Moldovean – găsit în străinătate cu 160.000 de euro ascunși în mașină. Polițiștii i-au confiscat toată suma

Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Acesta a fost …