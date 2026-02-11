Șase localități din Armenia, R. Moldova și Ucraina primesc consiliere financiară prin programul UE „Primarii pentru Creștere Economică”
Radio Chisinau, 11 februarie 2026 13:55
Șase localități din Armenia, Republica Moldova și Ucraina vor primi suport tehnic și financiar pentru dezvoltarea proiectelor urbane și atragerea investițiilor, în cadrul Programului de asistență și consiliere financiară pentru localități, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova cu sprijinul inițiativei Uniunii Europene „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG).
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026.
În Ucraina, pe fondul deficitului de rachete antiaeriene pentru respingerea atacurilor aeriene rusești, a fost creată o sistem laser de apărare antiaeriană Sunray.
În curând, locuitorii Găgăuziei își vor alege reprezentanții în Adunarea Populară. Acești oameni trebuie să aducă schimbările mult așteptate, pe care alegătorii le merită, dezvoltare, bunăstare, pace și dialog. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu care se află într-o vizită la Comrat.
R. Moldova și Ucraina actualizează Acordul de cooperare tehnico-militară. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului. Documentul vizează schimbul de expertiză în domenii precum cercetarea, inovarea, securitatea cibernetică, logistica și tehnologiile moderne, cu scopul protejării infrastructurii critice și îmbunătățirii serviciilor publice.
În Republica Moldova va fi creată Instituția Publică „Arii Naturale Protejate de Stat” # Radio Chisinau
Instituțiile de mediu din Moldova vor fi aliniate la standardele UE și vor fi creată o instituție publică (Instituția Publică „Arii Naturale Protejate de Stat”) ce va administra fondul ariilor protejate. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat astăzi de Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde.
Un grup britanic vocal de mare succes
R. Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Plugaru: „Facem încă un pas spre alinierea la standardele europene” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Un Acord în acest sens a fost semnat astăzi de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și omologul său german, Bärbel Bas, la Berlin.
Procuratura Anticorupție contestă sentința lui Constantin Țuțu și cere pedeapsă mai dură # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată în cazul fostului deputat Constantin Țuțu. Acuzarea susține că instanța a pronunțat o decizie parțial neîntemeiată pentru îmbogățire ilicită și l-a sancționat prea blând pentru escrocherie și trafic de influență.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 februarie.
Fermierii din Republica Moldova pot accesa servicii de consiliere agricolă pe întreg ciclul de producere # Radio Chisinau
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), lansează un apel public pentru selectarea fermierilor care doresc să participe la activitatea „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producere”.
Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către țările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunțat miercuri Institutul Kiel (Germania).
Peste 10 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Edineț, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Radio Chisinau
Peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Edineț, Ungheni, Șoldănești, Florești, Cimișlia, Leova, Cantemir și UTA Găgăuzia.
Prima comunitate de energie din surse regenerabile din Moldova a fost înregistrată în satul Cociulia, raionul Cantemir. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, noua comunitate le va permite membrilor săi să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energie electrică din surse regenerabile.
Reformele și negocierile de aderare la UE, discutate de Cristina Gherasimov la Bruxelles # Radio Chisinau
Etapele actuale ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, agenda de reforme asumate de Republica Moldova și pașii următori în procesul de monitorizare a Comisiei Europene au fost analizate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles.
Cetățenii moldoveni și persoanele cu statut de rezident pot achita cumpărăturile din incinta Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” exclusiv în lei moldovenești.
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din municipiul Bălți, a anunțat reținerea unui bărbat din satul Putinești, raionul Florești, suspectat de trafic de influență.
MEC analizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii. Decizia, până la sfârșit de an # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării ia în considerare posibilitatea restricționării accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în contextul îngrijorărilor legate de impactul negativ al tehnologiei asupra sănătății mintale. Ministrul Dan Perciun anunță că subiectul va fi supus unor dezbateri publice ample, iar o decizie finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an, transmite IPN.
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov din Ucraina a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov.
Dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și are o cotație oficială de 16 lei și 90 de bani.
Un număr de 283 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în această dimineață, pe traseele naționale din Republica Moldova circulația se desfășoară în condiții de iarnă.
Un atac armat produs marți la o școală din provincia Columbia Britanică din Canada s-a soldat cu opt morți, inclusiv presupusul autor, iar alte două persoane au fost găsite decedate într-o locuință despre care anchetatorii cred că este legată de incident, au anunțat autoritățile canadiene.
Oana Țoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în școlile britanice # Radio Chisinau
Mai mult de 2.000 de profesori și cercetători români profesează în universitățile britanice, care educă peste 6.000 de studenți români, spune Ministra de Externe a României, Oana Țoiu.
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților statului după incidentele violente de la Dereneu # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei solicită intervenția imediată a autorităților statului în urma incidentelor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, lăcaș pe care îl consideră în mod legal în proprietatea și folosința sa. Într-un comunicat oficial, instituția religioasă condamnă ceea ce numește o escaladare „gravă, violentă și flagrant ilegală” a acțiunilor desfășurate la fața locului.
Temperatura aerului va crește în următoarele ore atingând valori pozitive, anunță meteorologii. În același timp, specialiștii atenționează asupra riscului de ghețuș pe drumuri. Miercuri, 11 februarie, se așteaptă vreme fără părecipitații cu cer variabil.
Tensiuni la Dereneu: șase persoane, inclusiv primarul localității, reținute după incidentul de la biserică # Radio Chisinau
Primarul localității Dereneu (Călărași) și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în urma incidentelor produse la biserica din sat. De asemenea, oamenii legii au reținut și alte patru persoane.
Parlamentul European a votat clauzele de salvgardare în cazul acordului UE-Mercosur. Când pot fi activate acestea # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat cu o majoritate absolută măsurile de salvgardare privind tratatul UE-Mercosur. Legislativul comunitar anunță că aceste clauze vor apăra interesele producătorilor de pe Bătrânul Continent. Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.
Poetul Grigore Vieru, care ar fi împlinit 91 de ani pe 14 februarie, a fost comemorat la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. În cadrul evenimentului „Mi-e dor de tine, tată”, fiul său,c, a împărtășit amintiri calde și personale despre poet, iar elevi și studenți au recitat versurile sale.
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță. Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că partea carosabilă este uscată în regiunile de nord, centru și sud ale țării.
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski, la Kiev: R. Moldova și Ucraina își doresc același lucru: un cer deasupra capului spre care privești cu speranță # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost discutate obiectivele comune privind pacea, securitatea și cooperarea bilaterală.
În perioada 10–11 februarie, conducerea Serviciului Vamal efectuează o vizită de lucru la Viena, Austria, pentru a participa la reuniunea Comitetului de Securitate al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), organizată sub egida Președinției Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Situație epidemiologică în Chișinău: Numărul infecțiilor respiratorii, în scădere cu 13% # Radio Chisinau
În perioada 2-8 februarie, au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul pacienților fiind în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. Datele au fost prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
Piața farmaceutică din R. Moldova, dominată de medicamentele de import: Aproape 93% din valoare pieței provin din străinătate # Radio Chisinau
Piața farmaceutică din Moldova este dominată de medicamente importate, producția autohtonă acoperind doar o mică parte din necesarul intern. Potrivit raportului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru 2025, aproape 93% din valoarea totală a pieței provine din produse aduse din străinătate.
Indicele Percepției Corupției 2025: Republica Moldova, pe locul 80 în clasamentul mondial # Radio Chisinau
Republica Moldova se situează pe locul 80 în Indicele Percepției Corupției 2025, realizat de Transparency International, care include 182 de state evaluate. Raportul evidențiază probleme persistente în lupta împotriva corupției, precum ritmul lent al vettingului și controversele legate de reforma instituțiilor anticorupție.
În cinci școli din R. Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un mediu școlar sigur.
R. Moldova și Ucraina semnează trei acorduri bilaterale la Kiev: „Cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kiev, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor.
Alexandru Munteanu, declarații la Kiev: „Susținem inițiativele și procesele menite să restabilească pacea, securitatea durabilă în Europa și Ucraina” # Radio Chisinau
R. Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și susținerea eforturilor internaționale de tragere la răspundere a Federației Ruse pentru crimele de agresiune, a declarat astăzi la Kiev premierul Alexandru Munteanu după întrevederea cu prim-ministra Yulia Svyrydenko. La rândul său, șefa cabinetului de miniștri de la Kiev a spus că Ucraina și Rep. Moldova sunt hotărâte să aprofundeze cooperarea practică, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de frontieră și implementarea proiectelor comune, transmite Radio Chișinău.
Dorin Junghietu: „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că a fost mai mare consumul” # Radio Chisinau
Facturile la gazele naturale nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Profesor emerit al Universității din București, scriitorul Mircea Cărtărescu, a primit Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, organizată cu prilejul prezenței sale la Chișinău.
Ora de Vârf | Vizita la Kiev a unei delegații guvernamentale de la Chișinău, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii din 10 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Alexandru Munteanu, declarații la Kiev: „Republica Moldova și Ucraina își consolidează parteneriatul economic, energetic și european” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, a făcut declarații comune cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko. Cei doi premieri s-au referit la aprofundarea cooperării bilaterale, integrarea europeană, securitatea regională și proiecte concrete în domeniile economic, energetic și al infrastructurii.
CEC inițiază validarea mandatului Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita din Parlament # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de validare a mandatului de deputat al candidatei supleante Tatiana Rotari, de pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Ea urmează să preia locul sportivei Anastasia Nichita, care și-a depus demisia din Parlament.
Festivalul „Mărțișor” revine cu ediția a 60-a: Zeci de evenimente culturale în martie # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a prezentat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, desfășurat sub genericul „Bucuria de a fi împreună”. Evenimentul va avea loc între 1 și 12 martie 2026 și va cuprinde 26 de manifestări culturale organizate în Chișinău, iar pe parcursul lunii martie sunt planificate spectacole și în alte localități ale țării.
Noi reguli privind activitatea instituțiilor de învățământ. MEC actualizează Regulamentul-cadru # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) este în proces de definitivare a noului regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar. Documentul va include reguli noi privind modalitățile de evaluare și monitorizare a activității instituției școlare și a personalului angajat, înscrierea elevilor reveniți de peste hotare, utilizarea instrumentelor digitale instituționale, dar și reglementarea drepturilor și obligațiilor părinților în raport cu instituția de învățământ.
Previziunile demografice arată că, în următorii 14 ani, structura de vârstă a populației Republicii Moldova va suferi schimbări semnificative. Astfel, până în 2040, mai mult de jumătate din populația țării va avea vârsta de 50 de ani și peste.
ANTA atenționează operatorii de transport rutier că Bulgaria introduce restricții de circulație pentru camioane în 2026 # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier din Republica Moldova cu privire la restricțiile temporare de circulație care vor fi aplicate în Bulgaria pe parcursul anului 2026.
Alexandru Munteanu, în discuții cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu, aflat astăzi în vizită la Kyiv, a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei.
Primăria orașului Cimișlia a realizat un pas important pentru siguranța traficului rutier în localitate. La intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu a fost instalat un semafor, după mai mulți ani de așteptare, care va contribui atât la fluidizarea circulației auto, cât și la sporirea siguranței pietonilor și șoferilor.
