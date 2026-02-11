Șase localități din Armenia, R. Moldova și Ucraina primesc consiliere financiară prin programul UE „Primarii pentru Creștere Economică”

18:10

R. Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și susținerea eforturilor internaționale de tragere la răspundere a Federației Ruse pentru crimele de agresiune, a declarat astăzi la Kiev premierul Alexandru Munteanu după întrevederea cu prim-ministra Yulia Svyrydenko. La rândul său, șefa cabinetului de miniștri de la Kiev a spus că Ucraina și Rep. Moldova sunt hotărâte să aprofundeze cooperarea practică, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de frontieră și implementarea proiectelor comune, transmite Radio Chișinău.