VIDEO // Patru arestați din Bălți și Drochia, după o captură de 1 kg de droguri – hașiș, mefedronă și „sare”

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din Nisporeni și Ungheni. Așadar, în 2025 cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de … Articolul Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal apare prima dată în Punctul pe i.