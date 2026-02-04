PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale
Punctul, 4 februarie 2026 14:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare că, sub pretextul „securizării spațiului informațional” și al „luptei împotriva dezinformării”, în Republica Moldova s-a instaurat, în ultimii ani, un regim de restrângere sistematică a libertăților fundamentale, cu impact direct asupra pluralismului politic, libertății de exprimare și dreptului cetățenilor de a participa liber la viața politică. … Articolul PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale apare prima dată în Punctul pe i.
• • •
Alte ştiri de Punctul
Acum 15 minute
14:40
Membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră # Punctul
Urmare a informațiilor operative deținute de ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, a fost destructurată o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini. Membrul coordonator al grupării, cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost … Articolul Membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 30 minute
14:30
PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată cu profundă îngrijorare că, sub pretextul „securizării spațiului informațional” și al „luptei împotriva dezinformării”, în Republica Moldova s-a instaurat, în ultimii ani, un regim de restrângere sistematică a libertăților fundamentale, cu impact direct asupra pluralismului politic, libertății de exprimare și dreptului cetățenilor de a participa liber la viața politică. … Articolul PLDM despre raportul prezentat de Congresul SUA: Așa cum arată și raportul american, o democrație nu poate fi apărată prin controlul discursului, ci doar prin garantarea libertății de exprimare și a competiției politice reale apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 2 ore
13:20
ANSA: Schimbări majore în legislație. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova # Punctul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial … Articolul ANSA: Schimbări majore în legislație. Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 4 ore
12:30
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # Punctul
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural. „Republica Moldova are talent și potențial … Articolul Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
VIDEO // Polițiștii din sectorul Botanica au demascat activitatea infracțională a doi tineri suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei # Punctul
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger”, au demascat activitatea infracțională a doi tineri, cu vârstele de 20 și 21 de ani din Comrat, suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei. Potrivit investigațiilor, escrocheriile erau comise prin schema în care bănuiții invocau … Articolul VIDEO // Polițiștii din sectorul Botanica au demascat activitatea infracțională a doi tineri suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul capitalei apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din R.Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE # Punctul
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri, Comisia Europeană … Articolul Raport SUA: Comisia Europeană a influențat alegerile din R.Moldova prin cenzură online și verificatori apropiați de viziunile politice ale instituțiilor UE apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Trei moldoveni din Italia făceau un profit de circa 350.000 euro pe zi. Parchetul European și Garda Financiară au confiscat tot # Punctul
O fabrică clandestină de țigări, capabilă să scoată pe piață aproximativ două milioane de țigări pe zi, a fost descoperită și pusă sub sechestru în localitatea Vigonza, provincia Padova din Italia. În timpul intervenției, trei cetățeni moldoveni au fost identificați în incintă și reclamați autorității judiciare pentru deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacerea … Articolul Trei moldoveni din Italia făceau un profit de circa 350.000 euro pe zi. Parchetul European și Garda Financiară au confiscat tot apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Moldovean – găsit în străinătate cu 160.000 de euro ascunși în mașină. Polițiștii i-au confiscat toată suma # Punctul
Un bărbat de 46 de ani cu cetățenie română și moldovenească a fost oprit în trafic, iar polițiștii au găsit în mașina lui aproximativ 160.000 de euro numerar, ascunși în mai multe compartimente, unele realizate profesionist. Banii au fost ridicați, iar cazul este investigat ca suspiciune de spălare de bani în Germania. Potrivit unui comunicat de … Articolul Moldovean – găsit în străinătate cu 160.000 de euro ascunși în mașină. Polițiștii i-au confiscat toată suma apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 24 ore
17:40
Polițiștii de frontieră ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită a valutei străine din țară. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău – Antalya. În timpul formalităților de control, o pasageră de 43 de ani a fost depistată cu 10 000 Euro, 7 … Articolul Valută nedeclarată, depistată asupra a doi pasageri apare prima dată în Punctul pe i.
Ieri
14:30
Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, pentru … Articolul Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” # Punctul
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii de aderare și furnizarea expertizei necesare implementării reformelor, a fost reconfirmat la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Șeful Guvernului … Articolul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” apare prima dată în Punctul pe i.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță reducerea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aplicabilă din momentul publicării în Monitorul Oficial, ca urmare a scăderii costurilor de procurare a gazelor naturale. Decizia a fost adoptată de Consiliul de administrație al ANRE în regim de urgență, pentru a reflecta prompt evoluțiile relevante de pe piața gazelor naturale … Articolul ANRE reduce prețul gazelor din februarie 2026 apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Rusia reia atacurile nocturne asupra marilor oraşe ucrainene, după ce pauza scurtă convenită între Putin şi Trump a luat sfârşit # Punctul
Rusia a atacat marţi dimineaţa capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice, au raportat autorităţile locale, după o pauză în atacurile asupra marilor oraşe şi infrastructurii convenită de Rusia şi SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii, relatează CNN. Personalul CNN din Kiev a raportat că a auzit mai multe … Articolul Rusia reia atacurile nocturne asupra marilor oraşe ucrainene, după ce pauza scurtă convenită între Putin şi Trump a luat sfârşit apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma … Articolul Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în seara zilei de 02 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20. Potrivit informațiilor, vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței. La fața locului a intervenit … Articolul O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în municipiul Bălți apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță cercetarea penală a doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției pentru falsificarea unor procese verbale în privința străinilor și pentru bani necuveniți primiți de la șoferi din Nisporeni și Ungheni. Așadar, în 2025 cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de … Articolul Șoferi străini „sancționați” de doi inspectori ai Poliției pentru încălcări comise la volanul mașinii de către alți șoferi din Moldova. Acum, inspectorii sunt urmăriți penal apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 02 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:27. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins un automobil parcat în curtea locuinței. … Articolul Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore apare prima dată în Punctul pe i.
2 februarie 2026
16:20
Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, arestat cu o zi înainte de începerea unui proces în care este judecat cu privire la violuri # Punctul
Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a fost arestat din nou, duminică seara, cu privire la noi suspiciuni de aducere atingere integrităţii fizice, ameninţări cu cuţitul şi încălcarea interdicţiei de a intra în contact, anunţă poliţia norvegiană luni, cu o zi înaintea deschiderii la Oslo a procesului în care acesta este judecat cu … Articolul Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, arestat cu o zi înainte de începerea unui proces în care este judecat cu privire la violuri apare prima dată în Punctul pe i.
16:10
În ultimele zile, echipele de asistență medicală urgentă au avut parte de două intervenții deosebite, personalul medical a asistat două nașteri în condiții de prespital, una în mun. Chișinău, iar cealaltă în raionul Fălești. Primul caz a avut loc la data de 30 ianuarie curent a fost solicitată intervenția ambulanței la o gravidă de 40 … Articolul Două nașteri în ambulanță asistate de echipele AMU apare prima dată în Punctul pe i.
15:20
Bilanț săptămânal: Polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare # Punctul
În decursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare, în urma controalelor efectuate la trecerea frontierei de stat. Cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în următoarele puncte de trecere a frontierei și … Articolul Bilanț săptămânal: Polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare apare prima dată în Punctul pe i.
15:20
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, în bagajul unui călător de la ruta Istanbul – Chişinău, au fost depistate două telefoane mobile și un ceas inteligent, nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz este … Articolul Călători depistați la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit apare prima dată în Punctul pe i.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Justiția ,,reformată”. Numărul cererilor împotriva Moldovei la CEDO a crescut cu un sfert anul trecut # Punctul
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate în 2025, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de dreptul la protecția proprietății și de dreptul la … Articolul Justiția ,,reformată”. Numărul cererilor împotriva Moldovei la CEDO a crescut cu un sfert anul trecut apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif la gaz cu aproximativ un leu mai mic decât cel solicitat de Energocom. Potrivit proiectului de hotărâre, consumatorii casnici ar putea plăti 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze naturale, TVA inclus, ceea ce reprezintă o scădere de peste 2 lei față de … Articolul ANRE propune un tarif la gaz mai mic decât cel solicitat de Energocom apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # Punctul
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o conferință de presă în care au atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic, lipsei de comunicare publică și întârzierilor în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Deputatul MAN, Gaik Vartanean a declarat că incidentul energetic a demonstrat cât de expus este … Articolul MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei judecătoare de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Din lucrările cauze penale, procurorii au constatat că învinuita, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflându-se în orașul Hîncești, acționând cu intenție … Articolul Judecător de la Curtea de Apel Centru, trimis în judecată pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani # Punctul
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a 7 membri a unui grup criminal organizat și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 000 lei. Instanța le-a stabilit pedepse după cum urmează: – Doi inculpați au fost sancționați cu câte 11 ani … Articolul Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Ex-consilieră mun.Edineț, depistată cu avere nejustificat de peste 1 milion 200 mii de lei # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-consilier municipal și raional, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 1 milion 204 mii 700 lei. Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023. În baza acestui … Articolul Ex-consilieră mun.Edineț, depistată cu avere nejustificat de peste 1 milion 200 mii de lei apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Cel puţin 12 morţi şi şase răniţi în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în Dnipropetrovsk # Punctul
Cel puţin 12 peraoane au fost ucise, iar alte şapte au fost rănite într-un atac rus cu dronă vizând un autobuz, în weekend, în Dnipropetrovsk (centru-est), au anunţat autorităţile şi salvatorii, relatează AFP. Bombardamentele s-au intensificat din nou împotriva Ucrainei, înaintea unor negocieri tripartite Rusia-Ucraina-Statele Unite prevăzută miercuri. ”O dronă rusă a atacat un autobuz … Articolul Cel puţin 12 morţi şi şase răniţi în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în Dnipropetrovsk apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum … Articolul CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi apare prima dată în Punctul pe i.
30 ianuarie 2026
13:50
Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Instanța … Articolul Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă apare prima dată în Punctul pe i.
13:00
NEWS ALERT // La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă # Punctul
Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, în comun cu polițiștii de frontieră, în bagajul acestuia a fost depistat, într-un container, un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv. Conform protocolului, zona a fost izolată, … Articolul NEWS ALERT // La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală a PP # Punctul
La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat între inculpat și procuror, și l-a recunoscut vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii … Articolul Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală a PP apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale # Punctul
S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public. În acest context, ANRE comunică faptul că solicitarea, calculele … Articolul S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni # Punctul
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. În perioada anului 2025, mai multe persoane, activând în … Articolul Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni apare prima dată în Punctul pe i.
29 ianuarie 2026
14:10
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 … Articolul O pungă cu 40 000 de lei i-a costat pe doi polițiști ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova, dejucată la PTF Otaci # Punctul
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat. Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în … Articolul Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova, dejucată la PTF Otaci apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
De Ziua Femeii – beat la volan. Bărbat, condamnat la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, fără permis de conducere. Instanța de judecată l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu … Articolul De Ziua Femeii – beat la volan. Bărbat, condamnat la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc # Punctul
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil. În acest context, salvatorii au efectuat o misiune de tractare a unei ambulanțe în raionul … Articolul În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Punctul
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de … Articolul CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Badantă moldoveancă, arestată în Italia după ce ar fi lovit bătrâna în cap cu ceva și ar fi încercat să ascundă totul # Punctul
O femeie în vârstă de 83 de ani din localitatea italiană Pergola, provincia Pesaro-Urbino, se află în stare critică, cu prognostic rezervat, după ce a ajuns la spital cu un traumatism cranian sever, iar badanta, o femeie originară din Republica Moldova, a fost arestată, fiind acuzată de tentativă de omor, notează Rotalianul. Ancheta ia în calcul … Articolul Badantă moldoveancă, arestată în Italia după ce ar fi lovit bătrâna în cap cu ceva și ar fi încercat să ascundă totul apare prima dată în Punctul pe i.
28 ianuarie 2026
11:20
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai SV, reținuți pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de corupție sistemică # Punctul
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume … Articolul Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai SV, reținuți pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de corupție sistemică apare prima dată în Punctul pe i.
27 ianuarie 2026
16:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale și a … Articolul Escrocherii de milioane: 12 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea … Articolul Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Închisoare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: o femeie a transmis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale # Punctul
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, informează despre condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. La 26 ianuarie 2026, instanța de judecată a pronunțat sentința prin care inculpata a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în … Articolul Închisoare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: o femeie a transmis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale apare prima dată în Punctul pe i.
26 ianuarie 2026
17:10
Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre # Punctul
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre. Șeful Executivului a reiterat determinarea Republicii Moldova de a construi un viitor … Articolul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre apare prima dată în Punctul pe i.
16:50
VIDEO // Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica # Punctul
Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica, în urma destructurării unui grup criminal specializat în distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Cu suportul angajaților INSP au fost reținuți în flagrant un bărbat de 32 de ani … Articolul VIDEO // Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica apare prima dată în Punctul pe i.
16:40
O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare, 3 ani fiind cu executare, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență # Punctul
La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (patru episoade). Instanța de judecată a dispus prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, ceilalți 3 … Articolul O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare, 3 ani fiind cu executare, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
16:40
Patru călători depistați la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit # Punctul
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, în bagajele a două nerezidente, cu vârstele de 29 și 38 de ani, pasagere ale cursei Milano – Chişinău, au fost depistate genți de dame, presupuse a … Articolul Patru călători depistați la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit apare prima dată în Punctul pe i.
16:10
Tânăr moldovean, mort în Italia după ce a fost supus unui transplant de imimă. Medicii erau siguri că l-au salvat # Punctul
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale. … Articolul Tânăr moldovean, mort în Italia după ce a fost supus unui transplant de imimă. Medicii erau siguri că l-au salvat apare prima dată în Punctul pe i.
13:40
ANI: Avere nejustificată de peste 479 mii lei constatată la un funcționar din Serviciul Vamal # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat, de către funcționar și membrii de familie a acestuia, în mărime totală de 479715 lei, … Articolul ANI: Avere nejustificată de peste 479 mii lei constatată la un funcționar din Serviciul Vamal apare prima dată în Punctul pe i.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.