Volkswagen, condus […] Articolul Accident grav la Telenești: O femeie, lovită de o mașină pe trecerea de pietoni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Președintele Parlamentului R. Moldova, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „Se caută o soluție” # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău au discutat cu cele de la București despre situația anulării buletinelor de identitate românești pentru cetățenii din Republica Moldova. Asigurările vin din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei că autoritățile din România caută soluții și ar urma să vină în curând […] Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova, despre situația privind anularea buletinelor de identitate din România: „Se caută o soluție” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Mark Rutte, înaintea reuniunii miniștrilor Apărării: UE este un partener important pentru NATO # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că miniștrii apărării din statele membre se vor reuni joi, 12 februarie, la Bruxelles, pentru a discuta despre întărirea Alianței, creșterea investițiilor pentru apărare și sprijinul pentru Ucraina. El a subliniat, că la prima reuniune din acest an, miniștrii apărării din statele membre NATO se vor pregăti de […] Articolul Mark Rutte, înaintea reuniunii miniștrilor Apărării: UE este un partener important pentru NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Ministrul Finanțelor neagă blocajele în alocarea fondurilor pentru blocul incendiat la Durlești # Vocea Basarabiei
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, respinge afirmațiile Primăriei Chișinău potrivit cărora fondurile alocate pentru Primăria Durlești nu ar fi ajuns din cauza unor blocaje la Ministerul Finanțelor. Potrivit ministrului, reprezentanții Primăriei Chișinău au fost informați din luna mai 2025 despre pașii legali necesari pentru alocarea corectă a banilor. „Anul trecut, în luna mai, colegii au discutat […] Articolul Ministrul Finanțelor neagă blocajele în alocarea fondurilor pentru blocul incendiat la Durlești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
NATO a anunțat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorința președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Noua misiune „Arctic Sentry” va coordona prezenţa militară tot mai mare a aliaţilor NATO […] Articolul NATO lansează misiunea „Arctic Sentry” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Autoritățile statului nu se implică în treburile bisericești, dar legea trebuie respectată de toți. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu în contextul incidentelor de la biserica din Dereneu, raionul Călărași. „Noi, ca autorități, nu ne amestecăm în treburile bisericești. E la discreția enoriașilor și bisericilor respective să-și soluționeze problemele. Unicul lucru care pot […] Articolul Ce spune premierul Alexandru Munteanu despre conflictul de la Dereneu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Guvernul Republicii Moldova a numit astăzi, 11 ianuarie, noi secretari de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Sănătății. Astfel, Tatiana Nistorică va ocupa funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Aceasta are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică. În același timp, Andrei Romancenco, care are […] Articolul Guvernul a numit noi secretari de stat la două ministere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Fostul președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, va fi adus silit pentru a depune mărturii în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, după ce fostul lider PDM nu s-a prezentat la ședința de judecată […] Articolul Dosarul „Sacoșa neagră”: Plahotniuc, adus silit pentru a depune mărturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
R. Moldova și Ucraina, pași spre actualizarea acordului de cooperare tehnico-militară # Vocea Basarabiei
Comisia pentru politică externă a aprobat, astăzi, avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză în domenii precum cercetarea, inovarea, securitatea cibernetică, logistica și utilizarea tehnologiilor moderne cu scopul protejării infrastructurii critice și îmbunătățirii serviciilor publice. […] Articolul R. Moldova și Ucraina, pași spre actualizarea acordului de cooperare tehnico-militară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Procuratura Anticorupție contestă sentința în cazul lui Țuțu și cere 15 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată în cazul fostului deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu. Potrivit acuzării, instanța a pronunțat o decizie parțial neîntemeiată pentru îmbogățire ilicită și l-a sancționat prea blând pentru escrocherie și trafic de influență. „Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui […] Articolul Procuratura Anticorupție contestă sentința în cazul lui Țuțu și cere 15 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Miniștrii apărării din statele membre NATO vor participa joi, 12 februarie, la Bruxelles, la prima reuniune din acest an a Consiliului Nord-Atlantic în format de miniștri ai apărării. Reuniunea va fi prezidată de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Primul subiect pe agenda evenimentului este sprijinul pentru Ucraina, în condițiile în care aliații discută nevoile […] Articolul Miniștrii apărării din NATO, reuniți joi la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
O femeie de 67 de ani a murit în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău, în seara zilei de marți, 10 februarie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din apartament. Imediat, la fața […] Articolul Incendiu într-un apartament din Chișinău: O femeie a murit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Locuitorii municipiului Chișinău vor avea ocazia să cumpere mărțișoare, suvenire și flori de grădină la târgurile organizate, în perioada 10 februarie – 10 martie, în toate sectoarele orașului. Astfel, în centrul orașului, comerțul cu articole meșteșugărești tradiționale se va desfășura în zona Porților Sfinte a scuarului, iar mărțișoarele și suvenirurile vor fi vândute pe aleea […] Articolul Vine primăvara! Târguri de mărțișoare în toate sectoarele Chișinăului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Un bărbat din Florești, reținut pentru trafic de influență la obținerea permiselor de conducere # Vocea Basarabiei
Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de trafic de influență la obținerea permiselor de conducere. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți. Prin urmare, aceasta ar fi pretins de la un cetățean 2 […] Articolul Un bărbat din Florești, reținut pentru trafic de influență la obținerea permiselor de conducere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
CEC a inițiat validarea mandatului de deputat pentru Tatiana Rotari, după demisia Anastasiei Nichita # Vocea Basarabiei
Procesul de completare a unui loc vacant în Parlament a fost declanșat oficial. Comisia Electorală Centrală (CEC) a inițiat procedura de validare a mandatului de deputat pentru Tatiana Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Demersul survine după ce deputata Anastasia Nichita a renunțat la mandatul parlamentar. Conform prevederilor legale, hotărârea CEC […] Articolul CEC a inițiat validarea mandatului de deputat pentru Tatiana Rotari, după demisia Anastasiei Nichita apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Un atac armat produs la Școala Gimnazială Tumbler Ridge din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu opt persoane decedate, inclusiv suspectul, au anunțat marți autoritățile canadiene. Alte două cadavre au fost descoperite într-o locuință despre care anchetatorii cred că ar avea legătură cu incidentul. Potrivit poliției, peste 25 de persoane au fost rănite în […] Articolul Atac armat la o școală din Columbia Britanică: Opt morți și peste 25 de răniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Vreme în încălzire în Republica Moldova: Maxime de până la +4 grade și risc de polei # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că marți, 11 februarie, vremea în Republica Moldova intră într-un proces de încălzire, după perioada cu temperaturi mai scăzute înregistrată la începutul lunii. Potrivit meteorologilor, temperatura maximă a aerului va ajunge până la +4 grade Celsius, în special în sudul țării. În nord, valorile diurne vor oscila între 0 […] Articolul Vreme în încălzire în Republica Moldova: Maxime de până la +4 grade și risc de polei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10 februarie 2026
23:00
Mitropolia Basarabiei condamnă escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași. Potrivit sursei citate, aceste acțiuni au fost îndreptate împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. „Cu puțin timp […] Articolul Mitropolia Basarabiei condamnă ferm acțiunile violente de la Dereneu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.