O femeie de 67 de ani a murit într-un incendiu izbucnit din cauza fumatului

„Rușii sunt oameni civilizați și nu vor răspunde cu obrăznicie la obrăzniciile Republicii Moldova. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, cum credeau și ucrainenii." Asta a spus ambasadorul Federației Ruse, neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu pentru canalul de Telegram Sputnik. Experții spun că aceste declarații sună a amenințări directe la adresa Republicii Moldova. Mai mult, modul în care diplomatul a vorbit, în timp ce fuma și bea alături de niște icoane, vorbește mult despre atitudine sa și a Kremlinului.