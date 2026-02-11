Razii în Chișinău: Amenzi și permise reținute pentru șoferii care nu respectă pietonii

14:40

Fără un buget municipal votat pentru anul în curs, primarul Chişinăului ne convinge că, cităm, "Buget este". Zeci de panouri cu un astfel de mesaj au împânzit oraşul. Deşi primarul Ion Ceban susţine că municipiul poate activa şi în baza unui buget provizoriu, unii experți avertizează că, fără un buget aprobat conform legii, în două lecturi, proiectele de infrastructură ar putea fi puse pe pauză.