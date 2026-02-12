Oleg Ozerov nu va fi acreditat prea curând, susține Igor Grosu

09:50

Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de trafic de influență la obținerea permiselor de conducere. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți. Prin urmare, aceasta ar fi pretins de la un cetățean 2 […]