Maia Sandu, la Comrat: Dezvoltarea Găgăuziei este imposibilă în izolare
TVR Moldova, 11 februarie 2026 19:40
Alegerile din UTA Găgăuzia trebuie să aducă oamenilor bunăstare, pace şi dialog. Acesta este mesajul preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, transmis astăzi de la tribuna Universităţii din Comrat. În discursul său, şeful statului a îndemnat locuitorii din autonomie să-şi păstreze tradiţile şi limba găgăuză şi să nu lase pe nimeni să le fure identitatea.
• • •
Premierul Munteanu, după scandalul de la Dereneu: Legea e dură, dar trebuie respectată # TVR Moldova
Scandalul de la Dereneu a dat apă la moară politicienilor și canalelor de informare pro-ruse din Republica Moldova, care au amplificat conflictul local și l-au transformat într-o dispută cu implicații geopolitice. Situația a fost prezentată propagandistic ca fiind dovada unui stat, cităm, "anticreștin", "reprimator" și "controlat politic". Reprezentanții Guvernului au condamnat orice formă de violență și au făcut apel la respectarea legii și la soluționarea pașnică a conflictului.
În fața bisericii din Dereneu, tensiunile nu s-au potolit nici astăzi. Susținătorii și reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove au încercat să-i intimideze pe jurnaliştii şi au răspândit informații eronate pe rețelele sociale. În paralel, preotul baricadat în biserică, alături de copiii săi, a blocat accesul reprezentanților Asistenței Sociale în lăcaşul de cult, refuzând orice dialog și împiedicând autoritățile să intervină pentru protecția micuţilor. Între timp, unii localnici refuză să comunice cu presa, iar alții, de teama presiunilor, evită să se implice în acest subiect.
Cine sunt deputații ce vor fi cercetați pentru că au scos o mașină reținută din parcarea specială? # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Deputații vizați fac parte din partidului politic „Democrația Acasă”. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, într-un video publicat pe pagina de Facebook, a spus că „Sergiu Stefanco si Ana Țurcan-Oboroc au impus respectarea legii pentru executorul judecătoresc de la Leova.”
Atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor, crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete, spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Se află departe de casă, dar nu-și uită rădăcinile. Recent, basarabenii stabiliți în Elveția au sărbătorit cea de-a doua ediție a Festivalului Cultural "Galbenă Gutuie". Evenimentul a avut loc într-o suburbie a orașului Zurich, cu bucate tradiționale alese și melodii românești ce au însuflețit atmosfera.
Doi deputați urmează să fie cercetați, după ce ar fi scos o mașină reținută din parcare specială # TVR Moldova
Doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova urmează să fie anchetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială din Cahul și ar fi folosit un automobil reținut pentru executare silită.
Endometrioza este o afecțiune ginecologică tot mai des întâlnită, în ultima vreme, dar adesea, se depistează cu întârziere. Ce semne ar trebui să ne pună în gardă și când e nevoie să cerem ajutorul unui specialist, aflăm în cele ce urmează
Plafonul maxim la impozitul pe imobile ar putea fi ajustat, spune ministrul Finanțelor # TVR Moldova
Plafonul maxim trebuie revizuit, spune ministrul Finanțelor, în contextul în care tot mai mulți cetățeni își exprimă îngrijorarea față de eventualele majorări ale impozitului pe bunurile imobile, odată cu aplicarea noilor valori cadastrale din 2027. Oficialul susține că prioritatea ar trebui să fie prevenirea eventualelor abuzuri din partea autorităților locale, prin stabilirea unor limite ale cotei maxime de impozitare.
Rusia a anunțat marți că va institui „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legii ruse, autoritățile acuzând această aplicație foarte populară în țară că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa „în scopuri teroriste”.
Conflictul de la Dereneu: Ministra Plugaru, noi detalii despre situația copiilor din biserică # TVR Moldova
Situația celor trei copii aflați în interiorul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, rămâne în atenția autorităților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a oferit noi detalii despre starea minorilor prinși în mijlocul conflictului dintre cele două mitropolii.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii să fie vigilenți în fața tentativelor de fraudă, după ce instituția a recepționat mai multe sesizări privind solicitarea ilegală de date personale sub pretextul verificării cererilor pentru compensații.
Jardan despre scandalul din biserica Dereneu: Când politicul se implică, lucrurile escaladează # TVR Moldova
„Atunci când politicul se implică în treburile bisericii, lucrurile escaladează”, spune ministrul Culturii, Cristian Jardan, în contextul tensiunilor apărute între două comunități de creștini ortodocși din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Oficialul a făcut un nou apel la calm și respectarea legii.
Razii în Chișinău: Amenzi și permise reținute pentru șoferii care nu respectă pietonii # TVR Moldova
Siguranța pe strada rămâne o problemă pentru că sunt semnalate tot mai multe cazuri de neacordare a priorității la trecerile de pietoni. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată cum viața oamenilor este pusă în pericol chiar și atunci când traversează regulamentar. De aceea, Poliția a făcut, astăzi, mai multe razii în Chişinău.
Conflictul de la Dereneu, analizat de expert: Biserica nu e stat în stat, legea trebuie respectată # TVR Moldova
Analistul politic și istoricul Ștefan Bejan a comentat la TVR Moldova situația tensionată din satul Dereneu, raionul Călărași, subliniind că conflictul violent nu este unul religios, ci unul cu motivații politice, manipulate abil pentru a diviza societatea. El avertizează că implicarea unor preoți, foști luptători și politicieni pro-ruși escaladează tensiunile și amenință stabilitatea comunității.
Cabinetul de miniștri a aprobat mai multe numiri și demisii în cadrul ședinței de miercuri, 11 februarie.
Plahotniuc, absent în dosarul „Sacoșa”: trebuie să își pregătească pledoaria în propriul dosar # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat astăzi în ședința de judecată din dosarul „Sacoșa” în care este judecat Igor Dodon. Judecătorii au precizat că fostul lider PDM a solicitat amânarea prezenței cu 2-3 săptămâni, invocând necesitatea de a se pregăti pentru ședința de mâine din propriul său dosar.
Noi detalii în urma scandalului de la Dereneu: Primarul localității ar fi fost condamnat anterior # TVR Moldova
Conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat în violenţe. Asta după ce, aseară, un grup de aproximativ 150 de persoane, enoriaşi în frunte cu preoţi de la Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, a rupt cordonul poliției și a pătruns cu forța în biserică. Poliţia a deschis o anchetă şi a reţinut şase persoane, printre care primarul localității şi avocatul preotului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, ambii având antecedente penale.
Scandalul de la Dereneu a dat apă la moară politicienilor și canalelor pro-ruse. Aceștia au amplificat conflictul local și l-au transformat într-o dispută cu implicații geopolitice. Situația a fost prezentată propagandistic ca dovada unui stat cităm - "anticreștin", "reprimator" și "controlat politic". În plus, la Dereneu au fost văzuti, ieri, mercenari și indivizi purtând simboluri rusești. Reprezentanții PAS condamnat orice formă de violență și face apel la respectarea legii și la soluționarea pașnică a conflictului. Ministerul Culturii reamintește că biserica este monument istoric, iar folosința sa a fost legal acordată Mitropoliei Basarabiei.
Conflictul religios din satul Dereneu: Poliția a inițiat o anchetă pentru ultragiere și huliganism # TVR Moldova
Conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat în violenţe. Asta după ce, aseară, un grup de aproximativ 150 de persoane, enoriaşi în frunte cu preoţi de la Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, a rupt cordonul poliției și a pătruns cu forța în biserică. Poliţia a deschis o anchetă şi a reţinut şase persoane, printre care primarul localității şi avocatul preotului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, ambii având antecedente penale.
R.M și Ucraina pregătesc semnarea unui Acord privind cooperarea tehnico-militară: ce implică acesta? # TVR Moldova
Comisia pentru politică externă a avizat inițierea negocierilor și semnarea proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Deputata PAS, Doina Gherman, a precizat că documentul prevede în mod expres că nicio activitate realizată în baza acestuia nu va contribui, direct sau indirect, la desfășurarea de acțiuni militare, implicarea în operațiuni ofensive sau dislocarea trupelor străine pe teritoriul țării.
Trei copii mici şi un adult şi-au pierdut viaţa când casa lor aflată lângă frontiera cu Rusia a fost bombardată. O femeie însărcinată de 35 de ani a fost rănită. Luni, o femeie şi un copil de zece ani au fost, de asemenea, ucişi într-un atac aerian lansat asupra aceluiaşi oraş din Harkov.
Rochia de mireasă tip prințesă rămâne una dintre cele mai căutate alegeri pentru ziua nunții. Nu impresionează prin extravaganță, ci prin structură bine definită, volum echilibrat și capacitatea de a pune în valoare silueta. Multe mirese o aleg pentru felul în care marchează talia, pentru senzația de stabilitate pe care o oferă și pentru impactul vizual coerent cu o ceremonie specială.
„O pedeapsă prea blândă”: Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul lui Constantin Țuțu # TVR Moldova
Pe 10 februarie 2026, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată la 27 ianuarie 2026, în cazul fostului deputat Constantin Țuțu. Acuzarea susține că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicită și prin aplicarea unor pedepse considerate prea blânde pentru escrocherie și trafic de influență.
Fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru Belarus, vrea să fie eliberat # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă.
„Escrocul cu procuri”. Un bărbat a fost condamnat după ce a vândut ilegal un apartament și o mașină # TVR Moldova
Un bărbat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce a cauzat un prejudiciu material de peste 1,25 milioane de lei, informează Procuratura Generală.
Republica Moldova a înregistrat în ianuarie 2026 cel mai mare consum de gaze naturale din istorie, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute. Potrivit Ministerului Energiei și companiei S.A. „Energocom”, pe 15 ianuarie a fost depășit pragul record de 17.000 MWh pe zi.
Sprijin mai aproape de copii: MEC extinde rețeaua mobilă de asistență psihopedagogică în opt raioane # TVR Moldova
Aproape 3.000 de copii cu cerințe educaționale speciale din opt raioane ale țării vor beneficia de sprijin mai rapid și mai eficient, după ce Ministerul Educației și Cercetării a dotat structurile teritoriale de asistență psihopedagogică cu opt automobile noi.
Imprudența în timpul fumatului s-a soldat cu o tragedie în municipiul Chișinău. O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său de pe strada Negreșteni 6.
Un bărbat din raionul Florești a fost reținut pentru 72 de ore de către Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurori, fiind suspectat de trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere.
Ucraina analizează organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum privind pacea cu Rusia # TVR Moldova
Ucraina plănuiește organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, după ce administrația Trump a presat Kievul să organizeze ambele scrutine până pe 15 mai, altfel riscând să piardă garanțiile de securitate propuse de SUA, scrie Hotnews.ro.
Rusia constrânge familiile prizonierilor de război ucraineni să înregistreze terminale Starlink pentru a fi folosite de trupele ruse pe câmpul de luptă, a anunțat pe 10 februarie Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina, scrie Kyiv Independent.
Șoferii începători, permis temporar pentru doi ani. Reguli mai stricte, pregătite de autorități # TVR Moldova
Autoritățile vor să responsabilizeze conducătorii auto pentru a reduce numărul de accidente rutiere pe drumurile naționale. Grigore Guzun, șef adjunct în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), a declarat, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR MOLDOVA, că urmează a fi propuse pentru discuții publice un set de măsuri în acest sens, iar către sfârșitul anului curent ar putea fi aprobată chiar și o inițiativă legislativă.
Mai multe instituții medicale sunt conduse în prezent de directori interimari, inclusiv spitale raionale, dar și republicane. Este vorba de 19 instituții din domeniul medical, a precizat Ministerul Sănătății într-un răspuns pentru TVR MOLDOVA.
Primarul din Dereneu, avocatul preotului Mitropoliei Moldovei și alte 4 persoane au fost reținute # TVR Moldova
ACTUALIZARE, ora 21:40: Încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași. Astfel, pe moment, sunt reținute șase persoane.
Conferință internațională la Chișinău: Protecția consumatorilor în era digitală, în dezbatere # TVR Moldova
Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, marcată anual la data de 15 martie, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, împreună cu Catedra de Drept Privat a Facultății de Drept, Administrație, Ordine și Securitate Publică din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, anunță organizarea, în perioada 12–13 martie 2026, a Conferinței științifice cu participare internațională „Reconfigurarea protecției consumatorilor în era digitală: provocări teoretice și practice”, ediția a II-a.
„Nimeni nu este mai presus de lege”. Reacția Mitropoliei Basarabiei la violențele de la Dereneu # TVR Moldova
Mitropolia Basarabiei condamnă „escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală” a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric.
ACTUALIZARE: Primarul localității, Vasile Revenco (PSRM), și avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți marți seară, în jurul orei 21:00, de ofițerii INI, INSP și BPDS “Fulger”. În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției. Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile - femei și copii - și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept.
Cordonul poliției, rupt la Dereneu: Dosar pentru ultraj pe numele primarului și episcopului Petru # TVR Moldova
La Dereneu, Călărași, un grup de enoriași în frunte cu episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, au rupt marți seară cordonul polițiștilor și au intrat în locaș aflat sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei. Poliția a pornit un dosar pe cazul pentru nesubordonare și ultragierea angajaților poliției.
Șase decenii de armonie: Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, la o nouă ediție # TVR Moldova
O nouă ediţie, una jubiliară, a Festivalului "Mărţişor" va avea loc, la Chişinău, în prima zi de primăvară. Faimosul eveniment marchează şase decenii de la inaugurare. Genericul din acest an este "Bucuria de a fi împreună", iar spectatorii pot să aleagă din cele 25 de spectacole pregătite de organizatori - de la muzică clasică, populară și ușoară, precum și producții artistice, toate în premieră absolută.
De ce utilizarea excesivă a sobelor ne pune viața în pericol: Șapte vieți, curmate de incendii # TVR Moldova
Șapte vieți au fost curmate de incendii, în doar două luni, în nordul Republicii Moldova. Temperaturile scăzute îi determină pe oameni să folosească sobele la capacitate maximă, iar acest lucru, de multe ori, se transformă într-un pericol mortal. Pentru a preveni noi tragedii, pompierii din Soroca au lansat o amplă campanie de informare, menită să sporească siguranța în gospodării.
Consiliul Municipal Chișinău a încercat astăzi să reia ședința de buget începută în ianuarie, însă fără rezultat. Blocajul politic continuă după ce consilierii nu au ajuns la un consens privind bugetul municipal. Cei de la PAS și PSRM nici n-au venit la ședință și-l acuză pe primarul Ion Ceban de lipsă de dialog și utilizare a bugetului în scopuri politice. Primarul susține că municipiul Chisinau poate funcționa și cu un buget provizoriu.
Legii ceţăţeniei Republicii Moldova ar putea fi revizuită: „Să securizăm spaţiul nostru” # TVR Moldova
Au început consultările publice privind modificarea şi completarea Legii Ceţăţeniei Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la sfârşitul anului trecut. Proiectul a fost examinat de un grup de deputaţi. Directorul Agenţiei Servicii Publice susţine că legea a fost modificată deoarece procedura de obţinere a cetăţeniei R. Moldova era prea simplă și putea fi exploatată în scopuri dubioase.
Cu trabuc și whisky, Ozerov transmite un mesaj provocator Republicii Moldova: „Vom răspunde” # TVR Moldova
„Rușii sunt oameni civilizați și nu vor răspunde cu obrăznicie la obrăzniciile Republicii Moldova. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, cum credeau și ucrainenii." Asta a spus ambasadorul Federației Ruse, neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu pentru canalul de Telegram Sputnik. Experții spun că aceste declarații sună a amenințări directe la adresa Republicii Moldova. Mai mult, modul în care diplomatul a vorbit, în timp ce fuma și bea alături de niște icoane, vorbește mult despre atitudine sa și a Kremlinului.
Republica Moldova va continua cooperarea cu Ucraina în mai multe domenii, inclusiv prin intermediul platformei Triunghiul Odesa, la care participă şi România. O confirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul primei sale vizite oficiale la Kiev. Delegaţia de la Chişinău a semnat mai multe acorduri bilaterale şi a reconfirmat solidaritatea Republicii Moldova cu poporul ucrainean, greu încercat de războiul pornit de Kremlin.
Scriitorul și profesorul emerit al Universității din București, Mircea Cărtărescu, a primit titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Distincția i-a fost acordată în semn de apreciere pentru contribuția excepțională la dezvoltarea literaturii române și universale, studiilor literare și promovării valorilor culturale românești la nivel internațional.
La Dereneu, conflictul se încinge. Al. Tănase: Poliţia trebuie să deschidă dosar pe samavolnicie # TVR Moldova
Conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, se adâncește, în pofida unei decizii definitive a instanței de a trece biserica din localitate sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei. De mai bine de o săptămână, lăcașul de cult este ocupat de preotul subordonat Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove. Situația rămâne tensionată, iar localnicii sunt împărțiți în două tabere. Autoritățile evită, deocamdată, să vină cu o reacţie fermă.
Aeroportul Internațional Chișinău: Rezidenții trebuie să plătească în lei în spațiile comerciale # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău informează pasagerii și vizitatorii cu privire la regulile de plată din spațiile comerciale ale aeroportului. Persoanele rezidente în Republica Moldova trebuie să efectueze plățile către vânzători rezidenți exclusiv în moneda națională, lei moldovenești. Comunicatul a fost emis în contextul unor reacții apărute în mediul online, în care unele persoane s-au arătat indignate de faptul că rezidenții nu pot achita în valută în magazinele din aeroport.
Călătoriile sunt printre cele mai frumoase modalități prin care oamenii își oferă timp pentru relaxare și descoperire. În această perioadă, mulţi caută destinații atractive pentru Ziua Îndrăgostiților sau Dragobete ori se pregătesc deja pentru vacanța de vară. Despre cele mai populare locuri, tendințele actuale și sfaturile pentru călătorii a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, Dorina Zdorovețchi, administratoarea unei agenții de turism.
