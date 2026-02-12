Ministra de Interne, audiată în Parlamentul de la Chișinău

13:10

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu clarificări după ce în spațiul public au apărut imagini și mesaje legate de facturile la gaze, energie electrică și energie termică. Potrivit ANRE, valoarea finală de pe factură este influențată nu doar de prețul reglementat, ci și de alți factori, precum: În ianuarie au fost temperaturi […] Articolul ANRE explică de ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari și ce trebuie să verifice consumatorii apare prima dată în Vocea Basarabiei.