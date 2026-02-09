Sinteza CNA: Schemă de corupție sistemică destructurată, percheziții în domeniul imobiliar și sechestre aplicate și confirmate de circa 15 mln. de lei

11:30

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu …