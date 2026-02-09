Sinteza CNA: Schemă de corupție sistemică destructurată, percheziții în domeniul imobiliar și sechestre aplicate și confirmate de circa 15 mln. de lei
Punctul, 9 februarie 2026 10:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale. În perioada de raportare, ofițerii CNA au destructurat o schemă de corupție sistemică la eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Mai mulți figuranți au ajuns în vizorul ofițerilor anticorupție după ce ar fi
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a
În februarie 2025, organul de urmărire penală al Inspectoratului Național de Investigații a pornit un dosar penal pe numele lui Oleg Gutium și Veaceslav Daniliuc (interpusul) acestuia pe faptul însușirii mijloacelor financiare ilegale în sumă de depășea 3 117 449,76 lei, bani care de facto aparțineau artiștilor din Republica Moldova și străini, o informație în
Membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră # Punctul
Urmare a informațiilor operative deținute de ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, a fost destructurată o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini. Membrul coordonator al grupării, cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost
Două condamnări pentru fapte de violență la Chișinău – un bărbat și o femeie, vor sta după gratii # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârstă de 41 de ani, și într-un caz de tentativă de omor, comisă de o femeie în vârstă de 49 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, iar
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a trei persoane, după o captură de droguri din Polonia, puse în vânzare pe internet, prin coordonarea unui deținut din penitenciarul Pruncul. Așadar, în cadrul operațiunii oamenii legii au ridicat aproximativ 2 kg de droguri de
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier pe traseul dinn apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. La ora 06:58, Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitaliceșt la mai multe victime. in informațiile preliminare, s-a constatat că o autospecială de intervenție a derapat de pe
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea unui bănuit, într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană a persoanelor din Asia. Acestea erau inițial transportate în Turcia, după care prin rute care ocoleau controlul de frontieră urmau să fie aduși în Europa. În acest scop, erau folosite documente false, precum și mașini
ANSA: 21 tone de carne de pui separată mecanic blocată la frontieră și returnată producătorului # Punctul
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Imediat, inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întreg lotul, ulterior, de comun cu
Din cauza ghețușului patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu # Punctul
Pe data de 5 februarie 2026 patru echipaje cu autospeciale ale IGSU care au fost trimise în misiune nu au ajuns la fața locului din cauza condițiilor impracticabile pe drumuri. Potrivit primelor informații un incendiu a izbucnit dimineața într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat a ora 04:08.
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după
CNA și procurorii mun. Chișinău efectuează percheziții într-un dosar de abuz în serviciu cu prejudicii considerabile cauzate investitorilor unui bloc locativ # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în
Negocieri între Iran şi SUA urmează să aibă loc în Oman, după ce erau avute iniţial în vedere vineri la Istanbul, afirmă o sursă diplomatică arabă # Punctul
Negocieri între Statele Unite şi Iran – avute iniţial în vedere în Turcia vineri -, urmează să se desfăşoare în Oman, însă modul de desfăşurare nu a fost stabilit încă, declară miercuri un diplomat arab AFP. "Iranienii au cerut o reuniune în Oman, iar americanii au aprobat locul, însă modalităţile sunt în continuare în discuţie",
PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare că, sub pretextul „securizării spațiului informațional" și al „luptei împotriva dezinformării", în Republica Moldova s-a instaurat, în ultimii ani, un regim de restrângere sistematică a libertăților fundamentale, cu impact direct asupra pluralismului politic, libertății de exprimare și dreptului cetățenilor de a participa liber la viața politică.
ANSA: Schimbări majore în legislație. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova # Punctul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # Punctul
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural. „Republica Moldova are talent și potențial
VIDEO // Polițiștii din sectorul Botanica au demascat activitatea infracțională a doi tineri suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei # Punctul
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger", au demascat activitatea infracțională a doi tineri, cu vârstele de 20 și 21 de ani din Comrat, suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei. Potrivit investigațiilor, escrocheriile erau comise prin schema în care bănuiții invocau
Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din R.Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE # Punctul
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri, Comisia Europeană
Trei moldoveni din Italia făceau un profit de circa 350.000 euro pe zi. Parchetul European și Garda Financiară au confiscat tot # Punctul
O fabrică clandestină de țigări, capabilă să scoată pe piață aproximativ două milioane de țigări pe zi, a fost descoperită și pusă sub sechestru în localitatea Vigonza, provincia Padova din Italia. În timpul intervenției, trei cetățeni moldoveni au fost identificați în incintă și reclamați autorității judiciare pentru deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacerea
Moldovean – găsit în străinătate cu 160.000 de euro ascunși în mașină. Polițiștii i-au confiscat toată suma # Punctul
Un bărbat de 46 de ani cu cetățenie română și moldovenească a fost oprit în trafic, iar polițiștii au găsit în mașina lui aproximativ 160.000 de euro numerar, ascunși în mai multe compartimente, unele realizate profesionist. Banii au fost ridicați, iar cazul este investigat ca suspiciune de spălare de bani în Germania. Potrivit unui comunicat de
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău – Antalya. În timpul formalităților de control, o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10 000 Euro, 7
Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, pentru
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” # Punctul
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii de aderare și furnizarea expertizei necesare implementării reformelor, a fost reconfirmat la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Șeful Guvernului
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță reducerea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aplicabilă din momentul publicării în Monitorul Oficial, ca urmare a scăderii costurilor de procurare a gazelor naturale. Decizia a fost adoptată de Consiliul de administrație al ANRE în regim de urgență, pentru a reflecta prompt evoluțiile relevante de pe piața gazelor naturale
Rusia reia atacurile nocturne asupra marilor oraşe ucrainene, după ce pauza scurtă convenită între Putin şi Trump a luat sfârşit # Punctul
Rusia a atacat marţi dimineaţa capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice, au raportat autorităţile locale, după o pauză în atac
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma … Articolul Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în Punctul pe i.
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în seara zilei de 02 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20. Potrivit informațiilor, vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței. La fața locului a intervenit … Articolul O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în municipiul Bălți apare prima dată în Punctul pe i.
Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din Nisporeni și Ungheni. Așadar, în 2025 cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de … Articolul Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal apare prima dată în Punctul pe i.
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 02 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:27. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins un automobil parcat în curtea locuinței. … Articolul Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore apare prima dată în Punctul pe i.
Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, arestat cu o zi înainte de începerea unui proces în care este judecat cu privire la violuri # Punctul
Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a fost arestat din nou, duminică seara, cu privire la noi suspiciuni de aducere atingere integrităţii fizice, ameninţări cu cuţitul şi încălcarea interdicţiei de a intra în contact, anunţă poliţia norvegiană luni, cu o zi înaintea deschiderii la Oslo a procesului în care acesta este judecat cu … Articolul Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, arestat cu o zi înainte de începerea unui proces în care este judecat cu privire la violuri apare prima dată în Punctul pe i.
În ultimele zile, echipele de asistență medicală urgentă au avut parte de două intervenții deosebite, personalul medical a asistat două nașteri în condiții de prespital, una în mun. Chișinău, iar cealaltă în raionul Fălești. Primul caz a avut loc la data de 30 ianuarie curent a fost solicitată intervenția ambulanței la o gravidă de 40 … Articolul Două nașteri în ambulanță asistate de echipele AMU apare prima dată în Punctul pe i.
Bilanț săptămânal: Polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare # Punctul
În decursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare, în urma controalelor efectuate la trecerea frontierei de stat. Cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în următoarele puncte de trecere a frontierei și … Articolul Bilanț săptămânal: Polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare apare prima dată în Punctul pe i.
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, în bagajul unui călător de la ruta Istanbul – Chişinău, au fost depistate două telefoane mobile și un ceas inteligent, nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz este … Articolul Călători depistați la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit apare prima dată în Punctul pe i.
Justiția ,,reformată”. Numărul cererilor împotriva Moldovei la CEDO a crescut cu un sfert anul trecut # Punctul
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate în 2025, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de dreptul la protecția proprietății și de dreptul la … Articolul Justiția ,,reformată”. Numărul cererilor împotriva Moldovei la CEDO a crescut cu un sfert anul trecut apare prima dată în Punctul pe i.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif la gaz cu aproximativ un leu mai mic decât cel solicitat de Energocom. Potrivit proiectului de hotărâre, consumatorii casnici ar putea plăti 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze naturale, TVA inclus, ceea ce reprezintă o scădere de peste 2 lei față de … Articolul ANRE propune un tarif la gaz mai mic decât cel solicitat de Energocom apare prima dată în Punctul pe i.
MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # Punctul
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o conferință de presă în care au atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic, lipsei de comunicare publică și întârzierilor în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Deputatul MAN, Gaik Vartanean a declarat că incidentul energetic a demonstrat cât de expus este … Articolul MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei judecătoare de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Din lucrările cauze penale, procurorii au constatat că învinuita, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflându-se în orașul Hîncești, acționând cu intenție … Articolul Judecător de la Curtea de Apel Centru, trimis în judecată pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani # Punctul
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a 7 membri a unui grup criminal organizat și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 000 lei. Instanța le-a stabilit pedepse după cum urmează: – Doi inculpați au fost sancționați cu câte 11 ani … Articolul Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani apare prima dată în Punctul pe i.
Ex-consilieră mun.Edineț, depistată cu avere nejustificat de peste 1 milion 200 mii de lei # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-consilier municipal și raional, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 1 milion 204 mii 700 lei. Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023. În baza acestui … Articolul Ex-consilieră mun.Edineț, depistată cu avere nejustificat de peste 1 milion 200 mii de lei apare prima dată în Punctul pe i.
Cel puţin 12 morţi şi şase răniţi în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în Dnipropetrovsk # Punctul
Cel puţin 12 peraoane au fost ucise, iar alte şapte au fost rănite într-un atac rus cu dronă vizând un autobuz, în weekend, în Dnipropetrovsk (centru-est), au anunţat autorităţile şi salvatorii, relatează AFP. Bombardamentele s-au intensificat din nou împotriva Ucrainei, înaintea unor negocieri tripartite Rusia-Ucraina-Statele Unite prevăzută miercuri. ”O dronă rusă a atacat un autobuz … Articolul Cel puţin 12 morţi şi şase răniţi în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în Dnipropetrovsk apare prima dată în Punctul pe i.
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum … Articolul CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în Punctul pe i.
Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Instanța … Articolul Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă apare prima dată în Punctul pe i.
NEWS ALERT // La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă # Punctul
Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, în comun cu polițiștii de frontieră, în bagajul acestuia a fost depistat, într-un container, un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv. Conform protocolului, zona a fost izolată, … Articolul NEWS ALERT // La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă apare prima dată în Punctul pe i.
Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală a PP # Punctul
La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat între inculpat și procuror, și l-a recunoscut vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii … Articolul Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală a PP apare prima dată în Punctul pe i.
S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale # Punctul
S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public. În acest context, ANRE comunică faptul că solicitarea, calculele … Articolul S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale apare prima dată în Punctul pe i.
Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni # Punctul
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. În perioada anului 2025, mai multe persoane, activând în … Articolul Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni apare prima dată în Punctul pe i.
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 … Articolul O pungă cu 40 000 de lei i-a costat pe doi polițiști ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova, dejucată la PTF Otaci # Punctul
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat. Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în … Articolul Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova, dejucată la PTF Otaci apare prima dată în Punctul pe i.
De Ziua Femeii – beat la volan. Bărbat, condamnat la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu … Articolul De Ziua Femeii – beat la volan. Bărbat, condamnat la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Punctul pe i.
