Condamnat pentru corupere electorală: Un bărbat a promis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale din 2024

Cel puţin 12 peraoane au fost ucise, iar alte şapte au fost rănite într-un atac rus cu dronă vizând un autobuz, în weekend, în Dnipropetrovsk (centru-est), au anunţat autorităţile şi salvatorii, relatează AFP. Bombardamentele s-au intensificat din nou împotriva Ucrainei, înaintea unor negocieri tripartite Rusia-Ucraina-Statele Unite prevăzută miercuri. "O dronă rusă a atacat un autobuz …