Familiile prizonierilor ucraineni, șantajate de Rusia pentru acces la Starlink

TVR Moldova, 11 februarie 2026 09:10
Rusia constrânge familiile prizonierilor de război ucraineni să înregistreze terminale Starlink pentru a fi folosite de trupele ruse pe câmpul de luptă, a anunțat pe 10 februarie Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina, scrie Kyiv Independent.
Șoferii începători, permis temporar pentru doi ani. Reguli mai stricte, pregătite de autorități # TVR Moldova
Autoritățile vor să responsabilizeze conducătorii auto pentru a reduce numărul de accidente rutiere pe drumurile naționale. Grigore Guzun, șef adjunct în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), a declarat, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR MOLDOVA, că urmează a fi propuse pentru discuții publice un set de măsuri în acest sens, iar către sfârșitul anului curent ar putea fi aprobată chiar și o inițiativă legislativă.
Mai multe instituții medicale sunt conduse în prezent de directori interimari, inclusiv spitale raionale, dar și republicane. Este vorba de 19 instituții din domeniul medical, a precizat Ministerul Sănătății într-un răspuns pentru TVR MOLDOVA.
Primarul din Dereneu, avocatul preotului Mitropoliei Moldovei și alte 4 persoane au fost reținute # TVR Moldova
ACTUALIZARE, ora 21:40: Încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași. Astfel, pe moment, sunt reținute șase persoane.
Conferință internațională la Chișinău: Protecția consumatorilor în era digitală, în dezbatere # TVR Moldova
Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, marcată anual la data de 15 martie, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, împreună cu Catedra de Drept Privat a Facultății de Drept, Administrație, Ordine și Securitate Publică din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, anunță organizarea, în perioada 12–13 martie 2026, a Conferinței științifice cu participare internațională „Reconfigurarea protecției consumatorilor în era digitală: provocări teoretice și practice”, ediția a II-a.
„Nimeni nu este mai presus de lege”. Reacția Mitropoliei Basarabiei la violențele de la Dereneu # TVR Moldova
Mitropolia Basarabiei condamnă „escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală” a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric.
ACTUALIZARE: Primarul localității, Vasile Revenco (PSRM), și avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți marți seară, în jurul orei 21:00, de ofițerii INI, INSP și BPDS “Fulger”. În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției. Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile - femei și copii - și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept.
Cordonul poliției, rupt la Dereneu: Dosar pentru ultraj pe numele primarului și episcopului Petru # TVR Moldova
La Dereneu, Călărași, un grup de enoriași în frunte cu episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, au rupt marți seară cordonul polițiștilor și au intrat în locaș aflat sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei. Poliția a pornit un dosar pe cazul pentru nesubordonare și ultragierea angajaților poliției.
Șase decenii de armonie: Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, la o nouă ediție # TVR Moldova
O nouă ediţie, una jubiliară, a Festivalului "Mărţişor" va avea loc, la Chişinău, în prima zi de primăvară. Faimosul eveniment marchează şase decenii de la inaugurare. Genericul din acest an este "Bucuria de a fi împreună", iar spectatorii pot să aleagă din cele 25 de spectacole pregătite de organizatori - de la muzică clasică, populară și ușoară, precum și producții artistice, toate în premieră absolută.
De ce utilizarea excesivă a sobelor ne pune viața în pericol: Șapte vieți, curmate de incendii # TVR Moldova
Șapte vieți au fost curmate de incendii, în doar două luni, în nordul Republicii Moldova. Temperaturile scăzute îi determină pe oameni să folosească sobele la capacitate maximă, iar acest lucru, de multe ori, se transformă într-un pericol mortal. Pentru a preveni noi tragedii, pompierii din Soroca au lansat o amplă campanie de informare, menită să sporească siguranța în gospodării.
Consiliul Municipal Chișinău a încercat astăzi să reia ședința de buget începută în ianuarie, însă fără rezultat. Blocajul politic continuă după ce consilierii nu au ajuns la un consens privind bugetul municipal. Cei de la PAS și PSRM nici n-au venit la ședință și-l acuză pe primarul Ion Ceban de lipsă de dialog și utilizare a bugetului în scopuri politice. Primarul susține că municipiul Chisinau poate funcționa și cu un buget provizoriu.
Legii ceţăţeniei Republicii Moldova ar putea fi revizuită: „Să securizăm spaţiul nostru” # TVR Moldova
Au început consultările publice privind modificarea şi completarea Legii Ceţăţeniei Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la sfârşitul anului trecut. Proiectul a fost examinat de un grup de deputaţi. Directorul Agenţiei Servicii Publice susţine că legea a fost modificată deoarece procedura de obţinere a cetăţeniei R. Moldova era prea simplă și putea fi exploatată în scopuri dubioase.
Cu trabuc și whisky, Ozerov transmite un mesaj provocator Republicii Moldova: „Vom răspunde” # TVR Moldova
„Rușii sunt oameni civilizați și nu vor răspunde cu obrăznicie la obrăzniciile Republicii Moldova. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, cum credeau și ucrainenii." Asta a spus ambasadorul Federației Ruse, neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu pentru canalul de Telegram Sputnik. Experții spun că aceste declarații sună a amenințări directe la adresa Republicii Moldova. Mai mult, modul în care diplomatul a vorbit, în timp ce fuma și bea alături de niște icoane, vorbește mult despre atitudine sa și a Kremlinului.
Republica Moldova va continua cooperarea cu Ucraina în mai multe domenii, inclusiv prin intermediul platformei Triunghiul Odesa, la care participă şi România. O confirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul primei sale vizite oficiale la Kiev. Delegaţia de la Chişinău a semnat mai multe acorduri bilaterale şi a reconfirmat solidaritatea Republicii Moldova cu poporul ucrainean, greu încercat de războiul pornit de Kremlin.
Scriitorul și profesorul emerit al Universității din București, Mircea Cărtărescu, a primit titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Distincția i-a fost acordată în semn de apreciere pentru contribuția excepțională la dezvoltarea literaturii române și universale, studiilor literare și promovării valorilor culturale românești la nivel internațional.
La Dereneu, conflictul se încinge. Al. Tănase: Poliţia trebuie să deschidă dosar pe samavolnicie # TVR Moldova
Conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, se adâncește, în pofida unei decizii definitive a instanței de a trece biserica din localitate sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei. De mai bine de o săptămână, lăcașul de cult este ocupat de preotul subordonat Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove. Situația rămâne tensionată, iar localnicii sunt împărțiți în două tabere. Autoritățile evită, deocamdată, să vină cu o reacţie fermă.
Aeroportul Internațional Chișinău: Rezidenții trebuie să plătească în lei în spațiile comerciale # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău informează pasagerii și vizitatorii cu privire la regulile de plată din spațiile comerciale ale aeroportului. Persoanele rezidente în Republica Moldova trebuie să efectueze plățile către vânzători rezidenți exclusiv în moneda națională, lei moldovenești. Comunicatul a fost emis în contextul unor reacții apărute în mediul online, în care unele persoane s-au arătat indignate de faptul că rezidenții nu pot achita în valută în magazinele din aeroport.
Călătoriile sunt printre cele mai frumoase modalități prin care oamenii își oferă timp pentru relaxare și descoperire. În această perioadă, mulţi caută destinații atractive pentru Ziua Îndrăgostiților sau Dragobete ori se pregătesc deja pentru vacanța de vară. Despre cele mai populare locuri, tendințele actuale și sfaturile pentru călătorii a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, Dorina Zdorovețchi, administratoarea unei agenții de turism.
Plahotniuc mai vrea aproape 50 de martori. Procurorul Cernei: „Tentativă de tergiversare” # TVR Moldova
Avocaţii lui Vladimir Plahotniuc cer noi martori. Ei propun o listă cu 48 de persoane, foşti oficiali de rang înalt şi angajaţi ai băncilor implicate în furtul miliardului. Procuratura Anticorupţie consideră cererea neintemeiată pentru că ar avea scopul de a tergiversa procesul. Judecătorii vor da verdictul la următoarea şedinţă. Plahotniuc a refuzat din nou să meargă azi la judecatorie.
Februarie, luna care îți salvează bugetul de vacanță: Ce destinații aleg moldovenii pentru vacanțe? # TVR Moldova
Plahotniuc vrea mai aproape 50 de martori. Procurorul Cernei: „Tentativă de tergiversare” # TVR Moldova
S.A. Energocom informează că, în ianuarie 2026, au fost livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului peste 179 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 45 milioane mai mult decât în decembrie 2025, când consumul a constituit circa 135,3 milioane.
Mircea Cărtărescu: Cea mai mare satisfacție nu vine din premii, ci din întâlnirile cu oamenii # TVR Moldova
Recent, scriitorului și profesorului universitar Mircea Cărtărescu, una dintre cele mai importante voci ale literaturii române și universale contemporane, i s-a conferit titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul ședinței Senatului Universității de Stat din Moldova (USM), în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională la dezvoltarea literaturii române și universale, a studiilor literare și la promovarea valorilor culturale românești în spațiul internațional. Prezent în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, de la TVR MOLDOVA, prozatorul, eseistul, criticul literar și jurnalistul român Mircea Cărtărescu a spus că distincția primită îl onorează profund.
„Mita, ascunsă într-un pahar de cafea”. Cine sunt cei doi procurori trimiși pe banca acuzaților? # TVR Moldova
Doi procurori au fost trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție după ce ar fi pretins 20.000 de euro pentru „soluționarea” favorabilă a unui dosar penal. Cauza îi vizează pe procurorul din cadrul Procuraturii Bălți, Veaceslav Vacari, și pe procurorul din cadrul Procuraturii Edineț, Eugeniu Trocin, potrivit surselor TVR Moldova.
Patru din cei cinci reprezentanți ai R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă sunt de origine rusă. Președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravschi, spune că aceștia au obținut cetățenia Republicii Moldova mai demult și că naturalizarea este o practică obișnuită în sport, relatează Radio Europa Liberă.
În Chișinău, „buget este” pe panouri. În realitate, municipiul riscă blocarea proiectelor # TVR Moldova
Fără un buget municipal votat pentru anul în curs, primarul Chişinăului ne convinge că, cităm, "Buget este". Zeci de panouri cu un astfel de mesaj au împânzit oraşul. Deşi primarul Ion Ceban susţine că municipiul poate activa şi în baza unui buget provizoriu, unii experți avertizează că, fără un buget aprobat conform legii, în două lecturi, proiectele de infrastructură ar putea fi puse pe pauză.
Agenția Servicii Publice anunță că două bănci comerciale din Moldova au blocat conturile ÎCS Lukoil-Moldova din cauză că compania cu pricina a comunicat celor două instituții bancare un alt beneficiar decât cel indicat în Registrul de Stat al Unităților de Drept administrat de către Agenție.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că negocierile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt departe de a fi finalizate, respingând astfel afirmațiile recente ale SUA privind progrese, într-un interviu acordat postului de stat NTV, difuzat pe 10 februarie, informează Kyiv Independent.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a oferit clarificări după ce în spațiul public au apărut imagini și mesaje privind majorarea facturilor la gaze naturale, energie electrică și energie termică în luna ianuarie.
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov, a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vladimir Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii - Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov - apar în imaginile video în care fostului șef de stat Igor Dodon îi este transmisă o pungă în care se presupune că ar fi fost bani, transmite IPN.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii că persoanele care dețin animale pot valorifica legal surplusul de produse de origine animală – lapte, ouă, miere sau carne – direct din propria gospodărie sau în piețe agroalimentare autorizate.
Notorium Brand Awards, ediția 11: trofee noi și competiție extinsă pentru participanți # TVR Moldova
Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART a dat startul, pe data de 02 februarie 2026, celei de-a 11-a ediții a Concursului Notorium Brand Awards, o platformă consacrată de recunoaștere a celor mai apreciate și influente branduri din Republica Moldova.
În spațiile publice din mun. Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE”, inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. În realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Potrivit STOP FALS, acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial, însă omis în materialele de promovare.
„Să-i protejăm de riscuri”. Accesul copiilor la rețelele sociale, în vizorul Ministerului Educației # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) ia în calcul reglementarea accesului la rețelele sociale pentru copii. O decizie finală ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului 2026, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în platoul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova.
Starea de urgență economică în Transnistria rămâne în vigoare până pe 17 martie inclusiv în urma unei decizii a pretinsului parlament al regiunii care a aprobat, 10 februarie, decretul așa-zisului președinte Vadim Krasnoselski. Această decizie a fost luată din cauza reducerii aprovizionării cu gaze naturale a malului stâng al Nistrului.
Uniunea Europeană pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o formă de aderare parțială la blocul comunitar chiar de anul viitor, în timp ce Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova, potrivit a 10 oficiali și diplomați citați de publicația Politico.
„Prețul corect” al războiului: UE, îndemnată să închidă granițele pentru combatanții ruși # TVR Moldova
Ministrul afacerilor externe al Ucrainei a făcut un apel ferm către Uniunea Europeană, solicitând interzicerea intrării pe teritoriul blocului comunitar pentru cetățenii ruși care au participat la răboiul din Ucraina.
La Anenii Noi, o persoană a fost reținută pentru corupere electorală într-un dosar de amploare # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, marți dimineață, au reținut un individ într-un dosar „de amploare” legat de activitățile ilicite ale unui grup de persoane în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kiev, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei.
„Nu avem pârghii”. Popșoi spune că RM nu poate interveni în anularea actelor de identitate românești # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile Republicii Moldova nu au pârghii de intervenție în deciziile ce țin de politica internă a României, inclusiv în ceea ce privește anularea unor cărți de identitate românești eliberate cetățenilor născuți în Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, unde va discuta cu liderii ucraineni despre consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea în procesul de integrare europeană și situația de securitate din regiune.
Primii sportivi din Republica Moldova intră astăzi în competiție la Jocurile Olimpice de iarnă # TVR Moldova
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, informează Ministerul Educației și Cercetării.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de avertizare privind riscurile tot mai mari din mediul online și a anunțat inițierea unui dialog național pentru protejarea copiilor în spațiul digital.
Începând cu 2027, când autoritățile vor aplica noile valori cadastrale ale clădirilor și terenurilor, posesorii acestora vor plăti impozite pentru bunurile imobile mai mari cu 150-190% față de cele actuale, arată calculele făcute de un expert imobiliar de la Chișinău.
ANSA dezminte falsurile: R.Moldova poate testa prezența metronidazolului în carnea de păsare # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta prezența metronidazolului în produsele din carne de pasăre. Potrivit autorității, aceste afirmații sunt false, nefondate și pot induce în eroare consumatorii, afectând nejustificat imaginea sistemului național de control al siguranței alimentelor.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, începând cu data de 9 februarie, sunt efectuate plățile compensațiilor pentru căldură aferente lunii ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor”. Transferurile sunt realizate direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie, persoanele care nu dețin card vor putea ridica banii de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
Republica Moldova va ieși definitiv din Comunitatea Statelor Independente (CSI) până la sfârșitul anului. Procesul de denunțare a acordurilor fundamentale care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o datorie de aproximativ 100.000 de euro. Precizările au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.
Ucrainenii îndură frigul: Campania „Căldură pentru Ucraina” îi ajută să supraviețuiască # TVR Moldova
Milioane de ucraineni continua să îndure frigul în propriile locuinţe, din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurii energetice. Oamenii încearcă să supravieţuiască fără lumină, apă şi căldură. Fiecare zi se este o nouă luptă pentru viaţă. Mulţi se îmbolnăvesc şi se refugiază în Republica Moldova, în speranţa că acel calvar de acasă se va termina în curând. TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
