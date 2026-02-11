Șoferii începători, permis temporar pentru doi ani. Reguli mai stricte, pregătite de autorități

20:40

Milioane de ucraineni continua să îndure frigul în propriile locuinţe, din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurii energetice. Oamenii încearcă să supravieţuiască fără lumină, apă şi căldură. Fiecare zi se este o nouă luptă pentru viaţă. Mulţi se îmbolnăvesc şi se refugiază în Republica Moldova, în speranţa că acel calvar de acasă se va termina în curând. TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".