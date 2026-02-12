ANRE informează despre aprobarea noilor tarife pentru energia termică
Punctul, 12 februarie 2026 13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, în cadrul ședinței publice din 12 februarie 2026, Consiliul de Administrație a aprobat revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Pentru majoritatea operatorilor, ajustările aprobate presupun reduceri ale tarifelor, ca urmare a actualizării costurilor și a examinării
Acum 15 minute
13:20
13:20
VIDEO // Patru arestați din Bălți și Drochia, după o captură de 1 kg de droguri – hașiș, mefedronă și „sare” # Punctul
Procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a patru tineri și o captură de aproape 1kg de droguri la Bălți, înainte ca aceasta să ajungă la consumatori. Cea mai mare parte a capturii de droguri o reprezintă hașiș, iar suplimentar a fost ridicată mefedronă și PVP („sare") deja ambalate spre
Acum 30 minute
13:10
Funcționarii postului vamal Costești în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au supus controlului de specialitate, un mijloc de transport de model Mercedes Benz Sprinter, care efectua cursa regulată Chișinău – Suceava. În baza analizei de risc, a fost dispusă efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport și al bagajelor pasagerilor, cu implicarea
Acum 4 ore
11:00
VIDEO // Cinci învinuiți – în judecată, după un profit ilegal de 230.000.000 lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor Ucrainei spre UE, prin Moldova # Punctul
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a cinci învinuiți de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova. Începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci când majoritatea achitărilor erau în valută tradițională. În 2023, schema a luat
11:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vârsta de 42 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța a dispus
11:00
Bărbat din capitală, reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Punctul
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. În această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Potrivit datelor preliminare ale anchetei,
11:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf, comis de doi tineri: unul, în vârstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt, în vârstă de 18 ani, originar din Republica Moldova. Prin sentința pronunțată, instanța a dispus condamnarea tinerilor la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea
Acum 24 ore
15:00
Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere # Punctul
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean
14:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează despre dejucarea unei tentative de transportare ilicită a unei sume considerabile de valută străină, în cadrul controlului efectuat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău. Acțiunea a fost realizată de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în timpul formalităților de control pentru cursa „Chișinău – Bratislava".
14:50
La 10 februarie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind
14:50
Bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie: Prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vârstă de 42 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale
Ieri
16:30
Alexandru Munteanu în Ucraina: „Avem aceleași obiective, pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Punctul
În cadrul vizitei sale oficiale la Kyiv, Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, Prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Oficialii au remarcat buna cooperare moldo-ucraineană și au discutat despre implementarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În acest context, părțile au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a Pachetului
16:20
O fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău, condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400 000 de lei pentru trafic de influență și corupere activă # Punctul
La data de 9 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unei foste angajate a Postului vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă. Instanța a recunoscut-o vinovată de comiterea a două episoade de trafic de influență și a
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20 000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în perioada lunii
12:20
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA și procurori într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de amploare ce vizează documentarea și destructurarea activităților ilicite ale unui grup de persoane, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul cauzei penale, un locuitor al raionului Anenii Noi a
12:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi o vizită oficială la Kyiv, Ucraina, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională. Șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko
9 februarie 2026
14:30
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Bălți, au documentat recent fapte vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de urmărire
11:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești- oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit materialelor cauzei penale, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica Moldova, prin intermediul unor persoane
11:30
Condamnat pentru corupere electorală: Un bărbat a promis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale din 2024 # Punctul
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în intervalul lunilor august 2024 – octombrie 2024, în s. Stolniceni, raionul Hâncești, dar şi în alte unități administrativ-teritoriale, cu scopul coruperii electorale a alegătorilor în beneficiul mai multor partide politice a oferit
11:00
În dimineața zilei de 9 februarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea focului, care a afectat un automobil pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. La fața locului a fost îndreptată de urgență o echipă de pompieri, care a
10:20
O femeie a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei în raionul Leova # Punctul
O femeie a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 08 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11. Potrivit informațiilor recepționate, o femeie în vârstă
10:00
Sinteza CNA: Schemă de corupție sistemică destructurată, percheziții în domeniul imobiliar și sechestre aplicate și confirmate de circa 15 mln. de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale. În perioada de raportare, ofițerii CNA au destructurat o schemă de corupție sistemică la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Mai mulți figuranți au ajuns în vizorul ofițerilor anticorupție după ce ar fi
09:00
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a
6 februarie 2026
17:20
În februarie 2025, organul de urmărire penală al Inspectoratului Național de Investigații a pornit un dosar penal pe numele lui Oleg Gutium și Veaceslav Daniliuc (interpusul) acestuia pe faptul însușirii mijloacelor financiare ilegale în sumă de depășea 3 117 449,76 lei, bani care de facto aparțineau artiștilor din Republica Moldova și străini, o informație în
17:00
Membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră # Punctul
5 februarie 2026
13:00
Două condamnări pentru fapte de violență la Chișinău – un bărbat și o femeie, vor sta după gratii # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârstă de 41 de ani, și într-un caz de tentativă de omor, comisă de o femeie în vârstă de 49 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, iar
11:20
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a trei persoane, după o captură de droguri din Polonia, puse în vânzare pe internet, prin coordonarea unui deținut din penitenciarul Pruncul. Așadar, în cadrul operațiunii oamenii legii au ridicat aproximativ 2 kg de droguri de
11:20
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier pe traseul dinn apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. La ora 06:58, Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitaliceșt la mai multe victime. in informațiile preliminare, s-a constatat că o autospecială de intervenție a derapat de pe
11:10
Procurorii P
11:10
ANSA: 21 tone de carne de pui separată mecanic blocată la frontieră și returnată producătorului # Punctul
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Imediat, inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întreg lotul, ulterior, de comun cu … Articolul ANSA: 21 tone de carne de pui separată mecanic blocată la frontieră și returnată producătorului apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Din cauza ghețușului patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu # Punctul
Pe data de 5 februarie 2026 patru echipaje cu autospeciale ale IGSU care au fost trimise în misiune nu au ajuns la fața locului din cauza condițiilor impracticabile pe drumuri. Potrivit primelor informații un incendiu a izbucnit dimineața într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat a ora 04:08. … Articolul Din cauza ghețușului patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după … Articolul Accident grav în localitatea Peresecina. Un bărbat a decedat apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
CNA și procurorii mun. Chișinău efectuează percheziții într-un dosar de abuz în serviciu cu prejudicii considerabile cauzate investitorilor unui bloc locativ # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în … Articolul CNA și procurorii mun. Chișinău efectuează percheziții într-un dosar de abuz în serviciu cu prejudicii considerabile cauzate investitorilor unui bloc locativ apare prima dată în Punctul pe i.
4 februarie 2026
16:50
Negocieri între Iran şi SUA urmează să aibă loc în Oman, după ce erau avute iniţial în vedere vineri la Istanbul, afirmă o sursă diplomatică arabă # Punctul
Negocieri între Statele Unite şi Iran – avute iniţial în vedere în Turcia vineri -, urmează să se desfăşoare în Oman, însă modul de desfăşurare nu a fost stabilit încă, declară miercuri un diplomat arab AFP. ”Iranienii au cerut o reuniune în Oman, iar americanii au aprobat locul, însă modalităţile sunt în continuare în discuţie”, … Articolul Negocieri între Iran şi SUA urmează să aibă loc în Oman, după ce erau avute iniţial în vedere vineri la Istanbul, afirmă o sursă diplomatică arabă apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră # Punctul
14:30
PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare că, sub pretextul „securizării spațiului informațional” și al „luptei împotriva dezinformării”, în Republica Moldova s-a instaurat, în ultimii ani, un regim de restrângere sistematică a libertăților fundamentale, cu impact direct asupra pluralismului politic, libertății de exprimare și dreptului cetățenilor de a participa liber la viața politică. … Articolul PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale apare prima dată în Punctul pe i.
13:20
ANSA: Schimbări majore în legislație. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova # Punctul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial … Articolul ANSA: Schimbări majore în legislație. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # Punctul
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural. „Republica Moldova are talent și potențial … Articolul Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
VIDEO // Polițiștii din sectorul Botanica au demascat activitatea infracțională a doi tineri suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei # Punctul
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger”, au demascat activitatea infracțională a doi tineri, cu vârstele de 20 și 21 de ani din Comrat, suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei. Potrivit investigațiilor, escrocheriile erau comise prin schema în care bănuiții invocau … Articolul VIDEO // Polițiștii din sectorul Botanica au demascat activitatea infracțională a doi tineri suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din R.Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE # Punctul
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri, Comisia Europeană … Articolul Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din R.Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Trei moldoveni din Italia făceau un profit de circa 350.000 euro pe zi. Parchetul European și Garda Financiară au confiscat tot # Punctul
O fabrică clandestină de țigări, capabilă să scoată pe piață aproximativ două milioane de țigări pe zi, a fost descoperită și pusă sub sechestru în localitatea Vigonza, provincia Padova din Italia. În timpul intervenției, trei cetățeni moldoveni au fost identificați în incintă și reclamați autorității judiciare pentru deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacerea … Articolul Trei moldoveni din Italia făceau un profit de circa 350.000 euro pe zi. Parchetul European și Garda Financiară au confiscat tot apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Moldovean – găsit în străinătate cu 160.000 de euro ascunși în mașină. Polițiștii i-au confiscat toată suma # Punctul
Un bărbat de 46 de ani cu cetățenie română și moldovenească a fost oprit în trafic, iar polițiștii au găsit în mașina lui aproximativ 160.000 de euro numerar, ascunși în mai multe compartimente, unele realizate profesionist. Banii au fost ridicați, iar cazul este investigat ca suspiciune de spălare de bani în Germania. Potrivit unui comunicat de … Articolul Moldovean – găsit în străinătate cu 160.000 de euro ascunși în mașină. Polițiștii i-au confiscat toată suma apare prima dată în Punctul pe i.
3 februarie 2026
17:40
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău – Antalya. În timpul formalităților de control, o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10 000 Euro, 7 … Articolul Valută nedeclarată, depistată asupra a doi pasageri apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, pentru … Articolul Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” # Punctul
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii de aderare și furnizarea expertizei necesare implementării reformelor, a fost reconfirmat la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Șeful Guvernului … Articolul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” apare prima dată în Punctul pe i.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță reducerea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aplicabilă din momentul publicării în Monitorul Oficial, ca urmare a scăderii costurilor de procurare a gazelor naturale. Decizia a fost adoptată de Consiliul de administrație al ANRE în regim de urgență, pentru a reflecta prompt evoluțiile relevante de pe piața gazelor naturale … Articolul ANRE reduce prețul gazelor din februarie 2026 apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Rusia reia atacurile nocturne asupra marilor oraşe ucrainene, după ce pauza scurtă convenită între Putin şi Trump a luat sfârşit # Punctul
Rusia a atacat marţi dimineaţa capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice, au raportat autorităţile locale, după o pauză în atacurile asupra marilor oraşe şi infrastructurii convenită de Rusia şi SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii, relatează CNN. Personalul CNN din Kiev a raportat că a auzit mai multe … Articolul Rusia reia atacurile nocturne asupra marilor oraşe ucrainene, după ce pauza scurtă convenită între Putin şi Trump a luat sfârşit apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma … Articolul Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în seara zilei de 02 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20. Potrivit informațiilor, vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței. La fața locului a intervenit … Articolul O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în municipiul Bălți apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din Nisporeni și Ungheni. Așadar, în 2025 cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de … Articolul Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal apare prima dată în Punctul pe i.
