Ziua Europeană a Numpărului de Urgență: operatorii 112 povestesc cazurile care i-au marcat

O singură secundă poate face diferența între viață și moarte. O ştiu cel mai bine angajații Serviciului unic de urgență 112, cei care răspund primii atunci când cineva cere ajutor. Zi de zi, ei gestionează situații-limită, uneori greu de imaginat. Doar pe parcursul anului 2025, la numărul de urgență 112 din Republica Moldova s-au înregistrat peste 2,3 milioane de apeluri. De Ziua Europeană a Numărului de Urgență, operatorii ne-au vorbit despre cazurile care i-au marcat profund și despre responsabilitatea enormă pe care o poartă la fiecare apel.

